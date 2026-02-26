Telegram заблокируют в первых числах апреля
Мессенджер будет работать только в зоне СВО, подтвердили в Кремле
26 февраля 2026, 22:12, ИА Амител
Telegram планируют заблокировать в первых числах апреля, сообщает РБК со ссылкой на источник, знакомый с обсуждениями в профильных ведомствах.
«Два источника, близких к Кремлю, называют это окончательным решением», — пишет издание.
Среди причин указываются участившиеся случаи вербовки людей, в том числе несовершеннолетних, для совершения противоправных действий.
Близкий к Кремлю собеседник издания добавил, что к апрелю мессенджер будет работать только в зоне спецоперации.
Ранее стало известно, что действия основателя Telegram Павла Дурова расследуются в рамках уголовного дела о содействии террористической деятельности. Сам Дуров предположил, что преследование может быть связано с попыткой "подавить право на частную жизнь и свободу слова".
Представитель Кремля Дмитрий Песков говорил, что руководство Telegram избегает сотрудничества, игнорируя значительный объем опасной информации на платформе.
22:15:45 26-02-2026
Также как воцап будут блокировать? :D
22:16:22 26-02-2026
телефоны себе пусть заблокируют лучше
22:27:04 26-02-2026
Наконец-то за все мошенничества будет ответственен МАХ - и не отвертится.
23:51:45 26-02-2026
Олег (22:27:04 26-02-2026) Наконец-то за все мошенничества будет ответственен МАХ - и н... Ну почему сразу ОН, есть ещё много других мессенджеров, сервис и онлайн площадок, игр и т.п. кто тем же самым занимается по мнению ...
До НЕГО ещё далеко, интернет большой.....
22:38:18 26-02-2026
Классно)))
22:50:01 26-02-2026
в День дурака Дурова?! да ладно, юмористы))). а так - спасибо. замучило прыгать мд двумя мессагами тк некоторые странные упертые глупари сидят в ТГ "всем ИМ назло"
22:06:57 27-02-2026
Гость (22:50:01 26-02-2026) в День дурака Дурова?! да ладно, юмористы))). а так - спасиб... Так сиди в макс и игнорируй тех кто в тг. Кто мешает?
Нам лучше, таких додиков в телеге меньше будет.
23:41:22 26-02-2026
Иностранные спецслужбы читают телеграм, по-этому он будет работать только в зоне СВО. И это не из камеди клуба , это новости. Как?
08:08:41 27-02-2026
Гость (23:41:22 26-02-2026) Иностранные спецслужбы читают телеграм, по-этому он будет ра... Дело не в то что читают или нет, дело в том что они в нем свои ТГ каналы ведут и Дуров их не удаляет, что не устаивает власти.
23:55:14 26-02-2026
То есть в зоне СВО он безопасен, там и вербовки не страшны и военные секреты защищены, а вот если баба Дуся отправит открытку тете Вале, то это опасно, наша власть уже даже не напрягается, чтобы придумать правдоподобную причину.
08:12:17 27-02-2026
Гость (23:55:14 26-02-2026) То есть в зоне СВО он безопасен, там и вербовки не страшны и... Кого там вербовать в зоне СВО, там все уже определились на чьей они стороне. А вот завербованные в тылу малолетки, жгущие за 15 тысяч релейные шкафы на жд, это проблема. Дураки за червонец деревянных садятся еще не начав свою жизнь на червонец вполне реальных лет заключения.
09:00:58 27-02-2026
Гость (08:12:17 27-02-2026) Кого там вербовать в зоне СВО, там все уже определились на ч... Когда на без рыбье, то и рак рыба. Почему в Японии не жгут шкафы?
09:45:50 27-02-2026
"Мессенджер будет работать только в зоне СВО, подтвердили в Кремле"
Разве не Кремль писал про иностранные спецслужбы, читающие телеграм? Ну ладно, видать не особо и нужно сохранять военную тайну. Квоты на новых контратников все равно уже спустили в университеты
10:05:38 27-02-2026
Скоро выборы. Будет работать только MAX, чтобы у нас не было выбора.
10:08:03 27-02-2026
закупаемся попкормом. интересно... уже проходили "блокировку телеграма", будем надеяться, Пашка не ударит в грязь лицом, и снова объявит войну тупому ркн
10:11:57 27-02-2026
Гость (10:08:03 27-02-2026) закупаемся попкормом. интересно... уже проходили "блокировку... как там у вас в киеве, потеплело?
14:18:20 27-02-2026
Гость (10:08:03 27-02-2026) закупаемся попкормом. интересно... уже проходили "блокировку... в прошлый раз не заблокировали пощадив бизнес, который на облаках гугл и амазон работал. с того времени все, кто смекнул что к чему, имели возможность инфраструктуру перестроить, а остальных не будут жалеть. положат и гугл и амазон и впны.
10:23:21 27-02-2026
Гость (10:05:38 27-02-2026) Скоро выборы. Будет работать только MAX, чтобы у нас не было... А выбор, был когда нибудь?
16:39:57 27-02-2026
то что заблокируют телеграмм ничего не изменится , мошенники все равно найдут способ обманывать