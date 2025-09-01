Россиянам рассказали о средней продолжительности жизни в 2035 году
Сейчас мужчины в России живут в среднем до 68 лет, тогда как женщины – около 78 лет
Средняя продолжительность жизни россиян сегодня составляет около 73-74 лет, однако к 2035 году этот показатель должен подняться до 81 года и выше, заявила в беседе с "Газетой.ru" главный врач Института долголетия Инна Решетова.
Врач напомнила, что динамика за последние десятилетия была неровной. В 1990-е годы средняя продолжительность жизни держалась на уровне 69 лет, к 2000 году снизилась до 65 лет, но затем начался постепенный рост. В 2015 году показатель резко поднялся до 71 года, однако пандемия в 2020-м снова опустила его до 69-70 лет. С 2022 года фиксируется новый рост.
По прогнозам, к 2030 году Россия выйдет на уровень 78 лет, к 2035-му – до 81 года и выше, а к середине века этот показатель может достигнуть 83-84 лет.
«В отдельные годы могут наблюдаться небольшие снижения, например, в первые годы пандемии было падение. Однако если рассматривать десятилетний период, то тенденция к росту продолжительности жизни сохраняется. Поэтому продолжительность жизни будет увеличиваться в любом случае, если только не произойдет крупного катаклизма», – отметила доктор.
Ранее сообщалось, что лишь в 2045 году россияне будут в среднем жить по 80 лет. Таким образом временные рамки скорректировали на десять лет.
15:42:59 01-09-2025
Конечно. Как бы еще не уменьшился...............
15:44:09 01-09-2025
"Ох уж эти сказки! Ох уж эти сказочники!.."(с)
15:52:39 01-09-2025
Опять хотят пенсионный возраст поднять?
15:53:36 01-09-2025
но на пенсию именно мужчины выходят позже...
15:54:27 01-09-2025
сколько мишустин скажет. госдума утвердит. столько будем жить.
15:57:22 01-09-2025
Либо ишак сдохнет,либо падишах умрет.А по факту получается что мужчины отработав кучу лет,пенсию получают всего 3 года
16:27:46 01-09-2025
гость (15:57:22 01-09-2025) Либо ишак сдохнет,либо падишах умрет.А по факту получается ч... Про падишаха, это вы на какого падишаха намекаете?
18:03:30 01-09-2025
Гость (16:27:46 01-09-2025) Про падишаха, это вы на какого падишаха намекаете?... Про обещалкиных
17:26:50 01-09-2025
гость (15:57:22 01-09-2025) Либо ишак сдохнет,либо падишах умрет.А по факту получается ч... Когда пенсия платится из общего скудного "котла", то обязательно будут те, кто "мы пахали", и те, за чей счет банкет для первых.
16:12:27 01-09-2025
Я с 1965 года. Многие мои ровесники (одноклассники,однокурсники и просто знакомые,которых я лично знал) не дожили до 60 лет. И это я только про себя говорю. И читать подобную брехню противно.
16:37:44 01-09-2025
Так мы к сказкам уже привыкли
16:46:41 01-09-2025
Институт долголетия оказывается есть! А долголетия нет.... Прежде чем нам лапшуина уши вешать сходила бы на кладбище и посмотрела на таблички...
19:47:48 01-09-2025
У кого же пенсионный возраст должен быть ниже, если средняя продолжительность жизни стариков аж на 10 лет короче, чем у старушек?
20:08:37 01-09-2025
... там, наверное, совсем не надо будет умирать!
20:24:53 01-09-2025
Это ж среднее. Например у тебя 20 айфонов, а у меня ни одного. В среднем у нас по 10 айфонов.
22:31:40 01-09-2025
Гость (20:24:53 01-09-2025) Это ж среднее. Например у тебя 20 айфонов, а у меня ни одног... Поверьте там намного все сложнее, таблицы смертности составляются, загуглите только на ночь не надо))
01:50:19 02-09-2025
За 32 года (с 1990 по 2022 год) продолжительность жизни не увеличилась , а осталась на месте - 69 лет. За счет чего она увеличится за пять лет (до 2030 года) на 9 лет до 78? У нас экология улучшится, продукты будут лучше?, молоко будут всем подряд давать за вредность или больницы перестанут закрывать и построят в 2 раза больше, врачей из США или с Марса завезут (что примерно одинаково достижимо)? Может в санатории по 2 раза в год будем ездить бесплатно? Но в отчетах все будет прекрасно....
10:27:40 02-09-2025
Гость (01:50:19 02-09-2025) За 32 года (с 1990 по 2022 год) продолжительность жизни не у... Мы им обещаем и обещаем,а они все не довольны
10:50:06 02-09-2025
И всё нас кормят этим прекрасным будущим.Мы ,вообще то,уже должны жить дольше и лучше,а где оно?Всё болтали про сказочное будущее в 21 веке.Теперь уже ,видно ,вконец заврались,давай обещать про 2035 год.А с чего,вдруг,мы будем дольше жить?Уровень жизни становится только хуже,до пенсии доживают единицы,создали все условия для вымирания.Положение простого народа на уровне нищеты.Мы ,наверно,уже занимаем по уровню жизни последние места в списке государств и ещё пытаемся критиковать других.Позор!