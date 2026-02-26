Telegram заблокируют в первых числах апреля

Мессенджер будет работать только в зоне СВО, подтвердили в Кремле

26 февраля 2026, 22:12, ИА Амител

Telegram / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru
Telegram планируют заблокировать в первых числах апреля, сообщает РБК со ссылкой на источник, знакомый с обсуждениями в профильных ведомствах.

«Два источника, близких к Кремлю, называют это окончательным решением», — пишет издание.

Среди причин указываются участившиеся случаи вербовки людей, в том числе несовершеннолетних, для совершения противоправных действий.

Близкий к Кремлю собеседник издания добавил, что к апрелю мессенджер будет работать только в зоне спецоперации.

Ранее стало известно, что действия основателя Telegram Павла Дурова расследуются в рамках уголовного дела о содействии террористической деятельности. Сам Дуров предположил, что преследование может быть связано с попыткой "подавить право на частную жизнь и свободу слова".

Представитель Кремля Дмитрий Песков говорил, что руководство Telegram избегает сотрудничества, игнорируя значительный объем опасной информации на платформе.

Комментарии 19

Алексей

22:15:45 26-02-2026

Также как воцап будут блокировать? :D

Бабайка

22:16:22 26-02-2026

телефоны себе пусть заблокируют лучше

Олег

22:27:04 26-02-2026

Наконец-то за все мошенничества будет ответственен МАХ - и не отвертится.

Гость

23:51:45 26-02-2026

Олег (22:27:04 26-02-2026) Наконец-то за все мошенничества будет ответственен МАХ - и н... Ну почему сразу ОН, есть ещё много других мессенджеров, сервис и онлайн площадок, игр и т.п. кто тем же самым занимается по мнению ...
До НЕГО ещё далеко, интернет большой.....

Гость

22:38:18 26-02-2026

Классно)))

Гость

22:50:01 26-02-2026

в День дурака Дурова?! да ладно, юмористы))). а так - спасибо. замучило прыгать мд двумя мессагами тк некоторые странные упертые глупари сидят в ТГ "всем ИМ назло"

Гость

22:06:57 27-02-2026

Гость (22:50:01 26-02-2026) в День дурака Дурова?! да ладно, юмористы))). а так - спасиб... Так сиди в макс и игнорируй тех кто в тг. Кто мешает?
Нам лучше, таких додиков в телеге меньше будет.

Гость

23:41:22 26-02-2026

Иностранные спецслужбы читают телеграм, по-этому он будет работать только в зоне СВО. И это не из камеди клуба , это новости. Как?

Гость

08:08:41 27-02-2026

Гость (23:41:22 26-02-2026) Иностранные спецслужбы читают телеграм, по-этому он будет ра... Дело не в то что читают или нет, дело в том что они в нем свои ТГ каналы ведут и Дуров их не удаляет, что не устаивает власти.

Гость

23:55:14 26-02-2026

То есть в зоне СВО он безопасен, там и вербовки не страшны и военные секреты защищены, а вот если баба Дуся отправит открытку тете Вале, то это опасно, наша власть уже даже не напрягается, чтобы придумать правдоподобную причину.

Гость

08:12:17 27-02-2026

Гость (23:55:14 26-02-2026) То есть в зоне СВО он безопасен, там и вербовки не страшны и... Кого там вербовать в зоне СВО, там все уже определились на чьей они стороне. А вот завербованные в тылу малолетки, жгущие за 15 тысяч релейные шкафы на жд, это проблема. Дураки за червонец деревянных садятся еще не начав свою жизнь на червонец вполне реальных лет заключения.

Гость

09:00:58 27-02-2026

Гость (08:12:17 27-02-2026) Кого там вербовать в зоне СВО, там все уже определились на ч... Когда на без рыбье, то и рак рыба. Почему в Японии не жгут шкафы?

Гость

09:45:50 27-02-2026

"Мессенджер будет работать только в зоне СВО, подтвердили в Кремле"

Разве не Кремль писал про иностранные спецслужбы, читающие телеграм? Ну ладно, видать не особо и нужно сохранять военную тайну. Квоты на новых контратников все равно уже спустили в университеты

Гость

10:05:38 27-02-2026

Скоро выборы. Будет работать только MAX, чтобы у нас не было выбора.

Гость

10:08:03 27-02-2026

закупаемся попкормом. интересно... уже проходили "блокировку телеграма", будем надеяться, Пашка не ударит в грязь лицом, и снова объявит войну тупому ркн

Musik

10:11:57 27-02-2026

Гость (10:08:03 27-02-2026) закупаемся попкормом. интересно... уже проходили "блокировку... как там у вас в киеве, потеплело?

Гость

14:18:20 27-02-2026

Гость (10:08:03 27-02-2026) закупаемся попкормом. интересно... уже проходили "блокировку... в прошлый раз не заблокировали пощадив бизнес, который на облаках гугл и амазон работал. с того времени все, кто смекнул что к чему, имели возможность инфраструктуру перестроить, а остальных не будут жалеть. положат и гугл и амазон и впны.

Гость

10:23:21 27-02-2026

Гость (10:05:38 27-02-2026) Скоро выборы. Будет работать только MAX, чтобы у нас не было... А выбор, был когда нибудь?

Гость

16:39:57 27-02-2026

то что заблокируют телеграмм ничего не изменится , мошенники все равно найдут способ обманывать

