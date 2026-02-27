Роскомнадзор не стал комментировать новость о блокировке Telegram с апреля

Ведомство не подтвердило и не опровергло информацию

27 февраля 2026, 08:14, ИА Амител

Роскомнадзор не стал давать развернутый комментарий к информации о блокировке Telegram с апреля. Сообщение пресс-службы ведомства приводит ТАСС.

«Ведомству нечего добавить к ранее опубликованной информации», — заявили в РКН.

Под "ранее опубликованной информацией" РКН имеет в виду сообщение от 10 февраля. Тогда в ведомстве сказали, что продолжат вводить последовательные ограничения против Telegram, пока мессенджер не начнет исполнять российское законодательство.

Ранее РБК со ссылкой на источники сообщил, что Telegram планируют заблокировать в первых числах апреля. По словам близкого к Кремлю источника издания, это окончательное решение. Собеседник агентства отметил, что к апрелю мессенджер будет работать только в зоне спецоперации.