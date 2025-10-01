Россиянам напомнили о шестидневной рабочей неделе в октябре
Такая мера связана с переносом выходного дня на понедельник
01 октября 2025, 10:15, ИА Амител
Теплая осень в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Согласно постановлению правительства о переносе выходных дней, с 27 октября по 1 ноября гражданам предстоит отработать шесть дней подряд.
Суббота, 1 ноября, станет рабочей, однако этот день будет сокращен на один час для всех сотрудников, независимо от продолжительности смены. Такая мера связана с переносом выходного дня на понедельник, 3 ноября.
После этого россиян ждут продолжительные выходные по случаю Дня народного единства: с воскресенья, 2 ноября, по вторник, 4 ноября.
Таким образом, в ноябре 2025 года будет 19 рабочих и 11 выходных дней, а в октябре – 23 рабочих и 8 выходных.
11:34:08 01-10-2025
Так и не понял, в какой день субботы октября работать))))))))))))
13:00:04 01-10-2025
Вот козлы. нафиг не нужен ваш выходной 4ого, сами придумали, а людям страдать в субботу.