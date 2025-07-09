В Барнауле за 5 млн рублей ликвидируют четыре несанкционированные свалки
Работы пройдут в Центральном районе
09 июля 2025, 10:40, ИА Амител
В Барнауле ищут подрядчика для ликвидации четырех свалок в Центральном районе города, свидетельствуют данные портала ЕИС "Закупки".
Общая площадь загрязненных участков составляет почти 2800 кв. м.
Наибольший объем мусора (с 1799,8 кв. м) уберут в поселке Борзовая Заимка – около дома № 51 по улице Вечерней.
Еще три свалки ликвидируют:
- в поселке Плодопитомник – между улицами Павлюкова и Березовая Роща;
- в поселке Конюхи – на юго-востоке кадастрового квартала 22:61:0532021;
- на берегу водоема у улицы Зоотехнической, 1.
Подрядчику предстоит выполнить ручную и механизированную уборку, вывоз и утилизацию отходов с обязательной фотофиксацией и предоставлением всей сопроводительной документации.
Срок завершения работ – до 31 октября 2025 года. Финансирование обеспечит городской бюджет, а заказчиком выступает Южная поселковая администрация.
Максимальная стоимость контракта – почти 5 млн рублей.
В июне также сообщали, что в Центральном районе планируют ликвидировать семь незаконных свалок. Тогда речь шла об улицах Якутской, Ляпидевского, Веховского, Правобережном тракте и берегах Барнаулки.
10:54:24 09-07-2025
по деньгам не густо.
прям совсем грустно.
монеток бы подкинуть поболе.
11:37:20 09-07-2025
Соберут мусор с трех свалок, отвезут куда-нибудь в лес и сделают новую несанкционированную свалку. Потом еще денег дадут, чтоб эту четвертую убрали.
12:00:29 09-07-2025
миллион туда миллион сюда
если ты дал миллион то во первых 2 подписи должны ставить приняв миллин. Одна того кто исполняет вторая того кто за него поручается. через месяц приехали и проверили отчет в котором все расписано до копейки куда что и на что пошло. Не сойдется больше чем на 10 тысяч -10 лет лагерей обоим, на 50 тысяч -расстрел причем обоих подписантов
12:33:53 09-07-2025
Да поджечь их. сами ликвидируется. 5 млн съэкономят
12:58:46 09-07-2025
Гость (12:33:53 09-07-2025) Да поджечь их. сами ликвидируется. 5 млн съэкономят... проверяльщиков дофига - начислют 10.
в реестр неблагонадежноаморальных внесут.
поэтому уж если и связываться - то за деньги.
14:56:14 10-07-2025
Лучшей новостью будет ликвидация идеи строительства полигона - КПО в Первомайском районе.