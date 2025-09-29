Татьяна Голикова заявила о потенциале россиян жить до 120 лет
29 сентября 2025, 23:00, ИА Амител
Вице-премьер российского правительства Татьяна Голикова заявила о значительном резерве для увеличения продолжительности жизни россиян, пишут "Известия".
Выступая на конференции, посвященной запуску инициативы "За медицину здорового долголетия", она отметила, что у некоторых граждан есть потенциал жить до 100–120 лет.
«Потенциал у каждого человека разный – кто-то стареет очень быстро, кто-то стареет медленно. У тех, кто стареет медленно, есть достаточно большой потенциал уже сейчас жить и до 100, и до 120 лет», – подчеркнула Голикова.
Вице-премьер акцентировала, что приоритетной задачей правительства является увеличение не только общей, но и здоровой продолжительности жизни граждан России. Заявление было сделано в рамках обсуждения новых подходов к развитию медицины здорового долголетия в регионах страны.
23:13:51 29-09-2025
.... но пенсионный возраст повысят !
23:17:43 29-09-2025
В РФ только один россиянин столько проживёт и столько победит
А дальше чё нибудь придумают
23:37:55 29-09-2025
Ну с этим сложно поспорить, ведь вокруг люди 65-75 лет полные энергии и желанием приносить пользу обществу. А ведь буквально 100 лет назад об этом не могло быть и речи
01:31:54 30-09-2025
Если не врёт, то это будет замечательно.
03:03:10 30-09-2025
Это был анекдот?
04:44:09 30-09-2025
Фантастика
05:22:59 30-09-2025
А про каких гражданах России она говорит? Которые сейчас не доживают до пенсии?? Ну- не!
05:29:57 30-09-2025
Язык без костей
05:46:06 30-09-2025
- "Потенциал у каждого человека разный – кто-то стареет очень быстро, кто-то стареет медленно. У тех, кто стареет медленно, есть достаточно большой потенциал уже сейчас жить и до 100, и до 120 лет», – подчеркнула Голикова." ----------------------- Кто работает на двух, трех работах - мрут как мухи, кто спит в Думе и на гос. дачах, то живет долго. От изнурительных работ, кони умирают и трактора ломаются.
07:22:43 30-09-2025
И до 150 доживут
Если арбидол будут хомячить
07:48:13 30-09-2025
Гнать поганой метлой давно пора
08:12:29 30-09-2025
Неужели таки мРНК революция свершилась?!
А как же быть с перенаселением планеты и золотым миллиардом?!
Как то голиковская повесточка не бьётся с другой "элитной"...
08:48:10 30-09-2025
Наверно задумала очередную оптимизацию?После первой медицина не может расхлебаться.
09:02:55 30-09-2025
Тут уже после 60 ноги еле еле таскаешь....фантазеры
09:34:46 30-09-2025
эНта мадам по кому ровняется, всевышний и 150 лет проживет , не зря депутаты мат хотят запретить, тут только плеваться......
09:41:44 30-09-2025
судя по фоткам в инете - лично у неё получится.
09:47:41 30-09-2025
Это была двухходовочка, следующее высказывание про повышение пенсионного возраста. Голикова же сказала, что врачи сказали, что им тоже кто-то сказал, что они хотели бы прожить до 120. Вот возрастной порог до 100 и поднимут под шумок. Чтобы если не дожил, то на погост. А чтобы пенсию получать будь добр доживи до 120, медицина ведь позволяет! Цирк с конями какой-то.
10:03:17 30-09-2025
ну Лиса Алиса, в чистом виде. Она вообще где живет?
10:22:10 30-09-2025
Так уже же писали о потенциале роста срока жизни:
"У нас в уезде писарь был. Год рождения в пачпорте одной циферкой записывал — чернила, шельма, экономил. Потом дело проянилось — его в острог. А пачпорта уж переделывать не стали — документ всё-таки."