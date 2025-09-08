Россиянам подсказали способ увеличить отпуск до 55 дней в 2026 году
При правильном планировании отпуск можно превратить почти в двухмесячный
08 сентября 2025, 10:35, ИА Амител
Россияне смогут увеличить свой отпуск почти в два раза, если грамотно распределят дни отдыха в 2026 году, утверждают турагенты. По их расчетам, при стандартных 28 календарных днях отпуска и одном дополнительном дне за свой счет можно отдохнуть не 29, а 55 дней.
Схема выглядит так. Январские каникулы дают первую возможность для долгого отдыха без использования отпускных дней. Следующий выгодный период – март. Если взять отпуск с 10 по 13 марта, отдых продлится благодаря праздничным дням. В мае лучше не тратить отпуск на первые праздники, а оформить его с 12-е по 15-е число, что вместе с выходными и праздничными днями даст отдых с 1 по 17 мая.
Летом или в сентябре рекомендуется использовать основную часть отпуска – две недели, так как именно в этот период доступно больше всего выгодных направлений для зарубежных поездок. А в ноябре можно снова "растянуть" отдых. Если оформить отпуск 5 и 6 ноября, а затем с 9 по 12, то вместе с праздничными и выходными получится еще 11 свободных дней подряд.
Ранее сообщалось, что в России могут ввести новую систему поддержки детского отдыха – именные сертификаты для оздоровления.
10:42:27 08-09-2025
Ну и зачем такой работник, который постоянно в отпуске?!
10:49:15 08-09-2025
ага.. руководитель так и разбежался всем умникам подписывать
10:50:02 08-09-2025
Разметались)))
Тут хоть бы 14 дней отдохнуть дали............
10:56:46 08-09-2025
о ем вы годами нет возможности сходить в отпуск((( все быстрее приближаемся к нищебродам работа дети семья выходные вот и весь отпуск((( вот так и живем ...
11:08:16 08-09-2025
Ага, все дружно уходят в отпуск в одни и те же периоды. Гениально
11:11:07 08-09-2025
негры должны работать. белые бваны - отдыхать не напрягаца. так при загнивающем капитализме, в смысле в других империалистических странах, не у нас.
11:43:39 08-09-2025
Вон деятель один барнаульский, из известной всем партии учит , как управлять человеческими ресурсами, а не как рабам отпуска предоставлять
13:00:48 08-09-2025
что вместе с выходными и праздничными днями даст отдых с 1 по 17 мая/// что там опять за "эксперты"!? с 4 по 8 мая рабочие дни, бездельники, хоть бы производственный календарь смотрели, который кстати еще не утвержден, но есть проект
13:58:41 08-09-2025
Обычно бухгалтерия или кадры не дают так мелко дробить отпуска. Максимум - делить на 2-3 периода. По дням разбирают свой отпуск руководители, замы и сотрудники бухгалтерии и кадров. Госструктура.
22:58:52 08-09-2025
Гость (13:58:41 08-09-2025) Обычно бухгалтерия или кадры не дают так мелко дробить отпус... Вот для них и "новость", остальным как получится поделить что осталось