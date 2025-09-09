Россиян ждет повышение пенсии дважды в 2026 году

Вторая индексация страховой пенсии предполагается уже выше инфляции

09 сентября 2025, 14:30, ИА Амител

Наличные деньги (рубли) / Фото: amic.ru

В 2026 году пенсии будут проиндексированы дважды – 1 февраля и 1 апреля. Об этом ТАСС сообщил депутат Госдумы Ярослав Нилов.

По его словам, февральская индексация пройдет на уровне фактической инфляции, показатель которой правительство определит в январе. В апреле выплаты планируется повысить сверх уровня инфляции, однако конкретные размеры пока не названы.

Нилов уточнил, что решение о дополнительных повышениях будет зависеть от возможностей бюджета Социального фонда.

«Обращаю внимание, что теперь индексация касается и работающих пенсионеров тоже», – подчеркнул депутат.

Точные цифры увеличения выплат будут известны после расчета инфляции в начале 2026 года.

Ранее сообщалось, что в октябре 2025 года военные пенсионеры в России получат выплаты с учетом индексации.