Telegram заблокируют в первых числах апреля

Мессенджер будет работать только в зоне СВО, подтвердили в Кремле

26 февраля 2026, 22:12, ИА Амител

Telegram планируют заблокировать в первых числах апреля, сообщает РБК со ссылкой на источник, знакомый с обсуждениями в профильных ведомствах.

«Два источника, близких к Кремлю, называют это окончательным решением», — пишет издание.

Среди причин указываются участившиеся случаи вербовки людей, в том числе несовершеннолетних, для совершения противоправных действий.

Близкий к Кремлю собеседник издания добавил, что к апрелю мессенджер будет работать только в зоне спецоперации.

Ранее стало известно, что действия основателя Telegram Павла Дурова расследуются в рамках уголовного дела о содействии террористической деятельности. Сам Дуров предположил, что преследование может быть связано с попыткой "подавить право на частную жизнь и свободу слова".

Представитель Кремля Дмитрий Песков говорил, что руководство Telegram избегает сотрудничества, игнорируя значительный объем опасной информации на платформе.