Аферисты предлагают увеличить пенсии на 30% с помощью одной справки

08 сентября 2025, 14:40, ИА Амител

Пенсионеры / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru

В России мошенники рассылают пенсионерам сообщения якобы от Пенсионного фонда, предлагая увеличить размер выплаты на 30%, для чего предлагают перейти по фишинговой ссылке. Как отметил депутат Госдумы Антон Немкин, подобные схемы мошенничества нацелены именно на пенсионеров, потому что это наиболее уязвимая аудитория: люди старшего возраста чаще доверяют официальным структурам и могут не распознать обман.

«Злоумышленники эксплуатируют доверие к государственным институтам, используя громкие обещания – например, прибавку к пенсии или единовременные выплаты. В реальности же такие сообщения не имеют никакого отношения к Пенсионному фонду или другим госорганам», – подчеркнул депутат.

Основной инструмент в этих атаках – фишинговые ссылки, ведущие на поддельные сайты или каналы, где у жертвы могут украсть персональные данные и реквизиты банковских карт. Это позволяет преступникам не только похищать деньги напрямую, но и использовать полученную информацию для дальнейших атак.

Немкин напомнил, что государственные структуры никогда не рассылают сообщения с предложением "увеличить пенсию через справку" или "получить выплаты за регистрацию".

Защититься от таких схем можно, соблюдая простые правила:

всегда проверять источник информации – официальные новости публикуются только на сайте Социального фонда России, "Госуслугах" и в проверенных СМИ;

ни в коем случае не переходить по ссылкам из подозрительных сообщений и не вводить личные данные на сомнительных сайтах;

если возникли сомнения, лучше самостоятельно позвонить на горячую линию соцфонда или обратиться в МФЦ.

По словам Немкина, для системной борьбы с подобными атаками важно повышать цифровую грамотность пожилых граждан.

«Здесь должны быть задействованы и сами госструктуры, и социальные службы, и волонтеры. Чем больше людей будут знать о методах мошенников, тем труднее будет злоумышленникам эксплуатировать доверчивость граждан. Это вопрос не только безопасности отдельных пенсионеров, но и общего доверия к цифровым сервисам», – указал депутат Госдумы.

