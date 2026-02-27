Роскомнадзор не стал комментировать новость о блокировке Telegram с апреля

Ведомство не подтвердило и не опровергло информацию

27 февраля 2026, 08:14, ИА Амител

Блокировки / Telegram / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru
Роскомнадзор не стал давать развернутый комментарий к информации о блокировке Telegram с апреля. Сообщение пресс-службы ведомства приводит ТАСС.

«Ведомству нечего добавить к ранее опубликованной информации», — заявили в РКН.

Под "ранее опубликованной информацией" РКН имеет в виду сообщение от 10 февраля. Тогда в ведомстве сказали, что продолжат вводить последовательные ограничения против Telegram, пока мессенджер не начнет исполнять российское законодательство.

Ранее РБК со ссылкой на источники сообщил, что Telegram планируют заблокировать в первых числах апреля. По словам близкого к Кремлю источника издания, это окончательное решение. Собеседник агентства отметил, что к апрелю мессенджер будет работать только в зоне спецоперации.

Комментарии 10

Гость

08:17:31 27-02-2026

вот и всё

Гость

08:23:18 27-02-2026

Интернет помнит всех

Гость

10:02:53 27-02-2026

Гость (08:23:18 27-02-2026) Интернет помнит всех ...
Россия вспрянет ото сна,
И на обломках самовластья.
Напишут ЭТИ имена

Будущие поколения должны помнить этот позорный период

Гость

12:02:15 27-02-2026

Гость (10:02:53 27-02-2026) Россия вспрянет ото сна, И на обломках самовластья. ... историю очередной раз перепишут и скажут: Не было такого, а тот кто говорит иначе - вражина!

Гость

09:03:41 27-02-2026

Так жестоко даже камбоджийские кхмеры не поступали.

Гость

09:20:11 27-02-2026

кишка тонка оказалось

Гость

09:28:31 27-02-2026

Это получается, что в телеге заблокируют каналы Медведева, Z-патриотов и Минцифру Алтайского Края?

Гость

10:36:17 27-02-2026

Гость (09:28:31 27-02-2026) Это получается, что в телеге заблокируют каналы Медведева, Z... Да и слава богу

Гость

11:00:08 27-02-2026

"Роскомнадзор не стал давать развернутый комментарий.."
Там все же нашелся кто-то умный.

Гость

11:14:17 27-02-2026

Просто отморозились?

