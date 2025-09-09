Россиян ждет повышение пенсии дважды в 2026 году
Вторая индексация страховой пенсии предполагается уже выше инфляции
09 сентября 2025, 14:30, ИА Амител
В 2026 году пенсии будут проиндексированы дважды – 1 февраля и 1 апреля. Об этом ТАСС сообщил депутат Госдумы Ярослав Нилов.
По его словам, февральская индексация пройдет на уровне фактической инфляции, показатель которой правительство определит в январе. В апреле выплаты планируется повысить сверх уровня инфляции, однако конкретные размеры пока не названы.
Нилов уточнил, что решение о дополнительных повышениях будет зависеть от возможностей бюджета Социального фонда.
«Обращаю внимание, что теперь индексация касается и работающих пенсионеров тоже», – подчеркнул депутат.
Точные цифры увеличения выплат будут известны после расчета инфляции в начале 2026 года.
Ранее сообщалось, что в октябре 2025 года военные пенсионеры в России получат выплаты с учетом индексации.
на 50 и 100 руб.
Гость (14:33:40 09-09-2025) на 50 и 100 руб.... Нет. Может, только на 50. В статье же написано, что будут смотреть, сколько останется денег в фонде. То есть существует вероятность, что на вторую выплату не хватит.
14:38:02 09-09-2025
Цены повышают каждый день, а пенсию раз в год на тысячу.
18:15:46 09-09-2025
Самые маленькие пенсии у нас в крае и стране,а существенного увеличения не предвидится 🤷.
20:55:16 09-09-2025
Белыми нитками шита планируемая и входящая в "норму" очередная надуваловка! Суть путаницы ("кручу-верчу, запутать хочу!") состоит в умышленном занижении показателя инфляции в январе и в "благотворительном" исправлении февральского "ляпа" уже только в апреле (т.е. не без навара за счёт потерянных пенсионерами процентов!)...
21:21:07 09-09-2025
Испокон веков копейка имела огромную силу, а сейчас на дряхлый рубль ни черта не купишь. Так опустить рубль не всем царям удавалось. Триста, четыреста и одна тысяча индексации, напротив одной копейки, что псу под хвост.