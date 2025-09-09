Режим повышенной готовности объявлен в Алтайском крае из-за свалки в Зудилово

Компания "Коммунальное хозяйство" больше не принимает бытовые отходы из Новоалтайска

09 сентября 2025, 18:00, ИА Амител

Фото: Александра Черданцева / amic.ru

В Алтайском крае введен режим повышенной готовности на территории пяти муниципалитетов из-за угрозы чрезвычайной ситуации, связанной с закрытием полигона твердых коммунальных отходов в Первомайском районе. Постановление опубликовано на сайте краевого правительства.

ООО "Коммунальное хозяйство", являющееся собственником свалки вблизи села Зудилово, на прошлой неделе прекратило прием мусора из Новоалтайска, ЗАТО Сибирского, а также Косихинского, Первомайского и Тальменского районов. Власти указали, что полигон располагался в 3,5 км от Зудилово и обслуживал именно эти территории.

Согласно документу, режим повышенной готовности введен для предотвращения возможной ЧС в сфере экологии. Теперь отходы из перечисленных муниципалитетов будут направляться для захоронения на барнаульский городской полигон, расположенный на проспекте Космонавтов.

Контроль за ситуацией поручен краевым министерствам природных ресурсов и строительства. Управлению по регулированию цен и тарифов рекомендовано учесть расходы на транспортировку мусора в Барнаул. Отмечается, что изменение схемы утилизации может привести к увеличению тарифов на вывоз отходов.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае скоро начнется строительство трех комплексов по переработке твердых коммунальных отходов (ТКО) – "Алейский", "Бийский" и "Павловский".