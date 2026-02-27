В РПЦ не исключили появления нового выходного перед Пасхой

Самый скорбный день церковного года, посвященный распятию Христа, в некоторых странах уже является нерабочим

27 февраля 2026, 10:41, ИА Амител

Купол с крестом на православном храме / Фото: amic.ru

Русская православная церковь готова обсуждать возможность сделать Страстную пятницу выходным днем. Об этом в беседе с РИА Новости заявил председатель Синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда на пресс-конференции, посвященной Великому посту.

Страстная пятница — самый скорбный день в церковном календаре, когда верующие вспоминают крестные страдания и распятие Иисуса Христа. В этот день не служат литургию, а днем проходит вечерня с выносом плащаницы, вечером — утреня Великой субботы с крестным ходом.

«Понятно, что нам очень бы хотелось, чтобы верующие люди имели возможность практиковать свою веру, и поскольку такой вопрос возникает, мне кажется, это предмет для обсуждения», — сказал Легойда.

Он подчеркнул, что Церковь не выступает с декларациями или требованиями, понимая реалии современной жизни, но сам факт постановки вопроса может стать основой для "спокойной, взаимоуважительной дискуссии".

Идею поддержал председатель Синодального отдела по церковной благотворительности протоиерей Михаил Потокин, отметив, что во многих странах Европы Страстная пятница уже является выходным днем, что позволяет людям посещать богослужения.

Напомним, Великий пост в 2026 году начался 23 февраля и продлится до 11 апреля. Пасха приходится на 12 апреля.