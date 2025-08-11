НОВОСТИПроисшествия

В барнаульском аэропорту задерживаются рейсы из-за сбоев в Новосибирске

Причина – массовые сбои в работе новосибирского аэропорта Толмачево

11 августа 2025, 12:40, ИА Амител

Утром 11 августа в барнаульском аэропорту имени Германа Титова зафиксированы задержки рейсов авиакомпании S7 Airlines. Среднее время задержек составляет около 40 минут. Проблемы связаны с массовыми сбоями в работе новосибирского аэропорта Толмачево, который является узловым для данного перевозчика.

Согласно данным онлайн-табло, в Барнауле задерживается рейс из Новосибирска, который должен был приземлиться в 11:10. Также перенесен вылет барнаульского рейса S7 Airlines, прибытие которого ожидалось в 12:30.

В самом аэропорту Толмачево ситуация более серьезная – здесь задержано 13 прибывающих рейсов и один вылетающий. Как сообщает ТАСС со ссылкой на данные табло, некоторые задержки достигают нескольких часов. Под ударом оказались рейсы из Сочи (четыре рейса), Якутска, Владивостока, Талакана, Хабаровска, Магадана, Ноябрьска, Красноярска и Еревана. Кроме того, отменены два рейса – в Красноярск и Братск.

Пассажирам задержанных рейсов рекомендуется уточнять актуальную информацию о времени вылета непосредственно в аэропорту или через контакт-центр авиакомпании. В S7 Airlines пока не прокомментировали причины масштабных сбоев и сроки нормализации расписания полетов.

Ранее рейс Барнаул – Сочи перенесли более чем на 12 часов.

Летевший в Сочи самолет вернется в Новосибирск из-за разгерметизации

Борт ожидают принять в Толмачево около 14:30 по местному времени
Комментарии 6

Avatar Picture
Гость

12:57:06 11-08-2025

Не понимаю, а как раньше летали когда не то, что интернета не было, а даже слова такого не слышали? А вот рейсов выполнялось в РАЗЫ больше.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:06:03 11-08-2025

Гость (12:57:06 11-08-2025) Не понимаю, а как раньше летали когда не то, что интернета н... раньше была система "СИРЕНА". Вам сколько лет?

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

13:29:36 11-08-2025

Раньше все было свое, а теперь Чубайсы и его команда посадили на все чужое.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:52:17 11-08-2025

Летайте самолётами аэрофлота

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:02:20 11-08-2025

как раньше летали высоцкий пел, помню в конце 80х приходилось много летать, 2-4 часа опоздания было обычное дело

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:03:33 11-08-2025

Гость (15:02:20 11-08-2025) как раньше летали высоцкий пел, помню в конце 80х приходилос... Чушь не надо нести!
Тоже в советские времена оч много летать приходилось.

  -4 Нравится
Ответить
