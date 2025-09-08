Россиянам подсказали способ увеличить отпуск до 55 дней в 2026 году

При правильном планировании отпуск можно превратить почти в двухмесячный

08 сентября 2025, 10:35, ИА Амител

Начальник отправляет работников в отпуск / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru

Россияне смогут увеличить свой отпуск почти в два раза, если грамотно распределят дни отдыха в 2026 году, утверждают турагенты. По их расчетам, при стандартных 28 календарных днях отпуска и одном дополнительном дне за свой счет можно отдохнуть не 29, а 55 дней.

Схема выглядит так. Январские каникулы дают первую возможность для долгого отдыха без использования отпускных дней. Следующий выгодный период – март. Если взять отпуск с 10 по 13 марта, отдых продлится благодаря праздничным дням. В мае лучше не тратить отпуск на первые праздники, а оформить его с 12-е по 15-е число, что вместе с выходными и праздничными днями даст отдых с 1 по 17 мая.

Летом или в сентябре рекомендуется использовать основную часть отпуска – две недели, так как именно в этот период доступно больше всего выгодных направлений для зарубежных поездок. А в ноябре можно снова "растянуть" отдых. Если оформить отпуск 5 и 6 ноября, а затем с 9 по 12, то вместе с праздничными и выходными получится еще 11 свободных дней подряд.

