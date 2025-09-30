"Рискуют остаться без зубов". Российские зумеры подсели на энзимные зубные пасты
30 сентября 2025, 16:45, ИА Амител
Среди молодежи набирает популярность новый тренд – энзимные зубные пасты, которые обещают эффект отбеливания "как у стоматолога". Но врачи предупреждают: мода может стоить зумерам зубов. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Такие пасты содержат ферменты и абразивные компоненты, которые постепенно снимают эмаль. В первые месяцы зубы действительно становятся светлее, но уже через полгода врачи фиксируют разрушительные последствия: повышенную чувствительность к холодному и горячему, хрупкость, сколы и даже изменение прикуса.
«Ежедневное использование таких паст опасно. У меня была пациентка, которая решила не слушать предупреждения – через полгода вернулась с маленькими, хрупкими зубами и измененным прикусом. Пришлось ставить виниры», – рассказала стоматолог.
Фториды и ферменты ускоряют процесс деминерализации, бактерии быстрее проникают вглубь, провоцируя кариес, пульпит и периодонтит. В тяжелых случаях разрушается костная ткань, что может привести к сепсису.
Цена модной пасты колеблется от 200 до 1000 рублей, однако дешевое средство в итоге может обернуться дорогостоящим лечением и имплантами вместо здоровых зубов.
17:24:37 30-09-2025
Пусть бы стоматологи помолчали. Последние лет 20 продвигают чистку зубов у них. Скольких миллионов людей они лиши зубов благодаря этой процедуре умалчивают они. Главно карманы набить деньгами.
17:54:07 30-09-2025
Гость (17:24:37 30-09-2025) Пусть бы стоматологи помолчали. Последние лет 20 продвигают ... Как чистка зубов у стоматологов лишает зубов? Ни разу не чистил. Любопытно.
18:21:28 30-09-2025
Гость (17:54:07 30-09-2025) Как чистка зубов у стоматологов лишает зубов? Ни разу не чис... Никак. А вот отсутствие зубного камня сильно облегчает жизнь)
07:41:11 01-10-2025
Гость (17:24:37 30-09-2025) Пусть бы стоматологи помолчали. Последние лет 20 продвигают ...
Причем тут ультразвуковая чистка и отбеливание? Две разные процедуры. Зачем демонстрировать свою ограниченность и глупость? Или это модно сейчас?
Да, механическую чистку стоматологи уже лет 50 делают. Если не больше.
18:40:33 30-09-2025
Зубной порошок смотрит с недоумением
22:01:57 30-09-2025
Что такое энзимная паста?
12:08:12 01-10-2025
В тексте: "Такие пасты содержат ферменты и абразивные компоненты, которые постепенно снимают эмаль."
Только заголовки читаем для скорости?