Рейс Барнаул — Сочи перенесли уже более чем на 12 часов
Вылета из столицы Алтайского края ожидают свыше 200 человек
10 августа 2025, 18:57, ИА Амител
Самолет / Фото: amic.ru
Более чем на 12 часов задерживается рейс из Барнаула в Сочи. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло барнаульского аэропорта имени Германа Титова.
Самолет авиакомпании "Икар" должен был сесть в Барнауле, однако его прилет перенесли с 9:40 на 22:25. Вылет в обратную сторону также задержан — вместо 10:50 указано 23:10.
Как сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, сотрудники ведомства взяли на контроль соблюдение прав пассажиров. Посадки на борт в Барнауле ожидают более 200 человек.
21:14:44 10-08-2025
- "Самолет авиакомпании "Икар". Как назовёшь, так и полети.
21:35:05 10-08-2025
В данный момент борт уже над территорией АК. Скоро приступит к снижению. Так что скоро улетите к морю!
22:01:26 10-08-2025
Кто-то решился назвать свою авиакомпанию Икар? Злая ирония. И люди согласны лететь?