"Рискуют остаться без зубов". Российские зумеры подсели на энзимные зубные пасты

30 сентября 2025, 16:45, ИА Амител

Доброжелательный стоматолог / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Среди молодежи набирает популярность новый тренд – энзимные зубные пасты, которые обещают эффект отбеливания "как у стоматолога". Но врачи предупреждают: мода может стоить зумерам зубов. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Такие пасты содержат ферменты и абразивные компоненты, которые постепенно снимают эмаль. В первые месяцы зубы действительно становятся светлее, но уже через полгода врачи фиксируют разрушительные последствия: повышенную чувствительность к холодному и горячему, хрупкость, сколы и даже изменение прикуса.

«Ежедневное использование таких паст опасно. У меня была пациентка, которая решила не слушать предупреждения – через полгода вернулась с маленькими, хрупкими зубами и измененным прикусом. Пришлось ставить виниры», – рассказала стоматолог.

Фториды и ферменты ускоряют процесс деминерализации, бактерии быстрее проникают вглубь, провоцируя кариес, пульпит и периодонтит. В тяжелых случаях разрушается костная ткань, что может привести к сепсису.

Цена модной пасты колеблется от 200 до 1000 рублей, однако дешевое средство в итоге может обернуться дорогостоящим лечением и имплантами вместо здоровых зубов.