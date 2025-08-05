Родителей могут начать штрафовать за мат их детей
Недавно аналогичная мера появилась в Казахстане
05 августа 2025, 23:29, ИА Амител
Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова предложила штрафовать родителей, если их дети матерятся. Об этом сообщает "Газета.ru".
Недавно аналогичная мера появилась в Казахстане. Родителей будут штрафовать, если их ребенку еще не исполнилось 16 лет.
Мишонова считает, что такие меры нужны, если в России хотят вернуть культуру речи в общество.
«Сейчас никто никого не стесняется – идут подростки, разговаривают на этом языке, и причем идут они толпой, где есть девочки. Для моего сознания это вообще неприемлемо», – заявила Мишонова.
Омбудсмен подчеркнула, что в ее семье никто не использует нецензурную лексику, несмотря на то, что ее отец военный. Сама речь перестала быть маркером "деструктивных личностей" и проникла в повседневный лексикон подростков.
00:39:42 06-08-2025
Я думаю, что многое начинается с дома. Если дома не матюгаются, то и дети будут стараться. А если дома мат, то и дети считают нормальным это
01:24:22 06-08-2025
Это так глупо. Нужно в первую очередь взрослым не ругаться, ибо дети со взрослых копируют, слышат маты от них, и вопрос будет, а почему дяди, тети ругаются, а я не могу.
04:17:26 06-08-2025
Между прочим, нет такого матерного слова, которого не заслужили в свой адрес возрождённые "господа", уже треть столетия издевающиеся над "быдлом"!
07:05:15 06-08-2025
аналогичная мера появилась в Казахстане --- вот казахи культурные стали, детский мат им не нравится
10:24:30 06-08-2025
Утибоземой, при девочках они матерятся. Да девки так заворачивают, что парням и не снилось. И курят они гораздо чаще парней. Ксения Мишонова, ты очки розовые от Прада сняла и вокруг посмотрела.
10:42:09 06-08-2025
Давно уже пора. Культуру надо прививать с детства!
15:58:51 06-08-2025
это хулиганство, ук рф, гк рф. давно пора
17:22:36 06-08-2025
Сын занимается хоккеем (11). Ну невозможно там без него со стороны тренера. Не поощряю, но понимаю. Дома не употребляет.
18:54:10 06-08-2025
Пузырек (17:22:36 06-08-2025) Сын занимается хоккеем (11). Ну невозможно там без него со с... подавайте в суд или заявление в полицию. это из разряда развращений детей, между-прочим.