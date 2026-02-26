Россия и Украина обменялись телами военнослужащих

Москва передала Киеву тела тысячи военных

26 февраля 2026, 19:01, ИА Амител

Фото: Telegram-канал Владимира Мединского

Россия и Украина обменялись телами погибших военнослужащих, сообщил помощник президента РФ Владимир Мединский.

«Украине переданы тела 1000 погибших украинских военных. России переданы тела 35 погибших российских воинов», — написал он в своем Telegram-канале.

Первый в 2026 году обмен телами военных между Москвой и Киевом состоялся 30 января. Тогда украинская сторона получила одну тысячу тел, российская — 38. 5 февраля был проведен обмен военнопленными по формуле "157 на 157".

17 февраля в Женеве прошли переговоры России, США и Украины по мирному урегулированию украинского конфликта. Встреча продлилась более четырех часов. По данным Reuters, сначала завершилась политическая часть. Военные представители еще некоторое время продолжали переговоры. Как сообщил источник ТАСС, в ходе переговоров обсуждались "большие компромиссы".