Россиян могут обязать проходить процедуру примирения до оформления развода
Главная задача — снизить количество разводов
12 октября 2025, 15:00, ИА Амител
Первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая предложила сделать процедуру примирения обязательной при разводе супругов. Об этом она заявила в беседе с ТАСС.
По мнению депутата, медиация должна стать обязательной мерой, особенно для семей с детьми. Буцкая подчеркнула, что медиатор способен помочь сторонам урегулировать конфликт и сохранить уважительные отношения после развода.
«Медиация не просто должна быть теоретически возможной опцией при разводе, она должна быть обязательной», – отметила парламентарий.
Буцкая добавила, что главная задача – снизить количество разводов и увеличить число крепких семей в стране.
Блин, вы прикалываетесь? Если взрослые люди решили развестись, значит все, выбор сделан, осознанно, зачем это примерное? Если пошли на развод, значит применение невозможно.
И кстати, недавно была новость, что такое предложение не поддерживается.