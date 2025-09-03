Россиянам посоветовали выдавать детям "зарплату" для развития финансовой грамотности

Это поможет сформировать у подростков практические навыки управления личными финансами

Эксперт проекта Минфина "Моифинансы.рф" Алексей Родин в беседе с изданием "Газета.ру" предложил родителям ввести для детей систему регулярных карманных денег по принципу "безусловной зарплаты".

По его мнению, это поможет сформировать у подрастающего поколения практические навыки управления личными финансами.

Ключевые принципы системы:

регулярные выплаты, не зависящие от оценок или поведения;

постепенное увеличение сумм с возрастом ребенка;

разделение средств на текущие расходы (канцтовары, развлечения) и накопления;

обязательное планирование краткосрочных и долгосрочных финансовых целей.

Для долгосрочных накоплений эксперт рекомендует открывать брокерские счета с инвестициями в надежные ценные бумаги: фонды денежного рынка, облигации или фонды акций.

Важным элементом обучения он называет совместное обсуждение инвестиционных решений и отслеживание результатов.