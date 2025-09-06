За год число пенсионеров в Алтайском крае снизилось, а средний размер пенсий — вырос
На 1 июля 2025 года в Алтайском крае официально зарегистрировано почти 688 тысяч пенсионеров
06 сентября 2025, 09:00, ИА Амител
В Алтайском крае за год снизилось число состоящих на учете пенсионеров. На 1 июля 2025 года их насчитывается 687,9 тысячи человек, что на 1,2% меньше, чем по состоянию на ту же дату прошлого года. Об этом в своем отчете сообщает Алтайкрайстат со ссылкой на Отделение Фонда пенсионного и социального страхования РФ.
Также в отчете сказано, что средний размер месячных пенсий в Алтайском крае на 1 июля 2025 года составляет 21,4 тысячи рублей. На 1 июля 2024 года цифра была меньше – почти 19,3 тысячи рублей. В реальном соотношении средний размер месячной пенсии повысился на 1,7% по сравнению с 1 июля 2024 года.
Напомним, что на 1 апреля 2025 года средняя пенсия неработающих пенсионеров в России составила более 24 тысяч рублей в месяц. Самая высокая средняя пенсия у неработающих пенсионеров была зафиксирована в Северо-Западном федеральном округе – 26 988 руб.
В августе 2025 года член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин рассказывал, что в 2026 году страховые пенсии для неработающих пенсионеров могут повысить дважды: 1 февраля – на уровень фактической инфляции 2025 года и 1 апреля – дополнительно на основании данных Социального фонда России. Ориентировочно пенсии проиндексируют на 9%.
09:42:26 06-09-2025
Не все доживают до пенсии, а старенькие быстро уходят.
10:09:19 06-09-2025
Мрут однако людишки,мрут
10:28:33 06-09-2025
Пенсионный возраст повысили, те кто не доживет, пополнят кладбища, теперь бахвалятся
10:29:20 06-09-2025
Вымирают пенсионеры и предпенсионеры
11:04:14 06-09-2025
А цены на сколько выросли 🤔? Пенсии копеечные у большинства.
11:35:17 06-09-2025
Гость (11:04:14 06-09-2025) А цены на сколько выросли 🤔? Пенсии копеечные у большинства... Почему-то у нас всегда забывают про цены и тарифы, когда говорят о росте зарплат и пенсий.
14:16:14 06-09-2025
Гость (11:04:14 06-09-2025) А цены на сколько выросли 🤔? Пенсии копеечные у большинства... За год размер пенсии повысили на 1,7 процентов. ВОТ ЭТО ДА!
Повезло так повезло! На все теперь хватает?
11:30:57 06-09-2025
Какая ЦИНИЧНАЯ "радостная" новость- "за год снизилось число состоящих на учете пенсионеров"! Это же экономия! А почему уменьшилось? - померли сами пенсионеры и пред.пенсионеры ! Кто- то пожил на пенсии а кто-то и не дожил. В сети как-то гуляло циничное видио с мальчиком: он говорил на камеру-" вот работаешь, работаешь,работаешь- и раз и сдох. Отдыхайте больше люди!"
11:42:41 06-09-2025
медицина в крае - на самом донышке. Узкие специалисты - только в Барнауле. Доехать полечиться туда не все пенсионеры могут. Транспорт муниципальный не везде, пенсии маленькие. Вымирают пенсионеры потому что без мед. помощи. Клиникам выгодно увеличивать количество приемов, процедур, чтобы со страховщиков деньги получить. Вот и гоняют бедных пенсионеров из районов в Барнаул, последние деньги вымогают. Дожились - медицина как липку обдирает людей.
14:02:22 06-09-2025
гость (11:42:41 06-09-2025) медицина в крае - на самом донышке. Узкие специалисты - толь... ......С апреля ездил по этим узким краевым специалистам...в конце августа выставили диагноз...неверный...
11:55:42 06-09-2025
Заголовок звучит прямо как план для ПФР
13:38:36 06-09-2025
Гость (11:55:42 06-09-2025) Заголовок звучит прямо как план для ПФР... Почему как,это и есть план
11:58:47 06-09-2025
Ну так логично что снизилось. На пенсию в 2025 никто не выходит из-за пенсионной реформы. Кроме некоторых категорий
13:30:26 06-09-2025
Гость (11:58:47 06-09-2025) Ну так логично что снизилось. На пенсию в 2025 никто не выхо... Кроме учителей, врачей, погонов....
13:48:43 06-09-2025
В крае насиление чуть больше двх миллионов человек и из них почти 700тысячь пенсионеры что то как то не вяжется.
10:35:11 07-09-2025
Гость (13:48:43 06-09-2025) В крае насиление чуть больше двх миллионов человек и из них ... Рождаемость снижается, молодежь уезжает, пенсионеры и работающие учитываются те кто в 40 пошел то же, что не так? Хотяя если считаете так же как пишете.
15:28:54 06-09-2025
За год увеличилась на 1,7%.Индексация за год сколько %?А куда девались остальные 7%?А еще бахвалятся!Как в присказке - больному стало лучше-он перестал дышать.И здесь видно как мы стали за год жить "лучше"!
15:51:53 06-09-2025
я знаю как еще уменьшить, все просто нужно еще поднять на 5 лет пенсионный возраст.
21:05:11 06-09-2025
Гость (15:51:53 06-09-2025) я знаю как еще уменьшить, все просто нужно еще поднять на 5 ...
Это произойдет совсем скоро. Можете скринить.
21:49:02 06-09-2025
Гость (15:51:53 06-09-2025) я знаю как еще уменьшить, все просто нужно еще поднять на 5 ... Да отменить!
13:23:38 07-09-2025
При средней зарплате в России 99400 руб - средняя пенсия должна быть около 40 000 руб. Это была цель пенсионной реформы - выйти на 40% от зарплат. Для Алтайского края при средней зарплате 66 879 руб - средняя пенсия должна быть 26751 руб. Планировалось каждый год поднимать процент замещения зарплат . Но для этого пенсия должна повышаться не на процент инфляции как сейчас, а больше. И парадокс: если средняя зарплата резко вырастет на Алтае, то процент замещения будет уменьшен, т.к. пенсии не успевают за ростом зарплат. Поэтому ситуация , когда человек выходит на пенсию - у него резко падает жизненный уровень, сводящий все его усилия на грань выживания. И чем дальше - тем больше будет разница.