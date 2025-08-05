Родителей могут начать штрафовать за мат их детей

Недавно аналогичная мера появилась в Казахстане

05 августа 2025, 23:29, ИА Амител

Рубли / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова предложила штрафовать родителей, если их дети матерятся. Об этом сообщает "Газета.ru".

Недавно аналогичная мера появилась в Казахстане. Родителей будут штрафовать, если их ребенку еще не исполнилось 16 лет.

Мишонова считает, что такие меры нужны, если в России хотят вернуть культуру речи в общество.

«Сейчас никто никого не стесняется – идут подростки, разговаривают на этом языке, и причем идут они толпой, где есть девочки. Для моего сознания это вообще неприемлемо», – заявила Мишонова.

Омбудсмен подчеркнула, что в ее семье никто не использует нецензурную лексику, несмотря на то, что ее отец военный. Сама речь перестала быть маркером "деструктивных личностей" и проникла в повседневный лексикон подростков.