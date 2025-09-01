Сейчас мужчины в России живут в среднем до 68 лет, тогда как женщины – около 78 лет

01 сентября 2025, 15:40, ИА Амител

На Алтае стало больше пенсионеров / Фото: amic.ru

Средняя продолжительность жизни россиян сегодня составляет около 73-74 лет, однако к 2035 году этот показатель должен подняться до 81 года и выше, заявила в беседе с "Газетой.ru" главный врач Института долголетия Инна Решетова.

Врач напомнила, что динамика за последние десятилетия была неровной. В 1990-е годы средняя продолжительность жизни держалась на уровне 69 лет, к 2000 году снизилась до 65 лет, но затем начался постепенный рост. В 2015 году показатель резко поднялся до 71 года, однако пандемия в 2020-м снова опустила его до 69-70 лет. С 2022 года фиксируется новый рост.

По прогнозам, к 2030 году Россия выйдет на уровень 78 лет, к 2035-му – до 81 года и выше, а к середине века этот показатель может достигнуть 83-84 лет.

«В отдельные годы могут наблюдаться небольшие снижения, например, в первые годы пандемии было падение. Однако если рассматривать десятилетний период, то тенденция к росту продолжительности жизни сохраняется. Поэтому продолжительность жизни будет увеличиваться в любом случае, если только не произойдет крупного катаклизма», – отметила доктор.

Ранее сообщалось, что лишь в 2045 году россияне будут в среднем жить по 80 лет. Таким образом временные рамки скорректировали на десять лет.