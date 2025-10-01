Россиянам напомнили о шестидневной рабочей неделе в октябре

Такая мера связана с переносом выходного дня на понедельник

01 октября 2025, 10:15, ИА Амител

Теплая осень в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Согласно постановлению правительства о переносе выходных дней, с 27 октября по 1 ноября гражданам предстоит отработать шесть дней подряд.

Суббота, 1 ноября, станет рабочей, однако этот день будет сокращен на один час для всех сотрудников, независимо от продолжительности смены. Такая мера связана с переносом выходного дня на понедельник, 3 ноября.

После этого россиян ждут продолжительные выходные по случаю Дня народного единства: с воскресенья, 2 ноября, по вторник, 4 ноября.

Таким образом, в ноябре 2025 года будет 19 рабочих и 11 выходных дней, а в октябре – 23 рабочих и 8 выходных.