Пока незавершенный объект не найдет нового хозяина, компании "Комо" придется оплачивать аренду земельного участка под ним

09 июня 2026, 06:15, ИА Амител

Недостроенный спортивный комплекс в парке Смертина в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Спорткомплекс в парке Алексея Смертина в Барнауле стал для так и не достроившей его компании "Комо" источником убытков. Комитет мэрии по земельным ресурсам и землеустройству выиграл суд против организации, и ей, если вердикт не удастся оспорить, придется выплатить городу более 460 тысяч рублей.

Конфликт разгорелся из-за того, что компания "Комо", согласно решению суда, распоряжалась участком, где находится спортивный недострой, без договора аренды. А это — "неосновательное обогащение".

Комплекс с открытыми бассейнами в парке Смертина начали строить еще в 2016 году по заказу фонда Алексея Смертина "Юные дарования". В 2017 году землю под объектом передали фонду и компании "Стройпрактик" для завершения работ, однако здание так и не достроили. В 2019 году участок и объект перешли к "Комо", но и эта организация не смогла закончить строительство.По данным суда, недостроенный комплекс находится по адресу улица Ленинградская, 7а. В 2021 году суд принял решение об изъятии этого объекта у "Комо" с помощью продажи постройки на торгах. Однако этого не произошло.

Согласно выписке из ЕГРН от 2025 года, на которую ссылается суд, здание осталось в собственности "Комо". При этом оно находится на муниципальной земле.

«В соответствии со статьей 65 Земельного кодекса Российской Федерации использование земли в Российской Федерации является платным. Формами платы являются земельный налог, арендная плата», — сказано в решении суда.

Однако ответчик, по данным суда, никакой арендной платы за земельный участок не вносил. И, согласно расчетам властей, задолжал городу 362,7 тысячи рублей непосредственно арендной платы, а также проценты на сумму свыше 101,7 тысячи рублей.

В самой компании "Комо" возразили: обязанности вносить какие-либо платежи у организации нет, ведь суд давно вынес вердикт об изъятии постройки. Однако этот довод ответчику не помог.

«ООО "Комо" пользуется земельным участком в силу самого факта расположения на нем объекта, который, несмотря на его изъятие, продолжает принадлежать ООО "Комо" на праве собственности», — указано в решении.

Дело в том, что объект по каким-то причинам так и не продали на торгах. До тех пор, пока он не получит нового владельца, он будет формально принадлежать "Комо" со всеми вытекающими для компании последствиями, включая необходимость платить за аренду земельного участка под ним.Суд признал требования властей абсолютно справедливыми. Однако не совсем согласился с их величиной, уменьшив размер "выигрыша" властей. Впрочем, "скидка" была символической: размер процентов, которые "Комо" придется заплатить, сократился на 488 рублей и составил 101,2 тысячи рублей.

Напомним, в начале 2026 года закончился суд, связанный с другим недостроенным спортивным объектом в краевой столице — ледовым дворцом на проспекте Сибирском, 52. Барнаульская компания "Альфа-проект" отсудила у пензенской организации "Гражданпроект" 1,3 млн рублей.

Конфликт разгорелся из-за того, что "Альфа-проект" как субподрядчик выполнил "комплексное обследование технического состояния" недостроенного объекта, но не получил всех положенных за это средств. "Гражданпроект" же в качестве генерального подрядчика занимался корректировкой документации для строительства ледового дворца и должен был оплатить работу барнаульской организации.