Россиянам рассказали, когда наступит следующая шестидневная рабочая неделя

Как отметили в Госдуме, в следующий раз поработать шесть дней придется только в 2027 году

05 ноября 2025, 17:05, ИА Амител

Люди на нелюбимой работе / amic.ru / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E

В ближайшее время, до 2027 года, шестидневная рабочая неделя не грозит жителям России. Об этом рассказал ТАСС Ярослав Нилов, возглавляющий комитет Госдумы по труду. Он уточнил, что в проекте производственного календаря на следующий год отсутствуют удлиненные рабочие периоды, подобные тем, что предшествуют ноябрьским праздникам.

Депутат также отметил, что изменений в продолжительности новогодних праздников в 2026 году не предвидится, несмотря на регулярные обсуждения этого вопроса. В целом трудовой год россиян составит 247 рабочих дней, а на отдых и праздники придется 118 дней.