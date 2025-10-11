Россиян ожидает самая суровая зима за последние 20 лет

Даже на юге России температура может опуститься до -25 градусов

11 октября 2025, 10:34, ИА Амител

Зима / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Вскоре европейскую часть России и Европу ожидает необычайно суровая зима, с морозами, случающимися приблизительно раз в два десятилетия. Об этом рассказал глава "Газпрома" Алексей Миллер в рамках Петербургского международного газового форума, передает ТАСС.

В частности, на обширной территории европейской части России, от Мурманска до Краснодара, возможно падение температуры до -25 градусов. Важно отметить, что приход аномально холодной зимы не связан с характером предыдущей, даже если она отличалась мягкостью и обилием снега.