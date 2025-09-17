Россияне не смогут выйти на пенсию в 2025 году
В 2025 году на общих основаниях страховая пенсия никому не назначается
17 сентября 2025, 14:40, ИА Амител
В 2025 году россияне не смогут выйти на пенсию по старости на общих основаниях – это связано с переходным периодом пенсионной реформы. Об этом в беседе с "Газетой.ru" рассказал доцент Финансового университета при правительстве РФ, кандидат экономических наук Игорь Балынин.
«Право на страховую пенсию по старости возникает только при выполнении трех условий: достижение установленного пенсионного возраста, наличие минимального страхового стажа (15 лет) и накопление не менее 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК). Однако возрастные рамки сдвигаются в зависимости от года рождения», – напомнил экономист.
Так, мужчины 1961 года рождения и женщины 1966 года рождения получили право на страховую пенсию еще в 2024 году – в 63 и 58 лет соответственно. Для мужчин 1962 года рождения и женщин 1967 года рождения это право наступит только в 2026 году – в 64 и 59 лет. Таким образом, в 2025 году "возрастных" пенсионеров по линии страховой пенсии просто не будет. По словам Балынина, аналогичная ситуация повторится и в 2027 году, так как мужчины 1963 года рождения и женщины 1968 года смогут оформить страховую пенсию лишь в 2028 году (в 65 и 60 лет).
При этом, уточнил эксперт, в 2025 году пенсия может быть назначена тем, кто имеет право на досрочный выход. Например, если у гражданина к моменту обращения набрано 125 ИПК, то размер страховой пенсии составит 27 118,95 рубля.
Таким образом, текущий год стал "пустым" для выхода на пенсию по старости, и это связано исключительно с графиком повышения пенсионного возраста.
Ранее сообщалось, что очередную идею повышения пенсий обсуждают в России. Речь идет о документе, который внесли в Госдуму: законопроект предлагает увеличивать ежемесячную выплату по достижении 70-летнего возраста.
14:51:03 17-09-2025
Зато менты выйдут
15:18:21 17-09-2025
Гость (14:51:03 17-09-2025) Зато менты выйдут... Ну тут же про людей написано
14:51:12 17-09-2025
Пенсионный лохотрон.
Обидно за людей. Нехорошо, мягко говоря.
15:22:34 17-09-2025
Гость (14:51:12 17-09-2025) Пенсионный лохотрон.Обидно за людей. Нехорошо, мягко гов... Не играйте в азартные игры. Тем более, с государством
15:37:50 17-09-2025
Кхм... (15:22:34 17-09-2025) Не играйте в азартные игры. Тем более, с государством ... Мне играть в свои 40 лет еще долго придется. Как бы вообще дожить до этой пенсии...
Обидно за тех, кто действительно ишачил на государство...
15:21:51 17-09-2025
А мы и не сомневались.
15:29:42 17-09-2025
А с какой стати увеличили пенсионный возраст?У нас высокий уровень жизни?У нас высокая средняя продолжительность жизни?У нас растёт население?Вот показатель истинной заботы о человеке.Позор людоедскому закону.
18:36:11 17-09-2025
Афиноген (15:29:42 17-09-2025) А с какой стати увеличили пенсионный возраст?У нас высокий у... У этого закона есть родитель.
15:30:21 17-09-2025
Кручу, верчу....
16:24:23 17-09-2025
Хорошо устроились. Нет пенсионеров - нет проблем. Может, вообще сделать так - дожил до определенного возраста - и в умиральную яму. А то чего небо коптить, если работать не можешь.
18:33:37 17-09-2025
30 % населения платили в пенсионный фонд и не дожили до 60 лет. Где эти деньги? Мигрантам платят?
21:06:03 17-09-2025
А теперь отпишитесь те, кто выступал в разных комментах против СССР.
22:41:47 17-09-2025
Светлана (21:06:03 17-09-2025) А теперь отпишитесь те, кто выступал в разных комментах прот... Отписался.
09:09:13 18-09-2025
людоедская реформа в действии...
10:47:00 20-09-2025
СФР всячески занижает пенсионные коэффициенты. Цепляется к чему угодно! Например, недавно был случай, когда СФР забраковал одной женщине её трудовую книжку из-за того, что у неё якобы слишком бледный оттиск печати предприятия!!! Пришлось этой даме судиться! Суд она, конечно, выиграла. Но сколько нервов потратила!