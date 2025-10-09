В Барнауле дорожники будут круглосуточно мониторить обстановку в связи с ухудшением погоды

Для устранения последствий предстоящего снегопада с дождем сформированы шесть бригад

09 октября 2025, 15:10, ИА Амител

Уборка снега в Барнауле / Фото: Вячеслав Мельников / amic.ru

В Барнауле в связи с неблагоприятным прогнозом погоды на ближайшие сутки и выпадением осадков в виде дождя и снега дорожная служба перейдет на круглосуточный режим работы, сообщает мэрия.

«Специалисты дорожной службы города будут вести мониторинг состояния улично-дорожной сети и оперативно реагировать на изменения погодных условий», – отмечают в МБУ "Автодорстрой".

Для устранения последствий предстоящего снегопада с дождем сформированы шесть дежурных бригад.

Днем 9 октября поддерживать дороги и тротуары в нормативном состоянии будут 135 дорожных рабочих и 70 единиц техники.

По данным алтайского Гидрометцентра, ночью 10 октября в Барнауле ожидается небольшой снег, на дорогах гололедица, ветер северо-западный, 3–8 м/с, температура -1...-3 градуса. Днем будет +1...+3 градуса, мокрый снег, в утренние часы на дорогах гололедица, ветер северо-западный, 3–8 м/с.

Жителей Барнаула в период ухудшения погоды просят проявить внимательность на дорогах и соблюдать необходимые меры предосторожности.

Центральная диспетчерская служба МБУ "Автодорстрой" работает в круглосуточном режиме, обратиться можно по тел: 504-360.