Россиян могут штрафовать за курение в собственных квартирах

За это грозит административная ответственность

27 февраля 2023, 13:16, ИА Амител

Фото: phonoteka.org

За курение в собственной квартире может грозить штраф, если соседи обратятся в полицию и напишут заявление, сообщает "Прайм".

"Если факт курения докажут, нарушителя могут привлечь административной ответственности в виде штрафа от 500 рублей", – пояснила юрист Елена Кудерко.

Она уточнила, что необходимо доказать, что запах идёт именно из конкретной квартиры и причиняет вред здоровью соседей.

Юрист напомнила, что табачный дым распространяется по общим системам вентиляции: если вытяжка воздуха затруднена, дым попадает в другие квартиры.

Запретить курить могут и те, кто проживает в квартире вместе с курильщиком – они могут претендовать на возмещение морального ущерба.

Кудерко подчеркнула, что речь идёт как о табачных изделиях, так и о никотиносодержащей продукции и кальянах.