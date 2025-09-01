НОВОСТИОбщество

Россиянам рассказали о средней продолжительности жизни в 2035 году

Сейчас мужчины в России живут в среднем до 68 лет, тогда как женщины – около 78 лет

01 сентября 2025, 15:40, ИА Амител

На Алтае стало больше пенсионеров / Фото: amic.ru
На Алтае стало больше пенсионеров / Фото: amic.ru

Средняя продолжительность жизни россиян сегодня составляет около 73-74 лет, однако к 2035 году этот показатель должен подняться до 81 года и выше, заявила в беседе с "Газетой.ru" главный врач Института долголетия Инна Решетова.

Врач напомнила, что динамика за последние десятилетия была неровной. В 1990-е годы средняя продолжительность жизни держалась на уровне 69 лет, к 2000 году снизилась до 65 лет, но затем начался постепенный рост. В 2015 году показатель резко поднялся до 71 года, однако пандемия в 2020-м снова опустила его до 69-70 лет. С 2022 года фиксируется новый рост.

По прогнозам, к 2030 году Россия выйдет на уровень 78 лет, к 2035-му – до 81 года и выше, а к середине века этот показатель может достигнуть 83-84 лет.

«В отдельные годы могут наблюдаться небольшие снижения, например, в первые годы пандемии было падение. Однако если рассматривать десятилетний период, то тенденция к росту продолжительности жизни сохраняется. Поэтому продолжительность жизни будет увеличиваться в любом случае, если только не произойдет крупного катаклизма», – отметила доктор.

Ранее сообщалось, что лишь в 2045 году россияне будут в среднем жить по 80 лет. Таким образом временные рамки скорректировали на десять лет.

Пенсионер / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru

Депутат ГД рассказала, как сделать жизнь пенсионеров достойной и без всяких "доживаний"

Как пояснила amic.ru Нина Останина, для улучшения жизни пожилых нужна реальная национализация природных ресурсов и другие меры
Комментарии 19

Avatar Picture
Гость

15:42:59 01-09-2025

Конечно. Как бы еще не уменьшился...............

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Кхм...

15:44:09 01-09-2025

"Ох уж эти сказки! Ох уж эти сказочники!.."(с)

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:52:39 01-09-2025

Опять хотят пенсионный возраст поднять?

  21 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Шинник

15:53:36 01-09-2025

но на пенсию именно мужчины выходят позже...

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

15:54:27 01-09-2025

сколько мишустин скажет. госдума утвердит. столько будем жить.

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

15:57:22 01-09-2025

Либо ишак сдохнет,либо падишах умрет.А по факту получается что мужчины отработав кучу лет,пенсию получают всего 3 года

  21 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:27:46 01-09-2025

гость (15:57:22 01-09-2025) Либо ишак сдохнет,либо падишах умрет.А по факту получается ч... Про падишаха, это вы на какого падишаха намекаете?

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

18:03:30 01-09-2025

Гость (16:27:46 01-09-2025) Про падишаха, это вы на какого падишаха намекаете?... Про обещалкиных

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:26:50 01-09-2025

гость (15:57:22 01-09-2025) Либо ишак сдохнет,либо падишах умрет.А по факту получается ч... Когда пенсия платится из общего скудного "котла", то обязательно будут те, кто "мы пахали", и те, за чей счет банкет для первых.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:12:27 01-09-2025

Я с 1965 года. Многие мои ровесники (одноклассники,однокурсники и просто знакомые,которых я лично знал) не дожили до 60 лет. И это я только про себя говорю. И читать подобную брехню противно.

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:37:44 01-09-2025

Так мы к сказкам уже привыкли

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Иван

16:46:41 01-09-2025

Институт долголетия оказывается есть! А долголетия нет.... Прежде чем нам лапшуина уши вешать сходила бы на кладбище и посмотрела на таблички...

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:47:48 01-09-2025

У кого же пенсионный возраст должен быть ниже, если средняя продолжительность жизни стариков аж на 10 лет короче, чем у старушек?

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:08:37 01-09-2025

... там, наверное, совсем не надо будет умирать!

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:24:53 01-09-2025

Это ж среднее. Например у тебя 20 айфонов, а у меня ни одного. В среднем у нас по 10 айфонов.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

22:31:40 01-09-2025

Гость (20:24:53 01-09-2025) Это ж среднее. Например у тебя 20 айфонов, а у меня ни одног... Поверьте там намного все сложнее, таблицы смертности составляются, загуглите только на ночь не надо))

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

01:50:19 02-09-2025

За 32 года (с 1990 по 2022 год) продолжительность жизни не увеличилась , а осталась на месте - 69 лет. За счет чего она увеличится за пять лет (до 2030 года) на 9 лет до 78? У нас экология улучшится, продукты будут лучше?, молоко будут всем подряд давать за вредность или больницы перестанут закрывать и построят в 2 раза больше, врачей из США или с Марса завезут (что примерно одинаково достижимо)? Может в санатории по 2 раза в год будем ездить бесплатно? Но в отчетах все будет прекрасно....

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

10:27:40 02-09-2025

Гость (01:50:19 02-09-2025) За 32 года (с 1990 по 2022 год) продолжительность жизни не у... Мы им обещаем и обещаем,а они все не довольны

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Повсекакий

10:50:06 02-09-2025

И всё нас кормят этим прекрасным будущим.Мы ,вообще то,уже должны жить дольше и лучше,а где оно?Всё болтали про сказочное будущее в 21 веке.Теперь уже ,видно ,вконец заврались,давай обещать про 2035 год.А с чего,вдруг,мы будем дольше жить?Уровень жизни становится только хуже,до пенсии доживают единицы,создали все условия для вымирания.Положение простого народа на уровне нищеты.Мы ,наверно,уже занимаем по уровню жизни последние места в списке государств и ещё пытаемся критиковать других.Позор!

  0 Нравится
Ответить
