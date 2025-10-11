НОВОСТИОбщество

Россиян ожидает самая суровая зима за последние 20 лет

Даже на юге России температура может опуститься до -25 градусов

11 октября 2025, 10:34, ИА Амител

Зима / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Зима / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Вскоре европейскую часть России и Европу ожидает необычайно суровая зима, с морозами, случающимися приблизительно раз в два десятилетия. Об этом рассказал глава "Газпрома" Алексей Миллер в рамках Петербургского международного газового форума, передает ТАСС.

В частности, на обширной территории европейской части России, от Мурманска до Краснодара, возможно падение температуры до -25 градусов. Важно отметить, что приход аномально холодной зимы не связан с характером предыдущей, даже если она отличалась мягкостью и обилием снега.

Комментарии 15


Гость

10:46:47 11-10-2025

обширной территории европейской России, от Мурманска до Краснодара, возможно падение температуры до -25 градусов----- ну это просто ужас ужас ужас😄

  


Гость

11:02:34 11-10-2025

Гость (10:46:47 11-10-2025) обширной территории европейской России, от Мурманска до Крас... Для южных регионов да.

  


Гость

11:10:47 11-10-2025

Гость (10:46:47 11-10-2025) обширной территории европейской России, от Мурманска до Крас...
Аномально холодной погоды, о которой накануне предупредил глава "Газпрома" Алексей Миллер, предстоящей зимой не ожидается. Об этом заявил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"По нашим долгосрочным прогнозам, зима 2025-2026 гг. на большей части России с вероятностью 70% ожидается на 1-4 градуса выше климатической нормы", - написал специалист в своем Telegram-канале.
Может Миллер забыл, что он из Газпрома?

  


Гость

16:01:34 11-10-2025

Гость (10:46:47 11-10-2025) обширной территории европейской России, от Мурманска до Крас... Посмотрел бы я на Вас в Краснодаре или Сочи или Питере при -25.

  


Гость

19:42:27 11-10-2025

Гость (10:46:47 11-10-2025) обширной территории европейской России, от Мурманска до Крас... минус 25 днем не смешно

  


Гость

11:04:33 11-10-2025

Каждую осень одно и тоже.

  


Олег

11:09:16 11-10-2025

зима 2008/2009 лютая была.

  


Гость

11:28:48 11-10-2025

Олег (11:09:16 11-10-2025) зима 2008/2009 лютая была. ... И 2000/2001
В Брн до -48 в январе было

  


Гость

19:39:33 11-10-2025

Гость (11:28:48 11-10-2025) И 2000/2001В Брн до -48 в январе было... на юге края было -51. Почему я запомнила этот год -потому что при такой температуре детский врач скорой помощи отказалась ехать на вызов к моему 4-летнему сыну, у него была высокая температура. Пришлось на санках его везти в больницу. Тяжело дышать при таком разряженном воздухе.

  


Гость

11:14:03 11-10-2025

Осспидя, они на прошлый НГ каждые два часа меняли прогноз от -30 чуть не до плюса) А тут то март будущего года нам расписывают в красках, то зиму. С учетом того, что они уже и на три дня нормально предсказывать перестали, о чем вообще речь? И какое вообще отношение Миллер имеет к синоптикам, и при чем тут европейская часть России и мы?..

  


Гость

16:02:49 11-10-2025

Гость (11:14:03 11-10-2025) Осспидя, они на прошлый НГ каждые два часа меняли прогноз от... Миллер готовит европейскую часть России к повышению цены на газ.

  


Гость

11:38:13 11-10-2025

Такие прогнозы надо собирать и смотреть результат. А потом составлять рейтинг, мол, такой-то угадывает в 30% случаев, а другой в 10%

  


Гость

12:01:46 11-10-2025

Хреново без угля, газа и бензина такое пережить

  


Гость

13:29:19 11-10-2025

не верю

  


Иванна

10:49:55 12-10-2025

Это он для того вещает, чтобы цены на газ поднять.

  

