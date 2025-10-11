Россиян ожидает самая суровая зима за последние 20 лет
Даже на юге России температура может опуститься до -25 градусов
11 октября 2025, 10:34, ИА Амител
Вскоре европейскую часть России и Европу ожидает необычайно суровая зима, с морозами, случающимися приблизительно раз в два десятилетия. Об этом рассказал глава "Газпрома" Алексей Миллер в рамках Петербургского международного газового форума, передает ТАСС.
В частности, на обширной территории европейской части России, от Мурманска до Краснодара, возможно падение температуры до -25 градусов. Важно отметить, что приход аномально холодной зимы не связан с характером предыдущей, даже если она отличалась мягкостью и обилием снега.
обширной территории европейской России, от Мурманска до Краснодара, возможно падение температуры до -25 градусов----- ну это просто ужас ужас ужас😄
Гость (10:46:47 11-10-2025) обширной территории европейской России, от Мурманска до Крас... Для южных регионов да.
Гость (10:46:47 11-10-2025) обширной территории европейской России, от Мурманска до Крас...
Аномально холодной погоды, о которой накануне предупредил глава "Газпрома" Алексей Миллер, предстоящей зимой не ожидается. Об этом заявил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"По нашим долгосрочным прогнозам, зима 2025-2026 гг. на большей части России с вероятностью 70% ожидается на 1-4 градуса выше климатической нормы", - написал специалист в своем Telegram-канале.
Может Миллер забыл, что он из Газпрома?
Гость (10:46:47 11-10-2025) обширной территории европейской России, от Мурманска до Крас... Посмотрел бы я на Вас в Краснодаре или Сочи или Питере при -25.
Гость (10:46:47 11-10-2025) обширной территории европейской России, от Мурманска до Крас... минус 25 днем не смешно
Каждую осень одно и тоже.
зима 2008/2009 лютая была.
Олег (11:09:16 11-10-2025) зима 2008/2009 лютая была. ... И 2000/2001
В Брн до -48 в январе было
Гость (11:28:48 11-10-2025) И 2000/2001В Брн до -48 в январе было... на юге края было -51. Почему я запомнила этот год -потому что при такой температуре детский врач скорой помощи отказалась ехать на вызов к моему 4-летнему сыну, у него была высокая температура. Пришлось на санках его везти в больницу. Тяжело дышать при таком разряженном воздухе.
Осспидя, они на прошлый НГ каждые два часа меняли прогноз от -30 чуть не до плюса) А тут то март будущего года нам расписывают в красках, то зиму. С учетом того, что они уже и на три дня нормально предсказывать перестали, о чем вообще речь? И какое вообще отношение Миллер имеет к синоптикам, и при чем тут европейская часть России и мы?..
Гость (11:14:03 11-10-2025) Осспидя, они на прошлый НГ каждые два часа меняли прогноз от... Миллер готовит европейскую часть России к повышению цены на газ.
Такие прогнозы надо собирать и смотреть результат. А потом составлять рейтинг, мол, такой-то угадывает в 30% случаев, а другой в 10%
Хреново без угля, газа и бензина такое пережить
не верю
Это он для того вещает, чтобы цены на газ поднять.