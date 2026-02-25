Россиянам назвали семь дефектов, из-за которых можно снизить цену на новую квартиру
Первый — это трещины в несущих конструкциях или перегородках
25 февраля 2026, 16:32, ИА Амител
Генеральный директор Pro‑Vision Communications, инвестор Владимир Виноградов рассказал "Газете.ru" о семи дефектах в новых квартирах, которые могут стать основанием для снижения суммы сделки или требования об устранении недостатков до передачи документов.
Первым в списке идет наличие трещин в несущих конструкциях или перегородках — такой дефект может свидетельствовать об усадке или деформации стен.
Второй недостаток — значительные неровности пола и проседания стяжки, требующие инженерной проверки.
Третьим пунктом названы вмятины, трещины и иные дефекты на стенах, указывающие на скрытый ущерб и проблемы с отделкой.
Четвертый тип дефектов связан с нарушениями гидро‑ и теплоизоляции: это может проявляться в виде плесени, следов конденсата или сырости.
Пятым в перечне указаны неисправности инженерных сетей — например, протечки, слабый напор воды, неработающая вентиляция или система кондиционирования.
Шестой дефект — присутствие запаха сырости или затхлости, что, по словам Виноградова, сигнализирует о плохой вентиляции либо временном затоплении.
Наконец, седьмым недостатком названа некачественная отделка или использование низкосортных материалов. К ним относятся неравномерная покраска, вздутие обоев и отслаивание покрытий.
«Если не на снижение цены, то как минимум на устранение данных дефектов до передачи документов на квартиру», — резюмировал собеседник издания.
18:07:09 25-02-2026
Советчик - представитель из сферы потребительского экстремизма?
18:11:55 25-02-2026
«Генеральный директор Pro‑Vision Communications». Среди сфер деятельности данной организации, имеющихся в сети, не увидел сферы, в которой люди разбираются в заявленном вопросе. А отсюда следует что? Не весть кто, не весть что!
18:52:27 25-02-2026
Первым делом замеры помещени нужно сделать, длина, ширина, высота, иксперд))