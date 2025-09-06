За год число пенсионеров в Алтайском крае снизилось, а средний размер пенсий — вырос

На 1 июля 2025 года в Алтайском крае официально зарегистрировано почти 688 тысяч пенсионеров

06 сентября 2025, 09:00, ИА Амител

Пенсионер / Фото сгенерировано нейросетью "Кандинский"

В Алтайском крае за год снизилось число состоящих на учете пенсионеров. На 1 июля 2025 года их насчитывается 687,9 тысячи человек, что на 1,2% меньше, чем по состоянию на ту же дату прошлого года. Об этом в своем отчете сообщает Алтайкрайстат со ссылкой на Отделение Фонда пенсионного и социального страхования РФ.

Также в отчете сказано, что средний размер месячных пенсий в Алтайском крае на 1 июля 2025 года составляет 21,4 тысячи рублей. На 1 июля 2024 года цифра была меньше – почти 19,3 тысячи рублей. В реальном соотношении средний размер месячной пенсии повысился на 1,7% по сравнению с 1 июля 2024 года.

Напомним, что на 1 апреля 2025 года средняя пенсия неработающих пенсионеров в России составила более 24 тысяч рублей в месяц. Самая высокая средняя пенсия у неработающих пенсионеров была зафиксирована в Северо-Западном федеральном округе – 26 988 руб.

В августе 2025 года член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин рассказывал, что в 2026 году страховые пенсии для неработающих пенсионеров могут повысить дважды: 1 февраля – на уровень фактической инфляции 2025 года и 1 апреля – дополнительно на основании данных Социального фонда России. Ориентировочно пенсии проиндексируют на 9%.