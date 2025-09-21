Россия вошла в тройку стран по гендерному неравенству зарплат
Россия вошла в тройку стран G20 с наибольшим разрывом в оплате труда между мужчинами и женщинами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на анализ данных национальных статистических ведомств и открытых источников.
Лидером по масштабам гендерного неравенства в зарплатах стала Южная Корея, где женщины зарабатывают на 32,5% меньше мужчин. На втором месте оказалась Индия с показателем 30,41%. Россия замыкает тройку с разрывом 30,36% по итогам 2023 года.
Схожая ситуация наблюдается и в других странах "двадцатки". Так, в Саудовской Аравии разница составляет 28,2%, в Турции – 27,1%, в Великобритании – 26,8%, Аргентине – 26,33%, Японии – 26,27%. В Италии женщины получают примерно на четверть меньше мужчин, а во Франции и Мексике – более чем на 20%.
Наименьшее отставание зафиксировано в Австралии (10,7%), Канаде (12,6%) и Китае (13%). В США разрыв в среднем равен 17,3%, в Германии – 15,6%, в Бразилии – 18,1%.
Таким образом, исследование показывает, что даже в крупнейших экономиках мира сохраняется ощутимый дисбаланс в доходах мужчин и женщин.
