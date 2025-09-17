Россияне не смогут выйти на пенсию в 2025 году

В 2025 году на общих основаниях страховая пенсия никому не назначается

В 2025 году россияне не смогут выйти на пенсию по старости на общих основаниях – это связано с переходным периодом пенсионной реформы. Об этом в беседе с "Газетой.ru" рассказал доцент Финансового университета при правительстве РФ, кандидат экономических наук Игорь Балынин.

«Право на страховую пенсию по старости возникает только при выполнении трех условий: достижение установленного пенсионного возраста, наличие минимального страхового стажа (15 лет) и накопление не менее 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК). Однако возрастные рамки сдвигаются в зависимости от года рождения», – напомнил экономист.

Так, мужчины 1961 года рождения и женщины 1966 года рождения получили право на страховую пенсию еще в 2024 году – в 63 и 58 лет соответственно. Для мужчин 1962 года рождения и женщин 1967 года рождения это право наступит только в 2026 году – в 64 и 59 лет. Таким образом, в 2025 году "возрастных" пенсионеров по линии страховой пенсии просто не будет. По словам Балынина, аналогичная ситуация повторится и в 2027 году, так как мужчины 1963 года рождения и женщины 1968 года смогут оформить страховую пенсию лишь в 2028 году (в 65 и 60 лет).

При этом, уточнил эксперт, в 2025 году пенсия может быть назначена тем, кто имеет право на досрочный выход. Например, если у гражданина к моменту обращения набрано 125 ИПК, то размер страховой пенсии составит 27 118,95 рубля.

Таким образом, текущий год стал "пустым" для выхода на пенсию по старости, и это связано исключительно с графиком повышения пенсионного возраста.

