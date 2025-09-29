Татьяна Голикова заявила о потенциале россиян жить до 120 лет

Вице-премьер акцентировала, что приоритетной задачей правительства является увеличение здоровой продолжительности жизни граждан России

29 сентября 2025, 23:00, ИА Амител

Татьяна Голикова / Фото: government.ru

Вице-премьер российского правительства Татьяна Голикова заявила о значительном резерве для увеличения продолжительности жизни россиян, пишут "Известия".

Выступая на конференции, посвященной запуску инициативы "За медицину здорового долголетия", она отметила, что у некоторых граждан есть потенциал жить до 100–120 лет.

«Потенциал у каждого человека разный – кто-то стареет очень быстро, кто-то стареет медленно. У тех, кто стареет медленно, есть достаточно большой потенциал уже сейчас жить и до 100, и до 120 лет», – подчеркнула Голикова.

Вице-премьер акцентировала, что приоритетной задачей правительства является увеличение не только общей, но и здоровой продолжительности жизни граждан России. Заявление было сделано в рамках обсуждения новых подходов к развитию медицины здорового долголетия в регионах страны.