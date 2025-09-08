Россиян предупредили о подорожании свинины на 5–10% до конца года

Рост цен связан с увеличением себестоимости производства

08 сентября 2025, 17:47, ИА Амител

Свинина на прилавке рынка / Фото: amic.ru

Цены на свинину в российских магазинах могут вырасти на 5–10% к концу 2025 года, сообщает "Газета.ру".

Как пояснил экономист Сергей Суетин, это связано с увеличением себестоимости производства (логистика, электроэнергия, оплата труда), сокращением поголовья свиней на 1,6% за год и ростом экспорта, который за январь – май 2025 года увеличился в 1,6 раза в натуральном выражении.

Дополнительным фактором стала монополизация отрасли: крупные агрохолдинги контролируют 93% рынка, а доля фермерских и домашних хозяйств неуклонно снижается.

По данным Росстата, розничная цена на свинину уже достигла 379,5 рубля за килограмм. Стабилизации рынка эксперты ожидают лишь к началу 2026 года.