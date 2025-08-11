В барнаульском аэропорту задерживаются рейсы из-за сбоев в Новосибирске
Причина – массовые сбои в работе новосибирского аэропорта Толмачево
11 августа 2025, 12:40, ИА Амител
Утром 11 августа в барнаульском аэропорту имени Германа Титова зафиксированы задержки рейсов авиакомпании S7 Airlines. Среднее время задержек составляет около 40 минут. Проблемы связаны с массовыми сбоями в работе новосибирского аэропорта Толмачево, который является узловым для данного перевозчика.
Согласно данным онлайн-табло, в Барнауле задерживается рейс из Новосибирска, который должен был приземлиться в 11:10. Также перенесен вылет барнаульского рейса S7 Airlines, прибытие которого ожидалось в 12:30.
В самом аэропорту Толмачево ситуация более серьезная – здесь задержано 13 прибывающих рейсов и один вылетающий. Как сообщает ТАСС со ссылкой на данные табло, некоторые задержки достигают нескольких часов. Под ударом оказались рейсы из Сочи (четыре рейса), Якутска, Владивостока, Талакана, Хабаровска, Магадана, Ноябрьска, Красноярска и Еревана. Кроме того, отменены два рейса – в Красноярск и Братск.
Пассажирам задержанных рейсов рекомендуется уточнять актуальную информацию о времени вылета непосредственно в аэропорту или через контакт-центр авиакомпании. В S7 Airlines пока не прокомментировали причины масштабных сбоев и сроки нормализации расписания полетов.
12:57:06 11-08-2025
Не понимаю, а как раньше летали когда не то, что интернета не было, а даже слова такого не слышали? А вот рейсов выполнялось в РАЗЫ больше.
13:06:03 11-08-2025
Гость (12:57:06 11-08-2025) Не понимаю, а как раньше летали когда не то, что интернета н... раньше была система "СИРЕНА". Вам сколько лет?
13:29:36 11-08-2025
Раньше все было свое, а теперь Чубайсы и его команда посадили на все чужое.
14:52:17 11-08-2025
Летайте самолётами аэрофлота
15:02:20 11-08-2025
как раньше летали высоцкий пел, помню в конце 80х приходилось много летать, 2-4 часа опоздания было обычное дело
16:03:33 11-08-2025
Гость (15:02:20 11-08-2025) как раньше летали высоцкий пел, помню в конце 80х приходилос... Чушь не надо нести!
Тоже в советские времена оч много летать приходилось.