"Рентабельности нет". Картофельный рынок Алтайского края ожидает спад

В ближайшее время "второй хлеб" сильно подешевеет

28 августа 2025, 09:15, ИА Амител

Картофель / Фото: из архива amic.ru

Картофельный рынок края ожидает спад. По данным Алтайкрайстата, с января по июль хозяйства края отгрузили клубней вдвое меньше, чем год назад, – 5,5 тысячи тонн против почти 11 тысяч тонн. Игроки рынка рассказали Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул кризис это или огрехи аналитиков, а также ждать ли потребителям дефицита картофеля и роста цен на него.

В структуре посевов алтайских хозяйств картофель занимает немного земли – 4,5 тысячи га. Для сравнения: пшеницы в регионе – свыше 1,5 млн га. Сами фермеры говорят, что сажают его гораздо больше, чем гласит официальная статистика.

Крупные компании ретейлоориентированы. Одна из таких – "Русский овощ". Она раньше всех в регионе начала уборку скороспелых сортов. Общий результат пока не берутся оценивать, ведь урожайность с гектара будет ясна не раньше октября. Но урожай прогнозируют выше, чем в прошлом году, – стояла "картофельная" погода: снежная зима, ранняя весна и прохладное дождливое лето. Руководитель "Русского овоща" Виктор Чуданов объяснил, что отгружено при этом меньше – из-за нехватки картофеля в прошлом году торговые сети заключали контракты на импорт.

«Импортный картофель намного дороже: определенную часть клиентов он заберет, но совсем небольшую. Картофель наш сейчас очень сильно подешевеет, потому что начинается уборочная, закладка в хранилища, все стараются реализовать ранние сорта побыстрее: кто-то начинает снижать стоимость, другие еще дешевле предлагают. Но это каждый год такая ситуация: сентябрь и октябрь – самая низкая цена, а потом уже, когда люди понимают, что картошки-то нет, они перестают продавать ее по такой цене», – заявил Чуданов.

Поставляет картофель в "Магнит", "Ленту", "Ярче" и компания "Союз-Агро": на федеральные торговые сети приходится 90% отгрузок. Если раньше треть их урожая продавали на рынках, то сейчас люди не затаривают гаражи и погреба – выращивают сами либо берут килограмм "на поесть".

Руководитель кооператива Алексей Болотин отмечает, что в Алтайском крае потребление картофеля – самое низкое среди ближайших регионов. В этом году "Союз-Агро" отвел под его посадку почти тысячу гектаров: это клубни для производства чипсов и столовая картошка, плюс семенные растения – логистика семян сейчас очень дорогая, вынуждены выращивать сами. По раннему картофелю получился хороший результат – от 40 до 50 тонн с гектара, урожай выше среднего ждут и по поздним сортам. По прогнозам собеседника, цена на "второй хлеб" для потребителя будет "сказочной", однако для производителей это убытки.

«На сегодняшний момент оптовая цена на картофель – это 11-12 рублей за килограмм. У нас в Алтайском крае пока держится цена в районе 16 рублей, но это неделя, в лучшем случае. А вот себестоимость на сегодня – порядка 12-13 рублей. В картофельном секторе вообще рентабельности нет. Прошлый год все рассказывали: "Вы заработали кучу денег при таких ценах". На самом деле нет – цена диктовалась отсутствием продукции. Сейчас продукции будет много, но цена будет ниже, ниже даже порога рентабельности. Поэтому риски, скажем так, очень большие», – заявил эксперт.

Чтобы повысить доходность, не продавая картофель на пике сезона, приходится вкладываться в хранилища – недавно "Союз-Агро" потратил на строительство 80 миллионов рублей. А в прошлом году современный ангар возвело знаменитое хозяйство "Сатурн-2", где выращивают картофель для Lay’s. Однако в июле это предприятие выставили на торги, а сейчас ценник снизили на сто миллионов – тревожный звонок о нестабильности "картофельного" бизнеса.