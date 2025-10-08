Льготную ипотеку могут дать бездетным семьям под обещание рождения детей

В настоящее время право на льготную ипотеку в основном имеют семьи с детьми

08 октября 2025, 14:00, ИА Амител

Многодетная семья / Изображение сгенерировано DALL-E / amic.ru

В России обсуждают идею выдачи льготной ипотеки молодым семьям даже без детей – но под обязательство их завести.

Об этом сообщил президент Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) Антон Глушков. Сейчас право на льготную ипотеку в основном имеют семьи с детьми, но, по мнению экспертов, такая мера должна распространяться и на бездетные пары, пишет ТАСС.

Предлагается, чтобы молодые семьи могли взять кредит под низкий процент на определенный срок, обязуясь в будущем завести ребенка. Если обязательство не выполнено, ипотека автоматически переводится на рыночную ставку. Если же дети появляются, условия остаются льготными.

Глушков отметил, что существует несколько вариантов реализации такой схемы, но главным остается вопрос, хватит ли ресурсов для ее запуска.