Рейс Барнаул — Сочи перенесли уже более чем на 12 часов

Вылета из столицы Алтайского края ожидают свыше 200 человек

10 августа 2025, 18:57, ИА Амител

Самолет / Фото: amic.ru

Более чем на 12 часов задерживается рейс из Барнаула в Сочи. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло барнаульского аэропорта имени Германа Титова. 

Самолет авиакомпании "Икар" должен был сесть в Барнауле, однако его прилет перенесли с 9:40 на 22:25. Вылет в обратную сторону также задержан — вместо 10:50 указано 23:10. 

Как сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, сотрудники ведомства взяли на контроль соблюдение прав пассажиров. Посадки на борт в Барнауле ожидают более 200 человек.

Гость

21:14:44 10-08-2025

- "Самолет авиакомпании "Икар". Как назовёшь, так и полети.

Гость

21:35:05 10-08-2025

В данный момент борт уже над территорией АК. Скоро приступит к снижению. Так что скоро улетите к морю!

Гость

22:01:26 10-08-2025

Кто-то решился назвать свою авиакомпанию Икар? Злая ирония. И люди согласны лететь?

