Аналитик Гаянэ Замалеева считает, что до конца 2025 года ключевая ставка понизится

18 августа 2025, 16:30, ИА Амител

Фото: Андрей Сизов / unsplash.com

Сейчас наиболее выгодно размещать деньги на вкладе на срок от трех до шести месяцев, рассказала агентству "Прайм" аналитик "Банки.ру" Гаянэ Замалеева.

По ее словам, депозиты от года предлагают более низкие ставки, а до конца 2025-го ЦБ может снизить ключевую ставку на 2-3%, что еще сильнее уменьшит доходность. Поэтому сейчас лучше выбирать непродолжительные вклады.

«Открытие вкладов на срок до полугода сейчас дает шанс зафиксировать одну из лучших доходностей из предлагаемых банками, а к моменту их окончания выбрать новые инструменты уже в обновленных условиях рынка», – пояснила эксперт.

25 июля Центробанк понизил ключевую ставку с 20 до 18% годовых. Глава регулятора Эльвира Набиуллина отмечала, что ЦБ продолжит снижать ставку и дальше.