"Рентабельности нет". Картофельный рынок Алтайского края ожидает спад
В ближайшее время "второй хлеб" сильно подешевеет
28 августа 2025, 09:15, ИА Амител
Картофельный рынок края ожидает спад. По данным Алтайкрайстата, с января по июль хозяйства края отгрузили клубней вдвое меньше, чем год назад, – 5,5 тысячи тонн против почти 11 тысяч тонн. Игроки рынка рассказали Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул кризис это или огрехи аналитиков, а также ждать ли потребителям дефицита картофеля и роста цен на него.
В структуре посевов алтайских хозяйств картофель занимает немного земли – 4,5 тысячи га. Для сравнения: пшеницы в регионе – свыше 1,5 млн га. Сами фермеры говорят, что сажают его гораздо больше, чем гласит официальная статистика.
Крупные компании ретейлоориентированы. Одна из таких – "Русский овощ". Она раньше всех в регионе начала уборку скороспелых сортов. Общий результат пока не берутся оценивать, ведь урожайность с гектара будет ясна не раньше октября. Но урожай прогнозируют выше, чем в прошлом году, – стояла "картофельная" погода: снежная зима, ранняя весна и прохладное дождливое лето. Руководитель "Русского овоща" Виктор Чуданов объяснил, что отгружено при этом меньше – из-за нехватки картофеля в прошлом году торговые сети заключали контракты на импорт.
«Импортный картофель намного дороже: определенную часть клиентов он заберет, но совсем небольшую. Картофель наш сейчас очень сильно подешевеет, потому что начинается уборочная, закладка в хранилища, все стараются реализовать ранние сорта побыстрее: кто-то начинает снижать стоимость, другие еще дешевле предлагают. Но это каждый год такая ситуация: сентябрь и октябрь – самая низкая цена, а потом уже, когда люди понимают, что картошки-то нет, они перестают продавать ее по такой цене», – заявил Чуданов.
Поставляет картофель в "Магнит", "Ленту", "Ярче" и компания "Союз-Агро": на федеральные торговые сети приходится 90% отгрузок. Если раньше треть их урожая продавали на рынках, то сейчас люди не затаривают гаражи и погреба – выращивают сами либо берут килограмм "на поесть".
Руководитель кооператива Алексей Болотин отмечает, что в Алтайском крае потребление картофеля – самое низкое среди ближайших регионов. В этом году "Союз-Агро" отвел под его посадку почти тысячу гектаров: это клубни для производства чипсов и столовая картошка, плюс семенные растения – логистика семян сейчас очень дорогая, вынуждены выращивать сами. По раннему картофелю получился хороший результат – от 40 до 50 тонн с гектара, урожай выше среднего ждут и по поздним сортам. По прогнозам собеседника, цена на "второй хлеб" для потребителя будет "сказочной", однако для производителей это убытки.
«На сегодняшний момент оптовая цена на картофель – это 11-12 рублей за килограмм. У нас в Алтайском крае пока держится цена в районе 16 рублей, но это неделя, в лучшем случае. А вот себестоимость на сегодня – порядка 12-13 рублей. В картофельном секторе вообще рентабельности нет. Прошлый год все рассказывали: "Вы заработали кучу денег при таких ценах". На самом деле нет – цена диктовалась отсутствием продукции. Сейчас продукции будет много, но цена будет ниже, ниже даже порога рентабельности. Поэтому риски, скажем так, очень большие», – заявил эксперт.
Чтобы повысить доходность, не продавая картофель на пике сезона, приходится вкладываться в хранилища – недавно "Союз-Агро" потратил на строительство 80 миллионов рублей. А в прошлом году современный ангар возвело знаменитое хозяйство "Сатурн-2", где выращивают картофель для Lay’s. Однако в июле это предприятие выставили на торги, а сейчас ценник снизили на сто миллионов – тревожный звонок о нестабильности "картофельного" бизнеса.
09:28:02 28-08-2025
вы что хотите сказать что в Ленте кило картошки по 11 рублей???? Я вчера покупал целофановый мешочек с картофаном мне почти в 100 рублей обошелся.
10:10:22 28-08-2025
Гость (09:28:02 28-08-2025) вы что хотите сказать что в Ленте кило картошки по 11 рублей... Это закупочная цена. Остальное накручивают магазины
10:16:54 28-08-2025
Гость (10:10:22 28-08-2025) Это закупочная цена. Остальное накручивают магазины... а фемрер что, минимальное овощехранилище выкопать не может и потихому барыжыть по 30?
11:21:31 28-08-2025
Musik (10:16:54 28-08-2025) а фемрер что, минимальное овощехранилище выкопать не может и... Давно так делают.
Ещё 20 лет назад общался с небольшим фермером, помимо того что сам выращивал, в сезон он докупал и сгружал в свои хранилища, продавать начинал ближе к весне
13:07:16 28-08-2025
Гость (11:21:31 28-08-2025) Давно так делают.Ещё 20 лет назад общался с небольшим фе... а можно посвежее пример - то что было до ледникового периода меня в плане пожрать волнует мало
09:31:50 28-08-2025
поильцы-кормильцы намекают, что картофан должен стоить как килограмм креветок?
10:09:47 28-08-2025
парадоксы капитализма.
кризис перепроизводства и перенасыщенности финансами.
даёж картоф по стописят!
10:15:00 28-08-2025
Т.е перекупщики - магазины, накручивают 200-500% и всё хорошо!!!!!
10:57:55 28-08-2025
Гость (10:15:00 28-08-2025) Т.е перекупщики - магазины, накручивают 200-500% и всё хор... Магазинам надо оплатить перевозку, погрузку/разгрузку, рабочим, продавцам, бензин, водителям - это бесплатно что ли?
10:33:17 28-08-2025
Много знакомых у кого нашли сахарный диабет не едят картофель им нельзя оказывается. Значит чем больше больных, тем больше картошки. Идём по Вкусно и точка!
10:58:03 28-08-2025
Гость (10:33:17 28-08-2025) Много знакомых у кого нашли сахарный диабет не едят картофел... Есть сорта, которые не поднимают уровень сахара - в них мало крахмала. И диабетикам их вполне можно.
12:32:07 28-08-2025
Гость (10:33:17 28-08-2025) Много знакомых у кого нашли сахарный диабет не едят картофел... истинных диабетиков (1 типа) не много, там инвалидность. А ваши знакомые обычные обжоры (2 типа), которым надо худеть и все. Для такого диабета, как у них: нет жира, нет диабета.
19:49:55 28-08-2025
Знайте меру и еште все,даже с диабетом.
19:57:06 28-08-2025
ИГРОКИ.....Ухо режет от этих игроков.Когда же уже наиграетесь то?!Задушили этими ценами.Почему фермерам,которые ростят урожай ,не дают торговать самим!!°Между фермером и магазином 15 перекупщиков!Страдает производитель и покупатель!!!!
13:10:28 29-08-2025
Татьяна (19:57:06 28-08-2025) ИГРОКИ.....Ухо режет от этих игроков.Когда же уже наиграетес... Ну так ведь лЮдям жить нужно и причем хорошо жить. А с такими вопросиками как у Вас можно и докатиться до " Кто не работает, тот не ест", Вы там поаккуратнее.