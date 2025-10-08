НОВОСТИЭкономика

Льготную ипотеку могут дать бездетным семьям под обещание рождения детей

В настоящее время право на льготную ипотеку в основном имеют семьи с детьми

08 октября 2025, 14:00, ИА Амител

Многодетная семья / Изображение сгенерировано DALL-E / amic.ru
Многодетная семья / Изображение сгенерировано DALL-E / amic.ru

В России обсуждают идею выдачи льготной ипотеки молодым семьям даже без детей – но под обязательство их завести.

Об этом сообщил президент Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) Антон Глушков. Сейчас право на льготную ипотеку в основном имеют семьи с детьми, но, по мнению экспертов, такая мера должна распространяться и на бездетные пары, пишет ТАСС.

Предлагается, чтобы молодые семьи могли взять кредит под низкий процент на определенный срок, обязуясь в будущем завести ребенка. Если обязательство не выполнено, ипотека автоматически переводится на рыночную ставку. Если же дети появляются, условия остаются льготными.

Глушков отметил, что существует несколько вариантов реализации такой схемы, но главным остается вопрос, хватит ли ресурсов для ее запуска.

дети ипотека Льготы

Комментарии

Avatar Picture
Гость

14:03:30 08-10-2025

Обещать, не значит жениться...)

Avatar Picture
Гость

14:05:29 08-10-2025

ахахааааа... а можно мне выдать под будущих правнуков??? зуб даю (вставной-золотой)!

Avatar Picture
Пузырек

15:43:27 08-10-2025

Приходишь,стучишь в грудь, кричишь, что клянешься? Еще и пол ребенка и имя говоришь? Какой-то сюрреализм.

Avatar Picture
Гость

12:55:30 09-10-2025

Не канает. Справка от психолога, от милиции, от медиков о репродуктивности, работодателя, банка... То же самое со стороны супруги... Очередной розовый туман.

