Россиян ждет повышение пенсии дважды в 2026 году

Вторая индексация страховой пенсии предполагается уже выше инфляции

09 сентября 2025, 14:30, ИА Амител

Наличные деньги (рубли) / Фото: amic.ru
В 2026 году пенсии будут проиндексированы дважды – 1 февраля и 1 апреля. Об этом ТАСС сообщил депутат Госдумы Ярослав Нилов.

По его словам, февральская индексация пройдет на уровне фактической инфляции, показатель которой правительство определит в январе. В апреле выплаты планируется повысить сверх уровня инфляции, однако конкретные размеры пока не названы.

Нилов уточнил, что решение о дополнительных повышениях будет зависеть от возможностей бюджета Социального фонда.

«Обращаю внимание, что теперь индексация касается и работающих пенсионеров тоже», – подчеркнул депутат.

Точные цифры увеличения выплат будут известны после расчета инфляции в начале 2026 года.

Ранее сообщалось, что в октябре 2025 года военные пенсионеры в России получат выплаты с учетом индексации.

Комментарии

Avatar Picture
Гость

14:33:40 09-09-2025

на 50 и 100 руб.

Avatar Picture
Гость

17:55:42 09-09-2025

Гость (14:33:40 09-09-2025) на 50 и 100 руб.... Нет. Может, только на 50. В статье же написано, что будут смотреть, сколько останется денег в фонде. То есть существует вероятность, что на вторую выплату не хватит.

Avatar Picture
Гость

14:38:02 09-09-2025

Цены повышают каждый день, а пенсию раз в год на тысячу.

Avatar Picture
Гость

18:15:46 09-09-2025

Самые маленькие пенсии у нас в крае и стране,а существенного увеличения не предвидится 🤷.

Avatar Picture
Гость

20:55:16 09-09-2025

Белыми нитками шита планируемая и входящая в "норму" очередная надуваловка! Суть путаницы ("кручу-верчу, запутать хочу!") состоит в умышленном занижении показателя инфляции в январе и в "благотворительном" исправлении февральского "ляпа" уже только в апреле (т.е. не без навара за счёт потерянных пенсионерами процентов!)...

Avatar Picture
Гость

21:21:07 09-09-2025

Испокон веков копейка имела огромную силу, а сейчас на дряхлый рубль ни черта не купишь. Так опустить рубль не всем царям удавалось. Триста, четыреста и одна тысяча индексации, напротив одной копейки, что псу под хвост.

