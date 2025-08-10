Рейс Барнаул — Сочи перенесли уже более чем на 12 часов

Вылета из столицы Алтайского края ожидают свыше 200 человек

10 августа 2025, 18:57, ИА Амител

Самолет / Фото: amic.ru

Более чем на 12 часов задерживается рейс из Барнаула в Сочи. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло барнаульского аэропорта имени Германа Титова.

Самолет авиакомпании "Икар" должен был сесть в Барнауле, однако его прилет перенесли с 9:40 на 22:25. Вылет в обратную сторону также задержан — вместо 10:50 указано 23:10.

Как сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, сотрудники ведомства взяли на контроль соблюдение прав пассажиров. Посадки на борт в Барнауле ожидают более 200 человек.