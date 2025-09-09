Режим повышенной готовности объявлен в Алтайском крае из-за свалки в Зудилово
Компания "Коммунальное хозяйство" больше не принимает бытовые отходы из Новоалтайска
09 сентября 2025, 18:00, ИА Амител
В Алтайском крае введен режим повышенной готовности на территории пяти муниципалитетов из-за угрозы чрезвычайной ситуации, связанной с закрытием полигона твердых коммунальных отходов в Первомайском районе. Постановление опубликовано на сайте краевого правительства.
ООО "Коммунальное хозяйство", являющееся собственником свалки вблизи села Зудилово, на прошлой неделе прекратило прием мусора из Новоалтайска, ЗАТО Сибирского, а также Косихинского, Первомайского и Тальменского районов. Власти указали, что полигон располагался в 3,5 км от Зудилово и обслуживал именно эти территории.
Согласно документу, режим повышенной готовности введен для предотвращения возможной ЧС в сфере экологии. Теперь отходы из перечисленных муниципалитетов будут направляться для захоронения на барнаульский городской полигон, расположенный на проспекте Космонавтов.
Контроль за ситуацией поручен краевым министерствам природных ресурсов и строительства. Управлению по регулированию цен и тарифов рекомендовано учесть расходы на транспортировку мусора в Барнаул. Отмечается, что изменение схемы утилизации может привести к увеличению тарифов на вывоз отходов.
Ранее сообщалось, что в Алтайском крае скоро начнется строительство трех комплексов по переработке твердых коммунальных отходов (ТКО) – "Алейский", "Бийский" и "Павловский".
18:23:02 09-09-2025
Почему должна увеличиться стоимость? Потребитель в чем виноват? Пусть Зудиловский полигон и компенсирует разницу в цене. Вздумается возить в Новосиб-а платить люди должны...
20:06:07 09-09-2025
Когда уже начнут эти перерабатывающие заводы строить? 10 лет одни разговоры про них
20:36:18 09-09-2025
За что платим.
20:53:49 09-09-2025
Помнится, пару недель назад, тут стоял дружный вой пациентов - а как же "Сосновый бор"? Там же дети!!! Что изменилось?
21:41:12 09-09-2025
Гость (20:53:49 09-09-2025) Помнится, пару недель назад, тут стоял дружный вой пациентов... там в лагере "Медвежонок" периодически воняет, ужас просто
22:03:41 09-09-2025
Гость (21:41:12 09-09-2025) там в лагере "Медвежонок" периодически воняет, ужас просто... - "Теперь отходы из перечисленных муниципалитетов будут направляться для захоронения на барнаульский городской полигон, расположенный на проспекте Космонавтов." Теперь будет нюхать Барнаул.
22:12:50 09-09-2025
Результаты знаменитой мусорной реформы
09:53:19 10-09-2025
А почему в новости не указана причина закрытия полигона?