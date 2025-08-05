Госдума предложила ввести сертификаты на детский оздоровительный отдых

Будет выделено до 20 тыс. рублей

05 августа 2025, 13:16, ИА Амител

Ребенок / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

В России могут ввести новую систему поддержки детского отдыха – именные сертификаты для оздоровления, сообщает РИА Новости.

«Согласно законодательной инициативе, рассматриваемой в Госдуме, каждый российский ребенок сможет ежегодно получать специальный документ номиналом 20 тысяч рублей. Эти средства будут предназначены для оплаты путевок в детские оздоровительные лагеря и санатории», – отмечает издание.

Реализация программы начнется после принятия соответствующего закона и издания распоряжения правительства. Изменения планируется внести в статью "Об основных гарантиях прав ребенка в РФ".

В пояснительной записке к законопроекту подчеркивается, что нововведение закрепит право всех детей – граждан России на ежегодное получение оздоровительного сертификата установленного номинала.

