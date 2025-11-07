Рэпер Kanye West раскаялся перед раввином за "ненависть к евреям"
Исполнитель сообщил, что к антисемитизму его привели ментальные проблемы
07 ноября 2025, 15:36, ИА Амител
Музыкант Канье Уэст принес извинения за антисемитские высказывания и комплименты в адрес Гитлера, объяснив это обострением биполярного расстройства и выразив глубокое сожаление, сообщает Telegram-канал Shot.
Во время беседы с раввином Йешаяху Пинто рэпер подчеркнул, что принимает на себя всю полноту "ответственности" за публикации и заявления, сделанные в феврале, где он утверждал о "ненависти евреев к белым", объявил себя нацистом и демонстрировал симпатию к Гитлеру.
«Я испытываю искреннюю радость от возможности личной встречи с вами сегодня и осознания своей вины. Различные трудности, в том числе биполярное расстройство, приводили к радикализации некоторых моих мыслей. Я пренебрегал защитой как близких мне людей, так и самого себя», – сказал рэпер.
Ранее музыкант в своих соцсетях выражал симпатию к Гитлеру, говорил, что "евреи ненавидят белых", а также написал отдельный трек, ключевой фразой которого было приветствие из Третьего Рейха.
15:54:26 07-11-2025
Теперь его не сожгут на костре?
15:57:17 07-11-2025
Чё, всё-таки нас ведут к иудаизму как к монотеизму...!?
19:30:50 07-11-2025
Чё не опубликовали слова Пинхаса Полонского!?...
А ведь это свободно в доступе!... На видео...
19:25:42 08-11-2025
Евреи негра завинили, скоро грузить начнут.