Небензя назвал письмо Зеленского президенту России "неуклюжей провокацией"
Политик обвинил Киев в срыве переговоров и подтвердил готовность России добиваться целей военными средствами
09 июня 2026, 07:22, ИА Амител
Постпред России при ООН Василий Небензя назвал письмо Владимира Зеленского президенту Владимиру Путину неумелой провокацией, пишет РИА Новости. Выступая на заседании Совбеза ООН, дипломат прокомментировал открытое письмо украинского лидера:
«Не можем не прокомментировать так называемое открытое письмо, которое является отнюдь не мирной инициативой, а неуклюжей провокацией, призванной закамуфлировать предпринимаемые Киевом отчаянные попытки сорвать любые переговоры по поиску путей урегулирования конфликта».
По словам Небензи, позиция Москвы нацелена на долгосрочное разрешение кризиса, а не на имитацию переговорного процесса ради публичных спектаклей. Дипломат подчеркнул, что Россия продолжит достигать своих целей военными средствами до тех пор, пока руководство Украины не пересмотрит текущий политический курс. Охарактеризовав действия Киева как недобросовестные и очевидные, постпред заявил:
«Такие недобросовестные маневры, да к тому же откровенно шитые белыми нитками, не только не приближают мир, но лишь подтверждают недоговороспособность окопавшейся в Киеве неонацистской шайки».
Небензя также указал, что Зеленский собственными решениями заблокировал возможность переговоров и фактически превратил Украину в инструмент в руках Запада, проводящего антироссийскую политику:
«До тех пор пока Киев будет разговаривать с нами на языке хамства и ультиматумов, говорить о реальных переговорах — а тем более о встрече на высшем уровне — не приходится».
Напомним, на прошлой неделе Зеленский направил письмо президенту Путину. В послании он резко раскритиковал российского лидера, но в завершение выдвинул предложение о начале прямого двустороннего диалога. Украинский президент также выдвинул идею организовать встречу на нейтральной территории — например, в Швейцарии, Турции или одной из стран Ближнего Востока.
Свою позицию по этому обращению президент Путин изложил в пятницу на пленарном заседании ПМЭФ. Он отметил неприемлемый тон, в котором было составлено письмо, и пояснил, что переговоры на высшем уровне возможны лишь после того, как профильные специалисты достигнут предварительных договоренностей. В текущих условиях, по словам Путина, организация встречи нецелесообразна.
Кроме того, российский президент обратился к Зеленскому с призывом не бояться проведения выборов, отметив, что удержание власти с нарушением конституционных норм расценивается как узурпация.
08:57:45 09-06-2026
дело в том что этот зиленский чувствует себя безнаказанным. Он уже лет так 10 оскорбляет, открыто плюет в сторону России и ему все это сходит с рук. Возможна ли такая же ситуация была бы например в 1929 или 1936 году в адрес Сталина и СССР? невозможна. чувак бы и двух недель не прожил
09:30:55 09-06-2026
Предлагаете полоний или Новичок? Хотя это же всё ложь западных спецслужб
10:35:00 09-06-2026
Гость (09:30:55 09-06-2026) Предлагаете полоний или Новичок? Хотя это же всё ложь западн... предлагаю ледоруб
можно топор
на худой конец можно лопату или кирпич с дороги
10:39:52 09-06-2026
поленом зиленского забить или стулом
а полоний, ты хоть представляешь сколько новичек или полоний стоить будет???
кто такой он чтобы такие деньжищи на него транжирить. Тут по суровому надо. По кержацки
11:40:07 09-06-2026
Гость (10:39:52 09-06-2026) поленом зиленского забить или стулома полоний, ты хоть п... Не будет Зеленского, может быть более опасный и умный руководитель. Или ты по-детски думаешь, что убери Зеленского, Украина развернется в сторону России?
12:06:50 09-06-2026
Гость (11:40:07 09-06-2026) Не будет Зеленского, может быть более опасный и умный руково... Во-первых, вы недооцениваете зеленского. Он достаточно опасен. Во-вторых, нет на данный момент претендентов, превосходящих зеленского по вреду России. В-третьих, каждый гадящий россиянам должен видеть, какой исход ожидает. В-четвертых, есть вариант устранять последующих, пока не появится адекватный и готовый к миру.
12:43:39 09-06-2026
Гость (12:06:50 09-06-2026) Во-первых, вы недооцениваете зеленского. Он достаточно опас... у Ирана получается.
13:22:25 09-06-2026
Гость (11:40:07 09-06-2026) Не будет Зеленского, может быть более опасный и умный руково...
ну давайте прикинем. тут есть стая куда присылают из англии кураторов. держат зиленского как вожака, и в целом держат стуктуру хоть и разобщенную но целую. Если грохнуть вожака то бишь зиленского, грохнуть двух-трех кураторов англичан и изнутри армии начать бузу против центра когда каждый командир может просто взять и обьявить себя атаманом, то есть президентом, стая перестанет быть управляемой извне. когда зиленских станет четыре или пять а потом 25 и они начнут собачиться промеж собой то англичанам управлять украиной станет сложно, они начнут дергаться и повалится фронт. Весь фронт повалится сам