Популярные сервисы прогноза погоды утверждают, что весь месяц будет пасмурно

04 августа 2025, 14:45, ИА Амител

Девушка под дождем / Изображение сгенерировано FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

Жителей Алтайского края ожидает настоящий "сезон дождей" в августе. Тучи настолько плотно повиснут над регионом, что в последнем летнем месяце будет лишь три-четыре солнечных дня, а все остальное время – пасмурно. Об этом говорят данные популярных сервисов прогноза погоды "Яндекс.Погода" и Gismeteo.

"Яндекс.Погода"

В Алтайский край после нескольких жарких дней в конце июля пришло резкое похолодание с дождями. На этой неделе столбики термометров не будут подниматься даже до +20 градусов, все дни ожидаются дожди. Собственно, такая же ситуация прогнозируется и на следующей неделе, но будет чуть теплее.

Солнечные дни ожидаются лишь 19 и 20 августа, а также в последний день лета – 31 августа. А в остальное время – либо дожди, либо облачно. Так что август будет самым пасмурным месяцем.

Gismeteo

Данный прогноз почти идентичен предыдущему за тем лишь исключением, что солнечных дней будет не три, а четыре: 12, 26, 27 и 31 августа.

Стоит отметить, что, согласно долгосрочному прогнозу, с приходом осени дожди не прекратятся. Первая неделя сентября также будет очень пасмурной.