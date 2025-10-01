НОВОСТИОбщество

Россиянам напомнили о шестидневной рабочей неделе в октябре

Такая мера связана с переносом выходного дня на понедельник

01 октября 2025, 10:15, ИА Амител

Теплая осень в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Теплая осень в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Согласно постановлению правительства о переносе выходных дней, с 27 октября по 1 ноября гражданам предстоит отработать шесть дней подряд.

Суббота, 1 ноября, станет рабочей, однако этот день будет сокращен на один час для всех сотрудников, независимо от продолжительности смены. Такая мера связана с переносом выходного дня на понедельник, 3 ноября.

После этого россиян ждут продолжительные выходные по случаю Дня народного единства: с воскресенья, 2 ноября, по вторник, 4 ноября.

Таким образом, в ноябре 2025 года будет 19 рабочих и 11 выходных дней, а в октябре – 23 рабочих и 8 выходных.

Мужчина / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

Правительство утвердило график выходных и праздничных дней на 2026 год

Перенос выходных дней осуществляется в соответствии с нормами Трудового кодекса РФ
НОВОСТИОбщество

праздники выходные

Комментарии 2

Avatar Picture
Гость

11:34:08 01-10-2025

Так и не понял, в какой день субботы октября работать))))))))))))

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:00:04 01-10-2025

Вот козлы. нафиг не нужен ваш выходной 4ого, сами придумали, а людям страдать в субботу.

  -1 Нравится
Ответить
Лента новостей

Народный знак качества

Все новости

Новости партнеров