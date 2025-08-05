Россельхозбанк запустил на платформе "Своё Фермерство" инструмент для расчета инвестиций

Сервис поможет начинающим фермерам оценить затраты на основе реальных рыночных цен

На платформе "Своё Фермерство" Россельхозбанка внедрили новый инструмент для расчета инвестиций в разделе "Агростарт", который поможет начинающим фермерам понять, сколько нужно вложить в открытие бизнеса.

Новый функционал добавили в раздел "Идеи для бизнеса" в категории "Животноводство" для КРС, поскольку бизнес-планы именно в этой области пользуются наибольшим спросом. В ближайшие месяцы сервис планируют расширить и на другие направления.

Инструмент предоставляет детальную информацию о затратах на основе проверенных и успешных бизнес-планов. Особенность в том, что расчет инвестиций происходит на основе средних рыночных цен на товары для агробизнеса, взятых из актуального каталога маркетплейса "Своё Фермерство".

Это позволяет получать точную информацию о необходимых вложениях в реальном времени и ознакомиться с полным списком оборудования для запуска собственного дела, включая стоимость и нужное количество товаров. А далее – всего за пару кликов перейти к покупке на одном цифровом ресурсе.

«В рамках экосистемы "Своё Фермерство" от Россельхозбанка мы продолжаем создавать инструменты и сервисы, позволяющие упростить путь от идеи до старта собственного дела в сельском хозяйстве», – сказала зампредседателя правления Россельхозбанка Елена Батурова.

И уточнила, что сервис не только помогает спрогнозировать вложения, но и удобно приобрести необходимые товары.

Ресурс "Агростарт" появился на платформе "Своё Фермерство" в 2023 году и предложил начинающим аграриям множество полезных инструментов – от идей до готовых бизнес-планов. Платформа помогает выбрать направление для бизнеса, советует, какое оборудование и материалы понадобятся, и рассчитывает возможную прибыль. В этом году туда добавили 15 новых бизнес-планов и 11 финансовых расчетов, основанных на реальных бизнес-моделях от выпускников "Школы фермера" Россельхозбанка.

Как ранее сообщал amic.ru, РСХБ приглашает на бесплатное обучение в алтайскую "Школу фермера". Слушатели приобретут навыки работы с агродронами и в пчеловодстве. В этом году программы впервые доступны для ветеранов СВО и их семей. По окончании курса выпускники получат дипломы государственного образца. Прием заявок продлится до 20 августа 2025 года.

АО "Россельхозбанк". Генеральная лицензия Банка России №3349 (бессрочная)

