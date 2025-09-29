НОВОСТИОбщество

Татьяна Голикова заявила о потенциале россиян жить до 120 лет

Вице-премьер акцентировала, что приоритетной задачей правительства является увеличение здоровой продолжительности жизни граждан России

29 сентября 2025, 23:00, ИА Амител

Татьяна Голикова / Фото: government.ru
Татьяна Голикова / Фото: government.ru

Вице-премьер российского правительства Татьяна Голикова заявила о значительном резерве для увеличения продолжительности жизни россиян, пишут "Известия".

Выступая на конференции, посвященной запуску инициативы "За медицину здорового долголетия", она отметила, что у некоторых граждан есть потенциал жить до 100–120 лет.

«Потенциал у каждого человека разный – кто-то стареет очень быстро, кто-то стареет медленно. У тех, кто стареет медленно, есть достаточно большой потенциал уже сейчас жить и до 100, и до 120 лет», – подчеркнула Голикова.

Вице-премьер акцентировала, что приоритетной задачей правительства является увеличение не только общей, но и здоровой продолжительности жизни граждан России. Заявление было сделано в рамках обсуждения новых подходов к развитию медицины здорового долголетия в регионах страны.

Комментарии 19

Avatar Picture
Шинник

23:13:51 29-09-2025

.... но пенсионный возраст повысят !

  28 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

23:17:43 29-09-2025

В РФ только один россиянин столько проживёт и столько победит
А дальше чё нибудь придумают
А дальше чё нибудь придумают

  17 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

23:37:55 29-09-2025

Ну с этим сложно поспорить, ведь вокруг люди 65-75 лет полные энергии и желанием приносить пользу обществу. А ведь буквально 100 лет назад об этом не могло быть и речи

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Глеб

01:31:54 30-09-2025

Если не врёт, то это будет замечательно.

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

03:03:10 30-09-2025

Это был анекдот?

  22 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Иван

04:44:09 30-09-2025

Фантастика

  15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Victor.

05:22:59 30-09-2025

А про каких гражданах России она говорит? Которые сейчас не доживают до пенсии?? Ну- не!

  23 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Иван

05:29:57 30-09-2025

Язык без костей

  17 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

05:46:06 30-09-2025

- "Потенциал у каждого человека разный – кто-то стареет очень быстро, кто-то стареет медленно. У тех, кто стареет медленно, есть достаточно большой потенциал уже сейчас жить и до 100, и до 120 лет», – подчеркнула Голикова." ----------------------- Кто работает на двух, трех работах - мрут как мухи, кто спит в Думе и на гос. дачах, то живет долго. От изнурительных работ, кони умирают и трактора ломаются.

  31 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:22:43 30-09-2025

И до 150 доживут
Если арбидол будут хомячить

  20 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Ник

07:48:13 30-09-2025

Гнать поганой метлой давно пора

  14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
@

08:12:29 30-09-2025

Неужели таки мРНК революция свершилась?!
А как же быть с перенаселением планеты и золотым миллиардом?!
Как то голиковская повесточка не бьётся с другой "элитной"...

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Акакий

08:48:10 30-09-2025

Наверно задумала очередную оптимизацию?После первой медицина не может расхлебаться.

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:02:55 30-09-2025

Тут уже после 60 ноги еле еле таскаешь....фантазеры

  15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:34:46 30-09-2025

эНта мадам по кому ровняется, всевышний и 150 лет проживет , не зря депутаты мат хотят запретить, тут только плеваться......

  15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

09:41:44 30-09-2025

судя по фоткам в инете - лично у неё получится.

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:47:41 30-09-2025

Это была двухходовочка, следующее высказывание про повышение пенсионного возраста. Голикова же сказала, что врачи сказали, что им тоже кто-то сказал, что они хотели бы прожить до 120. Вот возрастной порог до 100 и поднимут под шумок. Чтобы если не дожил, то на погост. А чтобы пенсию получать будь добр доживи до 120, медицина ведь позволяет! Цирк с конями какой-то.

  15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:03:17 30-09-2025

ну Лиса Алиса, в чистом виде. Она вообще где живет?

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:22:10 30-09-2025

Так уже же писали о потенциале роста срока жизни:
"У нас в уезде писарь был. Год рождения в пачпорте одной циферкой записывал — чернила, шельма, экономил. Потом дело проянилось — его в острог. А пачпорта уж переделывать не стали — документ всё-таки."

  12 Нравится
Ответить
