НОВОСТИБизнес

"Рентабельности нет". Картофельный рынок Алтайского края ожидает спад

В ближайшее время "второй хлеб" сильно подешевеет

28 августа 2025, 09:15, ИА Амител

Картофель / Фото: из архива amic.ru
Картофель / Фото: из архива amic.ru

Картофельный рынок края ожидает спад. По данным Алтайкрайстата, с января по июль хозяйства края отгрузили клубней вдвое меньше, чем год назад, – 5,5 тысячи тонн против почти 11 тысяч тонн. Игроки рынка рассказали Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул кризис это или огрехи аналитиков, а также ждать ли потребителям дефицита картофеля и роста цен на него.

В структуре посевов алтайских хозяйств картофель занимает немного земли – 4,5 тысячи га. Для сравнения: пшеницы в регионе – свыше 1,5 млн га. Сами фермеры говорят, что сажают его гораздо больше, чем гласит официальная статистика.

Крупные компании ретейлоориентированы. Одна из таких – "Русский овощ". Она раньше всех в регионе начала уборку скороспелых сортов. Общий результат пока не берутся оценивать, ведь урожайность с гектара будет ясна не раньше октября. Но урожай прогнозируют выше, чем в прошлом году, – стояла "картофельная" погода: снежная зима, ранняя весна и прохладное дождливое лето. Руководитель "Русского овоща" Виктор Чуданов объяснил, что отгружено при этом меньше – из-за нехватки картофеля в прошлом году торговые сети заключали контракты на импорт. 

«Импортный картофель намного дороже: определенную часть клиентов он заберет, но совсем небольшую. Картофель наш сейчас очень сильно подешевеет, потому что начинается уборочная, закладка в хранилища, все стараются реализовать ранние сорта побыстрее: кто-то начинает снижать стоимость, другие еще дешевле предлагают. Но это каждый год такая ситуация: сентябрь и октябрь – самая низкая цена, а потом уже, когда люди понимают, что картошки-то нет, они перестают продавать ее по такой цене», – заявил Чуданов. 

Поставляет картофель в "Магнит", "Ленту", "Ярче" и компания "Союз-Агро": на федеральные торговые сети приходится 90% отгрузок. Если раньше треть их урожая продавали на рынках, то сейчас люди не затаривают гаражи и погреба – выращивают сами либо берут килограмм "на поесть".

Руководитель кооператива Алексей Болотин отмечает, что в Алтайском крае потребление картофеля – самое низкое среди ближайших регионов. В этом году "Союз-Агро" отвел под его посадку почти тысячу гектаров: это клубни для производства чипсов и столовая картошка, плюс семенные растения – логистика семян сейчас очень дорогая, вынуждены выращивать сами. По раннему картофелю получился хороший результат – от 40 до 50 тонн с гектара, урожай выше среднего ждут и по поздним сортам. По прогнозам собеседника, цена на "второй хлеб" для потребителя будет "сказочной", однако для производителей это убытки.

«На сегодняшний момент оптовая цена на картофель – это 11-12 рублей за килограмм. У нас в Алтайском крае пока держится цена в районе 16 рублей, но это неделя, в лучшем случае. А вот себестоимость на сегодня – порядка 12-13 рублей. В картофельном секторе вообще рентабельности нет. Прошлый год все рассказывали: "Вы заработали кучу денег при таких ценах". На самом деле нет – цена диктовалась отсутствием продукции. Сейчас продукции будет много, но цена будет ниже, ниже даже порога рентабельности. Поэтому риски, скажем так, очень большие», – заявил эксперт. 

Чтобы повысить доходность, не продавая картофель на пике сезона, приходится вкладываться в хранилища – недавно "Союз-Агро" потратил на строительство 80 миллионов рублей. А в прошлом году современный ангар возвело знаменитое хозяйство "Сатурн-2", где выращивают картофель для Lay’s. Однако в июле это предприятие выставили на торги, а сейчас ценник снизили на сто миллионов – тревожный звонок о нестабильности "картофельного" бизнеса.

Сюжет на Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул

Алтайский край бизнес Продукты Бизнес FM Барнаул
Читайте также в сюжете: Business FM Барнаул

Комментарии 15

Avatar Picture
Гость

09:28:02 28-08-2025

вы что хотите сказать что в Ленте кило картошки по 11 рублей???? Я вчера покупал целофановый мешочек с картофаном мне почти в 100 рублей обошелся.

  -12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:10:22 28-08-2025

Гость (09:28:02 28-08-2025) вы что хотите сказать что в Ленте кило картошки по 11 рублей... Это закупочная цена. Остальное накручивают магазины

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

10:16:54 28-08-2025

Гость (10:10:22 28-08-2025) Это закупочная цена. Остальное накручивают магазины... а фемрер что, минимальное овощехранилище выкопать не может и потихому барыжыть по 30?

  -18 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:21:31 28-08-2025

Musik (10:16:54 28-08-2025) а фемрер что, минимальное овощехранилище выкопать не может и... Давно так делают.
Ещё 20 лет назад общался с небольшим фермером, помимо того что сам выращивал, в сезон он докупал и сгружал в свои хранилища, продавать начинал ближе к весне

  -18 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Мусик

13:07:16 28-08-2025

Гость (11:21:31 28-08-2025) Давно так делают.Ещё 20 лет назад общался с небольшим фе... а можно посвежее пример - то что было до ледникового периода меня в плане пожрать волнует мало

  -24 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:31:50 28-08-2025

поильцы-кормильцы намекают, что картофан должен стоить как килограмм креветок?

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

10:09:47 28-08-2025

парадоксы капитализма.
кризис перепроизводства и перенасыщенности финансами.
даёж картоф по стописят!

  -9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:15:00 28-08-2025

Т.е перекупщики - магазины, накручивают 200-500% и всё хорошо!!!!!

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:57:55 28-08-2025

Гость (10:15:00 28-08-2025) Т.е перекупщики - магазины, накручивают 200-500% и всё хор... Магазинам надо оплатить перевозку, погрузку/разгрузку, рабочим, продавцам, бензин, водителям - это бесплатно что ли?

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:33:17 28-08-2025

Много знакомых у кого нашли сахарный диабет не едят картофель им нельзя оказывается. Значит чем больше больных, тем больше картошки. Идём по Вкусно и точка!

  -25 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:58:03 28-08-2025

Гость (10:33:17 28-08-2025) Много знакомых у кого нашли сахарный диабет не едят картофел... Есть сорта, которые не поднимают уровень сахара - в них мало крахмала. И диабетикам их вполне можно.

  -17 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:32:07 28-08-2025

Гость (10:33:17 28-08-2025) Много знакомых у кого нашли сахарный диабет не едят картофел... истинных диабетиков (1 типа) не много, там инвалидность. А ваши знакомые обычные обжоры (2 типа), которым надо худеть и все. Для такого диабета, как у них: нет жира, нет диабета.

  -17 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Любовь

19:49:55 28-08-2025

Знайте меру и еште все,даже с диабетом.

  -16 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Татьяна

19:57:06 28-08-2025

ИГРОКИ.....Ухо режет от этих игроков.Когда же уже наиграетесь то?!Задушили этими ценами.Почему фермерам,которые ростят урожай ,не дают торговать самим!!°Между фермером и магазином 15 перекупщиков!Страдает производитель и покупатель!!!!

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:10:28 29-08-2025

Татьяна (19:57:06 28-08-2025) ИГРОКИ.....Ухо режет от этих игроков.Когда же уже наиграетес... Ну так ведь лЮдям жить нужно и причем хорошо жить. А с такими вопросиками как у Вас можно и докатиться до " Кто не работает, тот не ест", Вы там поаккуратнее.

  -11 Нравится
Ответить
Лента новостей

Народный знак качества

Все новости

Новости партнеров