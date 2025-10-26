Россиянам напомнили, куда можно съездить без загранпаспорта

В списке – шесть стран

26 октября 2025, 07:30, ИА Амител

Паспорт гражданина РФ / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Граждане России сохраняют возможность посещения шести стран, предъявляя лишь внутренний паспорт. Об этом сообщил ТАСС Роман Гареев, кандидат экономических наук и руководитель кафедры гостиничного и туристического менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова.

Эксперт пояснил, что возможность доступна благодаря действующим соглашениям с Белоруссией, Казахстаном, Киргизией, Арменией, Абхазией и Южной Осетией. Вместе с тем он отметил, что в случае Армении упрощенный въезд распространяется исключительно на авиаперелеты, для наземного пересечения границы необходим заграничный паспорт.