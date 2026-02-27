Роскомнадзор не стал комментировать новость о блокировке Telegram с апреля
Ведомство не подтвердило и не опровергло информацию
27 февраля 2026, 08:14, ИА Амител
Роскомнадзор не стал давать развернутый комментарий к информации о блокировке Telegram с апреля. Сообщение пресс-службы ведомства приводит ТАСС.
«Ведомству нечего добавить к ранее опубликованной информации», — заявили в РКН.
Под "ранее опубликованной информацией" РКН имеет в виду сообщение от 10 февраля. Тогда в ведомстве сказали, что продолжат вводить последовательные ограничения против Telegram, пока мессенджер не начнет исполнять российское законодательство.
Ранее РБК со ссылкой на источники сообщил, что Telegram планируют заблокировать в первых числах апреля. По словам близкого к Кремлю источника издания, это окончательное решение. Собеседник агентства отметил, что к апрелю мессенджер будет работать только в зоне спецоперации.
08:17:31 27-02-2026
вот и всё
08:23:18 27-02-2026
Интернет помнит всех
10:02:53 27-02-2026
Гость (08:23:18 27-02-2026) Интернет помнит всех ...
Россия вспрянет ото сна,
И на обломках самовластья.
Напишут ЭТИ имена
Будущие поколения должны помнить этот позорный период
12:02:15 27-02-2026
Гость (10:02:53 27-02-2026) Россия вспрянет ото сна, И на обломках самовластья. ... историю очередной раз перепишут и скажут: Не было такого, а тот кто говорит иначе - вражина!
09:03:41 27-02-2026
Так жестоко даже камбоджийские кхмеры не поступали.
09:20:11 27-02-2026
кишка тонка оказалось
09:28:31 27-02-2026
Это получается, что в телеге заблокируют каналы Медведева, Z-патриотов и Минцифру Алтайского Края?
10:36:17 27-02-2026
Гость (09:28:31 27-02-2026) Это получается, что в телеге заблокируют каналы Медведева, Z... Да и слава богу
11:00:08 27-02-2026
"Роскомнадзор не стал давать развернутый комментарий.."
Там все же нашелся кто-то умный.
11:14:17 27-02-2026
Просто отморозились?