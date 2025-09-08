НОВОСТИЭкономика

Россиян предупредили о подорожании свинины на 5–10% до конца года

Рост цен связан с увеличением себестоимости производства

08 сентября 2025, 17:47, ИА Амител

Свинина на прилавке рынка / Фото: amic.ru

Цены на свинину в российских магазинах могут вырасти на 5–10% к концу 2025 года, сообщает "Газета.ру".

Как пояснил экономист Сергей Суетин, это связано с увеличением себестоимости производства (логистика, электроэнергия, оплата труда), сокращением поголовья свиней на 1,6% за год и ростом экспорта, который за январь – май 2025 года увеличился в 1,6 раза в натуральном выражении.

Дополнительным фактором стала монополизация отрасли: крупные агрохолдинги контролируют 93% рынка, а доля фермерских и домашних хозяйств неуклонно снижается.

По данным Росстата, розничная цена на свинину уже достигла 379,5 рубля за килограмм. Стабилизации рынка эксперты ожидают лишь к началу 2026 года.

Комментарии 18

Avatar Picture
Гость

17:55:14 08-09-2025

свинку из южной америки везут.
внимание вопрос )) почему из-за океана везти выгоднее, чем здесь выращивать?))

  -18 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:18:01 08-09-2025

Гость (17:55:14 08-09-2025) свинку из южной америки везут.внимание вопрос )) почему... Тем временем, экспорт увеличился в 1.6 раза.

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:38:43 08-09-2025

Гость (17:55:14 08-09-2025) свинку из южной америки везут.внимание вопрос )) почему... Что курил такое забористое?

  30 Нравится
Ответить
Avatar Picture
dok_СФ

18:08:57 08-09-2025

Мою пенсию за год не компенсировали, на сколько процентов подрастёт в 26 интересноооо..

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:40:22 09-09-2025

dok_СФ (18:08:57 08-09-2025) Мою пенсию за год не компенсировали, на сколько процентов по... dok_СФ, ты слышал поговорку - крапива, лебеда - русская еда?

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

20:14:20 08-09-2025

Экспорт это вывоз, ну так на всякий случай.

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Горожанин.

20:46:39 08-09-2025

Потрясающая новость.Давно такого не было. А гость от 17:55:14 правильно задает вопрос, а как же с русской поговоркой, что за морем -полушка, да рубль перевоз. Или российский капитализм уже и эту поговорку презрел.Картошку оказалось проще везти толстосумам из Египта, Израиля, чем выращивать здесь.Удивительны твои дела, Боже!

  -28 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:39:28 08-09-2025

"Картошку оказалось проще везти толстосумам из Египта, Израиля, чем выращивать здесь."--------- На выходных накопали картошки столько, что аж устали (дождей было много, земля сырая...)... На три семьи хватит до осени 2026 года и еще останется. Так же как и на посадку на следующий год. Но ленивцы покупайте египтЯнскую, израИльскую и других стран.

  29 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:57:25 08-09-2025

Гость (22:39:28 08-09-2025) "Картошку оказалось проще везти толстосумам из Египта, Израи... А ты не путай свое хозяйство с государственным (с)

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

23:08:36 08-09-2025

Гость (22:57:25 08-09-2025) А ты не путай свое хозяйство с государственным (с)... Так кто бульбу то завозит? Государство или крупные перекупы? Хотя мне пофиг. Овощами себя самостоятельно обеспечиваем. А излишки реализуем.

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

05:50:31 09-09-2025

Гость (23:08:36 08-09-2025) Так кто бульбу то завозит? Государство или крупные перекупы?... а налог платишь с реализации? а может тебя проверить?

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:02:22 09-09-2025

Гость (05:50:31 09-09-2025) а налог платишь с реализации? а может тебя проверить?... Какой ты глупый, это что то... Но попробую тебя маленько носом натыкать, во влажную тряпку со специфическим запахом. Что такое налог с реализации? Согласно НК, от обложения НДФЛ освобождаются доходы физлиц, полученные от продажи выращенной в личных подсобных хозяйствах продукции животноводства и растениеводства. Так что тапок тебе в зубы, флаг в руки и барабан на шею. И поторопись с проверками, пока еще во что нибудь не натыкали.

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:18:04 09-09-2025

Гость (07:02:22 09-09-2025) Какой ты глупый, это что то... Но попробую тебя маленько нос... Гость, для государства, от тебя. как от козла молока, ни какой прибыли, да еще от переизбытка надо цены опускать.

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Горожанин.

07:25:05 09-09-2025

Горожанин. (20:46:39 08-09-2025) Потрясающая новость.Давно такого не было. А гость от 17:55:1... Дерзайте, пока молодой. Я тоже до 70 лет сажал картофель.Потом тяжело стало. Все со временем меняется, даже силы человека, который тоже накапывал по 10-12 мешков картофеля. Уверен, что и у вас в 70+ плюс не будет такого задора по поводу картошки, как и у меня. А если будет, то я был бы раз за Вас.Но увы, скорее всего не увижу.Уж больно много мне лет.

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:37:21 09-09-2025

Горожанин. (07:25:05 09-09-2025) Дерзайте, пока молодой. Я тоже до 70 лет сажал картофель.Пот... Горожанин, картофель надо сажать с умом. Мне уже много за семьдесят, без напряги посадил на одной сотке двести картофельных кустиков, собрал восемьдесят ведер ядреной картошки. Сосед на пяти сотках в поте лица своего, собрал меньше.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:10:50 09-09-2025

Речь про свинину, а на фото говядина...

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:22:14 09-09-2025

Гость (11:10:50 09-09-2025) Речь про свинину, а на фото говядина...... Гость, закрой глаза, мясо оно есть мясо, не придирайся.

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:12:01 09-09-2025

- "Как пояснил экономист Сергей Суетин, это связано с увеличением себестоимости производства (логистика, электроэнергия, оплата труда), сокращением поголовья свиней на 1,6% за год и ростом экспорта, который за январь – май 2025 года увеличился в 1,6 раза в натуральном выражении." ------------- Если этот текст разложить на атомы, то истина кроется в экспорте за валюту и в добавок со своих граждан сорвать большой клок шерсти.

  -3 Нравится
Ответить
