В барнаульском аэропорту задерживаются рейсы из-за сбоев в Новосибирске

Причина – массовые сбои в работе новосибирского аэропорта Толмачево

11 августа 2025, 12:40, ИА Амител

Самолет в барнаульском аэропорту / Фото: amic.ru

Утром 11 августа в барнаульском аэропорту имени Германа Титова зафиксированы задержки рейсов авиакомпании S7 Airlines. Среднее время задержек составляет около 40 минут. Проблемы связаны с массовыми сбоями в работе новосибирского аэропорта Толмачево, который является узловым для данного перевозчика.

Согласно данным онлайн-табло, в Барнауле задерживается рейс из Новосибирска, который должен был приземлиться в 11:10. Также перенесен вылет барнаульского рейса S7 Airlines, прибытие которого ожидалось в 12:30.

В самом аэропорту Толмачево ситуация более серьезная – здесь задержано 13 прибывающих рейсов и один вылетающий. Как сообщает ТАСС со ссылкой на данные табло, некоторые задержки достигают нескольких часов. Под ударом оказались рейсы из Сочи (четыре рейса), Якутска, Владивостока, Талакана, Хабаровска, Магадана, Ноябрьска, Красноярска и Еревана. Кроме того, отменены два рейса – в Красноярск и Братск.

Пассажирам задержанных рейсов рекомендуется уточнять актуальную информацию о времени вылета непосредственно в аэропорту или через контакт-центр авиакомпании. В S7 Airlines пока не прокомментировали причины масштабных сбоев и сроки нормализации расписания полетов.

