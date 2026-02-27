В РПЦ не исключили появления нового выходного перед Пасхой

Самый скорбный день церковного года, посвященный распятию Христа, в некоторых странах уже является нерабочим

27 февраля 2026, 10:41, ИА Амител

Русская православная церковь готова обсуждать возможность сделать Страстную пятницу выходным днем. Об этом в беседе с РИА Новости заявил председатель Синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда на пресс-конференции, посвященной Великому посту.

Страстная пятница — самый скорбный день в церковном календаре, когда верующие вспоминают крестные страдания и распятие Иисуса Христа. В этот день не служат литургию, а днем проходит вечерня с выносом плащаницы, вечером — утреня Великой субботы с крестным ходом.

«Понятно, что нам очень бы хотелось, чтобы верующие люди имели возможность практиковать свою веру, и поскольку такой вопрос возникает, мне кажется, это предмет для обсуждения», — сказал Легойда.

Он подчеркнул, что Церковь не выступает с декларациями или требованиями, понимая реалии современной жизни, но сам факт постановки вопроса может стать основой для "спокойной, взаимоуважительной дискуссии".

Идею поддержал председатель Синодального отдела по церковной благотворительности протоиерей Михаил Потокин, отметив, что во многих странах Европы Страстная пятница уже является выходным днем, что позволяет людям посещать богослужения.

Напомним, Великий пост в 2026 году начался 23 февраля и продлится до 11 апреля. Пасха приходится на 12 апреля.

Комментарии 10

Гость

11:15:53 27-02-2026

Главное воздержание перед разговением.

Гость

11:28:15 27-02-2026

В выходной все будут отдыхать? Иудеи и мусульмане тоже?

Гость

11:40:31 27-02-2026

У нас же светское государство.
Причем тут религиозные праздники? И почему тогда только православные? У нас же все религии равны.

Гость

12:43:59 27-02-2026

Если мы пойдём на поводу у них сегодня, то завтра они запретят продажу мяса и алкоголя в постные дни

Гость

12:58:47 27-02-2026

Наших правителей распятием не напугаешь.

ыть

13:16:58 27-02-2026

Ну вон в мусульманских республиках в составе РФ делают выходные дни на мусульманские праздники, почему бы в других регионах не делать выходные дни на христианские праздники. Я думаю атеисты тоже будут не против.

Гость

14:55:20 27-02-2026

не надо равняться на европу. там сатанисты правят бал

Гость

17:30:58 27-02-2026

Гость (14:55:20 27-02-2026) не надо равняться на европу. там сатанисты правят бал... Европейским сатанистам еще стоит под учится у наших сатанистов.

Гость

18:17:22 27-02-2026

Гость (14:55:20 27-02-2026) не надо равняться на европу. там сатанисты правят бал... Все вещи, прямо или косвенно имеющие отношение к Европе срочно сдай в ближайшее отделение порлиции!

Гость

17:36:01 27-02-2026

это ведь только перед православной Пасхой,
а как же католики?
есть еще другие религии

такое ощущение что вирус милоно-вамизулиной прогрессирует.

