Политик обвинил Киев в срыве переговоров и подтвердил готовность России добиваться целей военными средствами

09 июня 2026, 07:22, ИА Амител

Владимир Путин / Изображение сгенерировано ИИ GigaChat / amic.ru

Постпред России при ООН Василий Небензя назвал письмо Владимира Зеленского президенту Владимиру Путину неумелой провокацией, пишет РИА Новости. Выступая на заседании Совбеза ООН, дипломат прокомментировал открытое письмо украинского лидера:

«Не можем не прокомментировать так называемое открытое письмо, которое является отнюдь не мирной инициативой, а неуклюжей провокацией, призванной закамуфлировать предпринимаемые Киевом отчаянные попытки сорвать любые переговоры по поиску путей урегулирования конфликта».

По словам Небензи, позиция Москвы нацелена на долгосрочное разрешение кризиса, а не на имитацию переговорного процесса ради публичных спектаклей. Дипломат подчеркнул, что Россия продолжит достигать своих целей военными средствами до тех пор, пока руководство Украины не пересмотрит текущий политический курс. Охарактеризовав действия Киева как недобросовестные и очевидные, постпред заявил:

«Такие недобросовестные маневры, да к тому же откровенно шитые белыми нитками, не только не приближают мир, но лишь подтверждают недоговороспособность окопавшейся в Киеве неонацистской шайки».

Небензя также указал, что Зеленский собственными решениями заблокировал возможность переговоров и фактически превратил Украину в инструмент в руках Запада, проводящего антироссийскую политику:

«До тех пор пока Киев будет разговаривать с нами на языке хамства и ультиматумов, говорить о реальных переговорах — а тем более о встрече на высшем уровне — не приходится».

Напомним, на прошлой неделе Зеленский направил письмо президенту Путину. В послании он резко раскритиковал российского лидера, но в завершение выдвинул предложение о начале прямого двустороннего диалога. Украинский президент также выдвинул идею организовать встречу на нейтральной территории — например, в Швейцарии, Турции или одной из стран Ближнего Востока.

Свою позицию по этому обращению президент Путин изложил в пятницу на пленарном заседании ПМЭФ. Он отметил неприемлемый тон, в котором было составлено письмо, и пояснил, что переговоры на высшем уровне возможны лишь после того, как профильные специалисты достигнут предварительных договоренностей. В текущих условиях, по словам Путина, организация встречи нецелесообразна.

Кроме того, российский президент обратился к Зеленскому с призывом не бояться проведения выборов, отметив, что удержание власти с нарушением конституционных норм расценивается как узурпация.