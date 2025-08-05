НОВОСТИОбщество

Родителей могут начать штрафовать за мат их детей

Недавно аналогичная мера появилась в Казахстане

05 августа 2025, 23:29, ИА Амител

Рубли / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова предложила штрафовать родителей, если их дети матерятся. Об этом сообщает "Газета.ru"

Недавно аналогичная мера появилась в Казахстане. Родителей будут штрафовать, если их ребенку еще не исполнилось 16 лет.

Мишонова считает, что такие меры нужны, если в России хотят вернуть культуру речи в общество.

«Сейчас никто никого не стесняется – идут подростки, разговаривают на этом языке, и причем идут они толпой, где есть девочки. Для моего сознания это вообще неприемлемо», – заявила Мишонова.

Омбудсмен подчеркнула, что в ее семье никто не использует нецензурную лексику, несмотря на то, что ее отец военный. Сама речь перестала быть маркером "деструктивных личностей" и проникла в повседневный лексикон подростков.

Комментарии 9

Avatar Picture
Гость

00:39:42 06-08-2025

Я думаю, что многое начинается с дома. Если дома не матюгаются, то и дети будут стараться. А если дома мат, то и дети считают нормальным это

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

01:24:22 06-08-2025

Это так глупо. Нужно в первую очередь взрослым не ругаться, ибо дети со взрослых копируют, слышат маты от них, и вопрос будет, а почему дяди, тети ругаются, а я не могу.

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

04:17:26 06-08-2025

Между прочим, нет такого матерного слова, которого не заслужили в свой адрес возрождённые "господа", уже треть столетия издевающиеся над "быдлом"!

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:05:15 06-08-2025

аналогичная мера появилась в Казахстане --- вот казахи культурные стали, детский мат им не нравится

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:24:30 06-08-2025

Утибоземой, при девочках они матерятся. Да девки так заворачивают, что парням и не снилось. И курят они гораздо чаще парней. Ксения Мишонова, ты очки розовые от Прада сняла и вокруг посмотрела.

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:42:09 06-08-2025

Давно уже пора. Культуру надо прививать с детства!

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:58:51 06-08-2025

это хулиганство, ук рф, гк рф. давно пора

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Пузырек

17:22:36 06-08-2025

Сын занимается хоккеем (11). Ну невозможно там без него со стороны тренера. Не поощряю, но понимаю. Дома не употребляет.

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:54:10 06-08-2025

Пузырек (17:22:36 06-08-2025) Сын занимается хоккеем (11). Ну невозможно там без него со с... подавайте в суд или заявление в полицию. это из разряда развращений детей, между-прочим.

  2 Нравится
Ответить
