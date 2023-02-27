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Россиян могут штрафовать за курение в собственных квартирах

За это грозит административная ответственность

27 февраля 2023, 13:16, ИА Амител

Фото: phonoteka.org
Фото: phonoteka.org

За курение в собственной квартире может грозить штраф, если соседи обратятся в полицию и напишут заявление, сообщает "Прайм".

"Если факт курения докажут, нарушителя могут привлечь административной ответственности в виде штрафа от 500 рублей", – пояснила юрист Елена Кудерко.

Она уточнила, что необходимо доказать, что запах идёт именно из конкретной квартиры и причиняет вред здоровью соседей.

Юрист напомнила, что табачный дым распространяется по общим системам вентиляции: если вытяжка воздуха затруднена, дым попадает в другие квартиры.

Запретить курить могут и те, кто проживает в квартире вместе с курильщиком – они могут претендовать на возмещение морального ущерба.

Кудерко подчеркнула, что речь идёт как о табачных изделиях, так и о никотиносодержащей продукции и кальянах.

Комментарии 48

  • маразм крпчает
    27 февраля, Гость   Ответить
  • ха три раза. следующий закон не бухать и не вонять в сортире
    27 февраля, Гость   Ответить
  • А что, гость, куришь? Кашляешь? Задыхаешься пешком? Дурной запах и терпение родственников.
    27 февраля, Гость   Ответить
  • Цитата: табачный дым распространяется по общим системам вентиляции: если вытяжка воздуха затруднена, дым попадает в другие квартиры. ***** Можно подумать, что также в "элитарных" человейниках не распространяются вирусы и бактерии. Это в "хрущёбах" и "сталинках" у каждой квартиры свои обособленные трубы вентиляции, выходящие на крышу. А у "элитариев" всё общее - и зловоние, и зараза, что не оставляет никаких шансов на сохранение здоровья.
    27 февраля, Гость   Ответить
  • Чтобы население переезжало из квартир в частные дома? Коммент юриста есть, а где сам закон про курение в квартирах?
    27 февраля, Гость   Ответить
  • да щас!!! кто контролировать будет?
    27 февраля, Гость   Ответить
  • Никто и никогда не докажет. 7 пар обуви стопчешь и останешься ни с чем!
    27 февраля, Гость   Ответить
  • Статья ни о чем!
    27 февраля, Гость   Ответить
  • разве в своей собственной квартире человек не вправе делать, что хочет, да и вред пассивного курения намного преувеличен, я считаю, ведь курильщик все канцерогены задерживает в своих лёгких, и выдыхает лишь дс минимальным содержанием смол, разве не так?
    27 февраля, Гость   Ответить
  • Курильщик- предатель Родины- все знают, что почти весь табак в РФ- из стран блока НАТО.
    27 февраля, Гость   Ответить
  • Дома-то пусть курят. А вот на балконе, лоджии, из окна - стоило бы запретить. Вечно эта вонь затягивается в соседние окна.
    27 февраля, Гость   Ответить
  • "Никто и никогда не докажет. 7 пар обуви стопчешь и останешься ни с чем!" --- Гость, на балконе сфотографировать можно соседа.
    27 февраля, Гость   Ответить
  • "разве в своей собственной квартире человек не вправе делать" --- Гость, а если подумать? Например, ваш сосед сверху решит открыть ночной клуб в своей квартире и по ночам устраивать дискотеки? Или решит свинарник организовать, свиней в загонах разводить. Или тараканов породистых. Или складировать ртутные отходы. Как думаете, может он в своей квартире вправе делать ВСЁ что хочет?
    27 февраля, Гость   Ответить
  • если охреневших соседей, курящих на лестничных площадках никто не трогает, какие рейды по квартирам могут быть? Смешно...
    27 февраля, Гость   Ответить
  • у меня сосед курит в туалете, всему подьезду в туалет ( а он у нас совмещен с ванной) зайти не возможно, ребенок не хочет идти умываться - там плохо пахнет, и что тут сделаешь?
    27 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, на балконе сфотографировать можно соседа.--- а сосед давал разрешение на фотосьемку?
    27 февраля, Гость   Ответить
  • "там плохо пахнет, и что тут сделаешь?" ---- Гость, была такая же проблема. Мы заклеили вентиляцию в туалете/ванной. Ванну проветриваем после купания, просто оставляя дверь открытой на полчаса. Зато вони от соседа не стало.
    27 февраля, Гость   Ответить
  • Ага, попробуй ко мне домой сунься со своими претензиями. Рожу расплющу и выкину из квартиры.
    27 февраля, Гость   Ответить
  • "а сосед давал разрешение на фотосьемку?" --- Гость, на это не нужно разрешения. Он вообще лезет в мою квартиру со своей вонью. А я тоже не давала разрешения на это.
    27 февраля, Гость   Ответить
  • "Рожу расплющу и выкину из квартиры." --- Гость, ОМОН тебе живо мозг вправит на место =)
    27 февраля, Гость   Ответить
  • Не докажешь. А совести у большинства людей нет.
    27 февраля, Гость   Ответить
  • Всего-то проблема? Запретить продажу сигарет и всё! И с бухлишком аналогично можно поступить.
    27 февраля, Гость   Ответить
  • продажу сигарет и всё! И с бухлишком - Никогда этого не будет , бизнес многомиллионный, так что все остаются дома бухать/курить. терпите.
    27 февраля, Гость   Ответить
  • "Запретить продажу сигарет и всё! И с бухлишком аналогично можно поступить." --- Гость, так кизяк начнут курить. И пить боярку. Запрещали же уже во время "сухого закона".
    27 февраля, Гость   Ответить
  • Насчёт вентиляции всё решается очень просто, цена вопроса копеешная. Ставится вентилятор, но неприменно с обратным клапаном и запитывается параллельно с лампочкой. 100% рабочее решение. Яб прямую ссылку на Леруа дал, да они же французы, а значит, НАТО, помогать им нельзя.
    27 февраля, Гость   Ответить
  • плевать на нато давай ссылку
    27 февраля, Гость   Ответить
  • Запрещали же уже во время "сухого закона". И нормально- быстрее земля очистится от гадости.
    27 февраля, Гость   Ответить
  • "100% рабочее решение." --- Гость, если параллельно с лампочкой включается, то работает на вытяжку только пока включен свет. А как свет выключается, так к вам затягивает запахи от общей вентиляции, включая дым от соседей.
    27 февраля, Гость   Ответить
  • плевать на нато давай ссылку" Заедь в любой строительный и купи.
    27 февраля, Гость   Ответить
  • А как свет выключается, так к вам затягивает запахи от общей вентиляции------ вы не знакомы с принципом работы обратного клапана. срочно в школу!!!
    27 февраля, Гость   Ответить
  • "вы не знакомы с принципом работы обратного клапана. срочно в школу!!!" --- Гость, я физ.мат. закачивала с отличием, но про вентиляцию в школе не рассказывают, представьте себе. Если обратный клапан есть, то отлично.
    27 февраля, Гость   Ответить
  • Заедь в любой строительный - пффф.. нефиг было про ссылку писать тогда
    27 февраля, Гость   Ответить
  • ... срочно в школу --- один мой друг, тоже учёный!.. Разумничался!
    27 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, не позорься. учись пошуку самостийно
    27 февраля, Гость   Ответить
  • к вам затягивает запахи от общей вентиляции ***** Ужас! Ведь затягивает не только запахи, но все вирусы, микробы, бактерии и грибки всех соседей и их животных! *** Как вы выживаете вообще в этом коммунальном аду с претензией на "элитарность"?
    27 февраля, Гость   Ответить
  • Да ничо не будет, не кипешуйте.
    27 февраля, Гость   Ответить
  • Решается элементарно. Как выше написали устанавливается обратный клапан и вентилятор
    27 февраля, Гость   Ответить
  • Заедь в любой строительный - пффф.. нефиг было про ссылку писать тогда час назад, Гость Ответить-------------- какая тебе ссылка, он же прямым текстом написал про лягушачий магазин.
    27 февраля, Гость   Ответить
  • Если из общей тянет - возможно неправильно сделана вентиляция в доме. По уму выход в общий канал должен быть на 2 этажа выше, что практически исключает обратный поток. Только может совсем в ураганную погоду.
    27 февраля, Гость   Ответить
  • Рожу расплющу и выкину из квартиры.-------------Тебе милиция покажет, кто из нас холоп.
    27 февраля, Гость   Ответить
  • А у "элитариев" всё общее - и зловоние, и зараза, что не оставляет никаких шансов на сохранение здоровья.-------Это ты сегодня из дурки сбежал?
    27 февраля, Гость   Ответить
  • За шум бы лучше штрафовали нещадно! Задолбали сверлюки!
    27 февраля, Гость   Ответить
  • А с женой можно, койкой поскрипеть? Я что то приуныл.
    27 февраля, Гость   Ответить
  • Они ещё ничего не говорят , когда из соседних квартир пахнет одеколоном или духами , у некоторых аллергия на такие запахи .
    27 февраля, Гость   Ответить
  • из соседних квартир пахнет одеколоном или духами- ни фига себе. У вас в соседней квартире парфюмерный завод?
    28 февраля, Гость   Ответить
  • Когда я жила в хрущевке , я могла выйдя на кухню определить, что у соседей на ужин по запаху из вентиляции. А по звону ложек , посчитать сколько человек у них за столом
    28 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, а сейчас, живя в новостройке, я могу разговаривать с соседями из любой комнаты, не вставая со стула)))Причем этаж выше и ниже тоже участвует в разговоре)))
    28 февраля, Гость   Ответить
  • Выражение "выход в общий канал должен быть на 2 этажа выше" уже на верхних двух не сработает. Если из вытяжной (а именно такая должна быть) тянет внутрь помещения то на улице ураган, на крыше сугроб или выше живет "хитрый" человек, сделавший из вентиляционной шахты шкаф
    28 февраля, Гость   Ответить
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