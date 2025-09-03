Россиянам посоветовали выдавать детям "зарплату" для развития финансовой грамотности
Это поможет сформировать у подростков практические навыки управления личными финансами
03 сентября 2025, 12:10, ИА Амител
Эксперт проекта Минфина "Моифинансы.рф" Алексей Родин в беседе с изданием "Газета.ру" предложил родителям ввести для детей систему регулярных карманных денег по принципу "безусловной зарплаты".
По его мнению, это поможет сформировать у подрастающего поколения практические навыки управления личными финансами.
Ключевые принципы системы:
-
регулярные выплаты, не зависящие от оценок или поведения;
-
постепенное увеличение сумм с возрастом ребенка;
-
разделение средств на текущие расходы (канцтовары, развлечения) и накопления;
-
обязательное планирование краткосрочных и долгосрочных финансовых целей.
Для долгосрочных накоплений эксперт рекомендует открывать брокерские счета с инвестициями в надежные ценные бумаги: фонды денежного рынка, облигации или фонды акций.
Важным элементом обучения он называет совместное обсуждение инвестиционных решений и отслеживание результатов.
«Обсуждайте вместе, что именно вы покупаете и зачем, следите за изменением стоимости портфеля и реинвестируйте купоны. Со временем инвестиции станут для ребенка такой же естественной привычкой, как чистка зубов», – резюмировал Родин.
00:54:17 04-09-2025
мы регулярно выдаем, лет с 8, по 8000 мес сыну и дочке, карманные деньги, обязательно нужны! разве не так в других семьях?!
02:15:10 04-09-2025
предложил родителям ввести для детей систему регулярных карманных денег по принципу "безусловной зарплаты".
А почему не пенсии или социальных выплат?! Карманные деньги детям нужно давать, но не придавать этому регулярный и безусловный характер. Чтобы ребенок учился финансовым навыкам не обязательно им иметь личные деньги, тем более инвестиционные. Есть такое понятие как семейный бюджет, которое сплачивает семью. В обсуждении больших трат должны участвовать все члены семьи. Например, копим деньги на поездку всей семьей на море, ремонт квартиры, учебу и т.д., в том числе и инвестиции. А "зарплата" ребенка будет идти вразрез этому и растить эгоиста.