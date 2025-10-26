Россиянам напомнили, куда можно съездить без загранпаспорта
В списке – шесть стран
26 октября 2025, 07:30, ИА Амител
Паспорт гражданина РФ / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Граждане России сохраняют возможность посещения шести стран, предъявляя лишь внутренний паспорт. Об этом сообщил ТАСС Роман Гареев, кандидат экономических наук и руководитель кафедры гостиничного и туристического менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова.
Эксперт пояснил, что возможность доступна благодаря действующим соглашениям с Белоруссией, Казахстаном, Киргизией, Арменией, Абхазией и Южной Осетией. Вместе с тем он отметил, что в случае Армении упрощенный въезд распространяется исключительно на авиаперелеты, для наземного пересечения границы необходим заграничный паспорт.
09:22:10 26-10-2025
Там хорошо!
Но мне туда не надо!
11:55:28 26-10-2025
Сами пусть туда катятся
11:58:11 26-10-2025
Рад бы хоть туда съездить, но пенсия худенькая, в последние дни месяца приходится на ладони мелочь пересчитывать. Почему я не Сечен? Почему не олигарх? Не завидую им, спрос будет жестокий.
18:24:11 26-10-2025
- ...И гнали мы, внучек, врагов до самой до нашей границы...
- А дальше, дедушка?
- А дальше - паспортов не было...
21:44:51 26-10-2025
я бы в прекрасную Белоруссию съездила с удовольствием, но зарплата не позволяет