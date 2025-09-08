НОВОСТИОбщество

Россиянам подсказали способ увеличить отпуск до 55 дней в 2026 году

При правильном планировании отпуск можно превратить почти в двухмесячный

08 сентября 2025, 10:35, ИА Амител

Начальник отправляет работников в отпуск / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru
Россияне смогут увеличить свой отпуск почти в два раза, если грамотно распределят дни отдыха в 2026 году, утверждают турагенты. По их расчетам, при стандартных 28 календарных днях отпуска и одном дополнительном дне за свой счет можно отдохнуть не 29, а 55 дней.

Схема выглядит так. Январские каникулы дают первую возможность для долгого отдыха без использования отпускных дней. Следующий выгодный период – март. Если взять отпуск с 10 по 13 марта, отдых продлится благодаря праздничным дням. В мае лучше не тратить отпуск на первые праздники, а оформить его с 12-е по 15-е число, что вместе с выходными и праздничными днями даст отдых с 1 по 17 мая.

Летом или в сентябре рекомендуется использовать основную часть отпуска – две недели, так как именно в этот период доступно больше всего выгодных направлений для зарубежных поездок. А в ноябре можно снова "растянуть" отдых. Если оформить отпуск 5 и 6 ноября, а затем с 9 по 12, то вместе с праздничными и выходными получится еще 11 свободных дней подряд.

Ранее сообщалось, что в России могут ввести новую систему поддержки детского отдыха – именные сертификаты для оздоровления.

Пикеты ЛДПР в Барнауле / Фото предоставлено пресс-службой ЛДПР

Недоступная роскошь? ЛДПР в Алтайском крае выступает за доступный отдых в детских лагерях

Приобрести путевку в загородный детский лагерь для ребенка может далеко не каждая семья. Ситуацию надо менять, считают в ЛДПР
Комментарии 10

Avatar Picture
Миша

10:42:27 08-09-2025

Ну и зачем такой работник, который постоянно в отпуске?!

  -21 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:49:15 08-09-2025

ага.. руководитель так и разбежался всем умникам подписывать

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:50:02 08-09-2025

Разметались)))
Тут хоть бы 14 дней отдохнуть дали............

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
ГОСТЬ

10:56:46 08-09-2025

о ем вы годами нет возможности сходить в отпуск((( все быстрее приближаемся к нищебродам работа дети семья выходные вот и весь отпуск((( вот так и живем ...

  -10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:08:16 08-09-2025

Ага, все дружно уходят в отпуск в одни и те же периоды. Гениально

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

11:11:07 08-09-2025

негры должны работать. белые бваны - отдыхать не напрягаца. так при загнивающем капитализме, в смысле в других империалистических странах, не у нас.

  -19 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:43:39 08-09-2025

Вон деятель один барнаульский, из известной всем партии учит , как управлять человеческими ресурсами, а не как рабам отпуска предоставлять

  -9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:00:48 08-09-2025

что вместе с выходными и праздничными днями даст отдых с 1 по 17 мая/// что там опять за "эксперты"!? с 4 по 8 мая рабочие дни, бездельники, хоть бы производственный календарь смотрели, который кстати еще не утвержден, но есть проект

  -9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:58:41 08-09-2025

Обычно бухгалтерия или кадры не дают так мелко дробить отпуска. Максимум - делить на 2-3 периода. По дням разбирают свой отпуск руководители, замы и сотрудники бухгалтерии и кадров. Госструктура.

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:58:52 08-09-2025

Гость (13:58:41 08-09-2025) Обычно бухгалтерия или кадры не дают так мелко дробить отпус... Вот для них и "новость", остальным как получится поделить что осталось

  -9 Нравится
Ответить
