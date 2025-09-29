По предварительным данным, причиной стала месть за исключение

29 сентября 2025, 15:34, ИА Амител

В Архангельске отчисленный студент устроил кровавую расправу в техникуме. Он попытался зарезать завуча. Предположительно, мотивом стала месть. Об этом сообщает Shot.

По данным Telegram-канала, 18-летний парень в маске и перчатках ворвался в Архангельский техникум строительства и экономики с ножом. Он попытался убить несколько человек. Серьезные ранения получила завуч, социальный педагог и один из учащихся.

Как пишет источник, причиной нападения могла стать месть преподавателю за отчисление. Студента исключили на втором курсе после прошлой сессии. В комиссии была завуч, которую он попытался убить первой. Соцпедагог получила удар ножом, когда пыталась защитить коллегу. Убегая, нападавший ранил одного из учеников.

Уточняется, что за пару часов до расправы парень выложил в своих соцсетях лозунг радикального террористического движения.

Молодого человека остановили студенты. Правоохранители возбудили в его отношении уголовное дело по статье "Попытка убийства двух и более человек". Бывшему студенту техникума грозит 15 лет тюрьмы.