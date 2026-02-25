Россиянам назвали семь дефектов, из-за которых можно снизить цену на новую квартиру

25 февраля 2026, 16:32, ИА Амител

Новостройки в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Генеральный директор Pro‑Vision Communications, инвестор Владимир Виноградов рассказал "Газете.ru" о семи дефектах в новых квартирах, которые могут стать основанием для снижения суммы сделки или требования об устранении недостатков до передачи документов.

Первым в списке идет наличие трещин в несущих конструкциях или перегородках — такой дефект может свидетельствовать об усадке или деформации стен.

Второй недостаток — значительные неровности пола и проседания стяжки, требующие инженерной проверки.

Третьим пунктом названы вмятины, трещины и иные дефекты на стенах, указывающие на скрытый ущерб и проблемы с отделкой.

Четвертый тип дефектов связан с нарушениями гидро‑ и теплоизоляции: это может проявляться в виде плесени, следов конденсата или сырости.

Пятым в перечне указаны неисправности инженерных сетей — например, протечки, слабый напор воды, неработающая вентиляция или система кондиционирования.

Шестой дефект — присутствие запаха сырости или затхлости, что, по словам Виноградова, сигнализирует о плохой вентиляции либо временном затоплении.

Наконец, седьмым недостатком названа некачественная отделка или использование низкосортных материалов. К ним относятся неравномерная покраска, вздутие обоев и отслаивание покрытий.

«Если не на снижение цены, то как минимум на устранение данных дефектов до передачи документов на квартиру», — резюмировал собеседник издания.

