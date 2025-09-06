НОВОСТИОбщество

За год число пенсионеров в Алтайском крае снизилось, а средний размер пенсий — вырос

На 1 июля 2025 года в Алтайском крае официально зарегистрировано почти 688 тысяч пенсионеров

06 сентября 2025, 09:00, ИА Амител

Пенсионер / Фото сгенерировано нейросетью "Кандинский"
Пенсионер / Фото сгенерировано нейросетью "Кандинский"

В Алтайском крае за год снизилось число состоящих на учете пенсионеров. На 1 июля 2025 года их насчитывается 687,9 тысячи человек, что на 1,2% меньше, чем по состоянию на ту же дату прошлого года. Об этом в своем отчете сообщает Алтайкрайстат со ссылкой на Отделение Фонда пенсионного и социального страхования РФ.

Также в отчете сказано, что средний размер месячных пенсий в Алтайском крае на 1 июля 2025 года составляет 21,4 тысячи рублей. На 1 июля 2024 года цифра была меньше – почти 19,3 тысячи рублей. В реальном соотношении средний размер месячной пенсии повысился на 1,7% по сравнению с 1 июля 2024 года.

Напомним, что на 1 апреля 2025 года средняя пенсия неработающих пенсионеров в России составила более 24 тысяч рублей в месяц. Самая высокая средняя пенсия у неработающих пенсионеров была зафиксирована в Северо-Западном федеральном округе – 26 988 руб.

В августе 2025 года член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин рассказывал, что в 2026 году страховые пенсии для неработающих пенсионеров могут повысить дважды: 1 февраля – на уровень фактической инфляции 2025 года и 1 апреля – дополнительно на основании данных Социального фонда России. Ориентировочно пенсии проиндексируют на 9%.

Алтайский край Статистика пенсии

Комментарии 21

Avatar Picture
Иванна

09:42:26 06-09-2025

Не все доживают до пенсии, а старенькие быстро уходят.

  29 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

10:09:19 06-09-2025

Мрут однако людишки,мрут

  17 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:28:33 06-09-2025

Пенсионный возраст повысили, те кто не доживет, пополнят кладбища, теперь бахвалятся

  24 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:29:20 06-09-2025

Вымирают пенсионеры и предпенсионеры

  26 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:04:14 06-09-2025

А цены на сколько выросли 🤔? Пенсии копеечные у большинства.

  30 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:35:17 06-09-2025

Гость (11:04:14 06-09-2025) А цены на сколько выросли 🤔? Пенсии копеечные у большинства... Почему-то у нас всегда забывают про цены и тарифы, когда говорят о росте зарплат и пенсий.

  26 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:16:14 06-09-2025

Гость (11:04:14 06-09-2025) А цены на сколько выросли 🤔? Пенсии копеечные у большинства... За год размер пенсии повысили на 1,7 процентов. ВОТ ЭТО ДА!
Повезло так повезло! На все теперь хватает?

  21 Нравится
Ответить
Avatar Picture
пенсионер

11:30:57 06-09-2025

Какая ЦИНИЧНАЯ "радостная" новость- "за год снизилось число состоящих на учете пенсионеров"! Это же экономия! А почему уменьшилось? - померли сами пенсионеры и пред.пенсионеры ! Кто- то пожил на пенсии а кто-то и не дожил. В сети как-то гуляло циничное видио с мальчиком: он говорил на камеру-" вот работаешь, работаешь,работаешь- и раз и сдох. Отдыхайте больше люди!"

  16 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

11:42:41 06-09-2025

медицина в крае - на самом донышке. Узкие специалисты - только в Барнауле. Доехать полечиться туда не все пенсионеры могут. Транспорт муниципальный не везде, пенсии маленькие. Вымирают пенсионеры потому что без мед. помощи. Клиникам выгодно увеличивать количество приемов, процедур, чтобы со страховщиков деньги получить. Вот и гоняют бедных пенсионеров из районов в Барнаул, последние деньги вымогают. Дожились - медицина как липку обдирает людей.

  21 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:02:22 06-09-2025

гость (11:42:41 06-09-2025) медицина в крае - на самом донышке. Узкие специалисты - толь... ......С апреля ездил по этим узким краевым специалистам...в конце августа выставили диагноз...неверный...

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:55:42 06-09-2025

Заголовок звучит прямо как план для ПФР

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

13:38:36 06-09-2025

Гость (11:55:42 06-09-2025) Заголовок звучит прямо как план для ПФР... Почему как,это и есть план

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:58:47 06-09-2025

Ну так логично что снизилось. На пенсию в 2025 никто не выходит из-за пенсионной реформы. Кроме некоторых категорий

  18 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Марина

13:30:26 06-09-2025

Гость (11:58:47 06-09-2025) Ну так логично что снизилось. На пенсию в 2025 никто не выхо... Кроме учителей, врачей, погонов....

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:48:43 06-09-2025

В крае насиление чуть больше двх миллионов человек и из них почти 700тысячь пенсионеры что то как то не вяжется.

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

10:35:11 07-09-2025

Гость (13:48:43 06-09-2025) В крае насиление чуть больше двх миллионов человек и из них ... Рождаемость снижается, молодежь уезжает, пенсионеры и работающие учитываются те кто в 40 пошел то же, что не так? Хотяя если считаете так же как пишете.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Владимир

15:28:54 06-09-2025

За год увеличилась на 1,7%.Индексация за год сколько %?А куда девались остальные 7%?А еще бахвалятся!Как в присказке - больному стало лучше-он перестал дышать.И здесь видно как мы стали за год жить "лучше"!

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:51:53 06-09-2025

я знаю как еще уменьшить, все просто нужно еще поднять на 5 лет пенсионный возраст.

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:05:11 06-09-2025

Гость (15:51:53 06-09-2025) я знаю как еще уменьшить, все просто нужно еще поднять на 5 ...
Это произойдет совсем скоро. Можете скринить.

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

21:49:02 06-09-2025

Гость (15:51:53 06-09-2025) я знаю как еще уменьшить, все просто нужно еще поднять на 5 ... Да отменить!

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:23:38 07-09-2025

При средней зарплате в России 99400 руб - средняя пенсия должна быть около 40 000 руб. Это была цель пенсионной реформы - выйти на 40% от зарплат. Для Алтайского края при средней зарплате 66 879 руб - средняя пенсия должна быть 26751 руб. Планировалось каждый год поднимать процент замещения зарплат . Но для этого пенсия должна повышаться не на процент инфляции как сейчас, а больше. И парадокс: если средняя зарплата резко вырастет на Алтае, то процент замещения будет уменьшен, т.к. пенсии не успевают за ростом зарплат. Поэтому ситуация , когда человек выходит на пенсию - у него резко падает жизненный уровень, сводящий все его усилия на грань выживания. И чем дальше - тем больше будет разница.

  7 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров