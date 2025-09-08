Россиян предупредили о подорожании свинины на 5–10% до конца года
Рост цен связан с увеличением себестоимости производства
Цены на свинину в российских магазинах могут вырасти на 5–10% к концу 2025 года, сообщает "Газета.ру".
Как пояснил экономист Сергей Суетин, это связано с увеличением себестоимости производства (логистика, электроэнергия, оплата труда), сокращением поголовья свиней на 1,6% за год и ростом экспорта, который за январь – май 2025 года увеличился в 1,6 раза в натуральном выражении.
Дополнительным фактором стала монополизация отрасли: крупные агрохолдинги контролируют 93% рынка, а доля фермерских и домашних хозяйств неуклонно снижается.
По данным Росстата, розничная цена на свинину уже достигла 379,5 рубля за килограмм. Стабилизации рынка эксперты ожидают лишь к началу 2026 года.
17:55:14 08-09-2025
свинку из южной америки везут.
внимание вопрос )) почему из-за океана везти выгоднее, чем здесь выращивать?))
19:18:01 08-09-2025
Гость (17:55:14 08-09-2025) свинку из южной америки везут.внимание вопрос )) почему... Тем временем, экспорт увеличился в 1.6 раза.
22:38:43 08-09-2025
Гость (17:55:14 08-09-2025) свинку из южной америки везут.внимание вопрос )) почему... Что курил такое забористое?
18:08:57 08-09-2025
Мою пенсию за год не компенсировали, на сколько процентов подрастёт в 26 интересноооо..
13:40:22 09-09-2025
dok_СФ (18:08:57 08-09-2025) Мою пенсию за год не компенсировали, на сколько процентов по... dok_СФ, ты слышал поговорку - крапива, лебеда - русская еда?
20:14:20 08-09-2025
Экспорт это вывоз, ну так на всякий случай.
20:46:39 08-09-2025
Потрясающая новость.Давно такого не было. А гость от 17:55:14 правильно задает вопрос, а как же с русской поговоркой, что за морем -полушка, да рубль перевоз. Или российский капитализм уже и эту поговорку презрел.Картошку оказалось проще везти толстосумам из Египта, Израиля, чем выращивать здесь.Удивительны твои дела, Боже!
22:39:28 08-09-2025
"Картошку оказалось проще везти толстосумам из Египта, Израиля, чем выращивать здесь."--------- На выходных накопали картошки столько, что аж устали (дождей было много, земля сырая...)... На три семьи хватит до осени 2026 года и еще останется. Так же как и на посадку на следующий год. Но ленивцы покупайте египтЯнскую, израИльскую и других стран.
22:57:25 08-09-2025
Гость (22:39:28 08-09-2025) "Картошку оказалось проще везти толстосумам из Египта, Израи... А ты не путай свое хозяйство с государственным (с)
23:08:36 08-09-2025
Гость (22:57:25 08-09-2025) А ты не путай свое хозяйство с государственным (с)... Так кто бульбу то завозит? Государство или крупные перекупы? Хотя мне пофиг. Овощами себя самостоятельно обеспечиваем. А излишки реализуем.
05:50:31 09-09-2025
Гость (23:08:36 08-09-2025) Так кто бульбу то завозит? Государство или крупные перекупы?... а налог платишь с реализации? а может тебя проверить?
07:02:22 09-09-2025
Гость (05:50:31 09-09-2025) а налог платишь с реализации? а может тебя проверить?... Какой ты глупый, это что то... Но попробую тебя маленько носом натыкать, во влажную тряпку со специфическим запахом. Что такое налог с реализации? Согласно НК, от обложения НДФЛ освобождаются доходы физлиц, полученные от продажи выращенной в личных подсобных хозяйствах продукции животноводства и растениеводства. Так что тапок тебе в зубы, флаг в руки и барабан на шею. И поторопись с проверками, пока еще во что нибудь не натыкали.
13:18:04 09-09-2025
Гость (07:02:22 09-09-2025) Какой ты глупый, это что то... Но попробую тебя маленько нос... Гость, для государства, от тебя. как от козла молока, ни какой прибыли, да еще от переизбытка надо цены опускать.
07:25:05 09-09-2025
Горожанин. (20:46:39 08-09-2025) Потрясающая новость.Давно такого не было. А гость от 17:55:1... Дерзайте, пока молодой. Я тоже до 70 лет сажал картофель.Потом тяжело стало. Все со временем меняется, даже силы человека, который тоже накапывал по 10-12 мешков картофеля. Уверен, что и у вас в 70+ плюс не будет такого задора по поводу картошки, как и у меня. А если будет, то я был бы раз за Вас.Но увы, скорее всего не увижу.Уж больно много мне лет.
13:37:21 09-09-2025
Горожанин. (07:25:05 09-09-2025) Дерзайте, пока молодой. Я тоже до 70 лет сажал картофель.Пот... Горожанин, картофель надо сажать с умом. Мне уже много за семьдесят, без напряги посадил на одной сотке двести картофельных кустиков, собрал восемьдесят ведер ядреной картошки. Сосед на пяти сотках в поте лица своего, собрал меньше.
11:10:50 09-09-2025
Речь про свинину, а на фото говядина...
13:22:14 09-09-2025
Гость (11:10:50 09-09-2025) Речь про свинину, а на фото говядина...... Гость, закрой глаза, мясо оно есть мясо, не придирайся.
13:12:01 09-09-2025
- "Как пояснил экономист Сергей Суетин, это связано с увеличением себестоимости производства (логистика, электроэнергия, оплата труда), сокращением поголовья свиней на 1,6% за год и ростом экспорта, который за январь – май 2025 года увеличился в 1,6 раза в натуральном выражении." ------------- Если этот текст разложить на атомы, то истина кроется в экспорте за валюту и в добавок со своих граждан сорвать большой клок шерсти.