Россиянам напомнили, куда можно съездить без загранпаспорта

В списке – шесть стран

26 октября 2025, 07:30, ИА Амител

Паспорт гражданина РФ / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Паспорт гражданина РФ / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Граждане России сохраняют возможность посещения шести стран, предъявляя лишь внутренний паспорт. Об этом сообщил ТАСС Роман Гареев, кандидат экономических наук и руководитель кафедры гостиничного и туристического менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова.

Эксперт пояснил, что возможность доступна благодаря действующим соглашениям с Белоруссией, Казахстаном, Киргизией, Арменией, Абхазией и Южной Осетией. Вместе с тем он отметил, что в случае Армении упрощенный въезд распространяется исключительно на авиаперелеты, для наземного пересечения границы необходим заграничный паспорт.

Комментарии 5

Avatar Picture
Толян

09:22:10 26-10-2025

Там хорошо!
Но мне туда не надо!

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:55:28 26-10-2025

Сами пусть туда катятся

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:58:11 26-10-2025

Рад бы хоть туда съездить, но пенсия худенькая, в последние дни месяца приходится на ладони мелочь пересчитывать. Почему я не Сечен? Почему не олигарх? Не завидую им, спрос будет жестокий.

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Кхм...

18:24:11 26-10-2025

- ...И гнали мы, внучек, врагов до самой до нашей границы...
- А дальше, дедушка?
- А дальше - паспортов не было...

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Элен без ребят

21:44:51 26-10-2025

я бы в прекрасную Белоруссию съездила с удовольствием, но зарплата не позволяет

  -2 Нравится
Ответить
