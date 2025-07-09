В Барнауле за 5 млн рублей ликвидируют четыре несанкционированные свалки

Работы пройдут в Центральном районе

09 июля 2025, 10:40, ИА Амител

Фото: Markus Spiske / unsplash.com

В Барнауле ищут подрядчика для ликвидации четырех свалок в Центральном районе города, свидетельствуют данные портала ЕИС "Закупки".

Общая площадь загрязненных участков составляет почти 2800 кв. м.

Наибольший объем мусора (с 1799,8 кв. м) уберут в поселке Борзовая Заимка – около дома № 51 по улице Вечерней.

Еще три свалки ликвидируют:

в поселке Плодопитомник – между улицами Павлюкова и Березовая Роща;

в поселке Конюхи – на юго-востоке кадастрового квартала 22:61:0532021;

на берегу водоема у улицы Зоотехнической, 1.

Подрядчику предстоит выполнить ручную и механизированную уборку, вывоз и утилизацию отходов с обязательной фотофиксацией и предоставлением всей сопроводительной документации.

Срок завершения работ – до 31 октября 2025 года. Финансирование обеспечит городской бюджет, а заказчиком выступает Южная поселковая администрация.

Максимальная стоимость контракта – почти 5 млн рублей.

В июне также сообщали, что в Центральном районе планируют ликвидировать семь незаконных свалок. Тогда речь шла об улицах Якутской, Ляпидевского, Веховского, Правобережном тракте и берегах Барнаулки.