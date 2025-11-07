Рэпер Kanye West раскаялся перед раввином за "ненависть к евреям"

Исполнитель сообщил, что к антисемитизму его привели ментальные проблемы

07 ноября 2025, 15:36, ИА Амител

Рэпер Kanye West / Фото: скриншот видео из соцсетей

Музыкант Канье Уэст принес извинения за антисемитские высказывания и комплименты в адрес Гитлера, объяснив это обострением биполярного расстройства и выразив глубокое сожаление, сообщает Telegram-канал Shot.

Во время беседы с раввином Йешаяху Пинто рэпер подчеркнул, что принимает на себя всю полноту "ответственности" за публикации и заявления, сделанные в феврале, где он утверждал о "ненависти евреев к белым", объявил себя нацистом и демонстрировал симпатию к Гитлеру.

«Я испытываю искреннюю радость от возможности личной встречи с вами сегодня и осознания своей вины. Различные трудности, в том числе биполярное расстройство, приводили к радикализации некоторых моих мыслей. Я пренебрегал защитой как близких мне людей, так и самого себя», – сказал рэпер.

Ранее музыкант в своих соцсетях выражал симпатию к Гитлеру, говорил, что "евреи ненавидят белых", а также написал отдельный трек, ключевой фразой которого было приветствие из Третьего Рейха.