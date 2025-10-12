НОВОСТИОбщество

Россиян могут обязать проходить процедуру примирения до оформления развода

Главная задача — снизить количество разводов

12 октября 2025, 15:00, ИА Амител

Молодая семья / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая предложила сделать процедуру примирения обязательной при разводе супругов. Об этом она заявила в беседе с ТАСС.

По мнению депутата, медиация должна стать обязательной мерой, особенно для семей с детьми. Буцкая подчеркнула, что медиатор способен помочь сторонам урегулировать конфликт и сохранить уважительные отношения после развода.

«Медиация не просто должна быть теоретически возможной опцией при разводе, она должна быть обязательной», – отметила парламентарий.

Буцкая добавила, что главная задача – снизить количество разводов и увеличить число крепких семей в стране.

Гость

13:30:51 13-10-2025

Блин, вы прикалываетесь? Если взрослые люди решили развестись, значит все, выбор сделан, осознанно, зачем это примерное? Если пошли на развод, значит применение невозможно.
И кстати, недавно была новость, что такое предложение не поддерживается.

