Последняя рабочая неделя 2025 года в России будет двухдневной

Это связано с переносом выходного дня на 31 декабря

01 ноября 2025, 12:44, ИА Амител

Россиян в самом конце 2025 года ждет двухдневная рабочая неделя. Обычными трудовыми днями будут лишь понедельник и вторник, 29 и 30 декабря, тогда как среду, 31 декабря, сделают выходным, сообщил ТАСС председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

По его словам, последний день этого года станет нерабочим в связи с переносом на него выходного.

«Последняя неделя декабря будет состоять всего из двух рабочих дней: понедельник и вторник, 29 и 30 декабря. Среда, 31 декабря, – предновогодний выходной день, и новый, 2026 год настанет 1 января, в четверг, после короткой, всего двухдневной рабочей недели», – поделился подробностями Нилов.

При этом ранее глава Минтруда Антон Котяков заявил, что грядущие новогодние каникулы станут самыми длинными за последние годы. Они продлятся 12 дней – с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года включительно.

Также ранее сообщалось, что в Госдуме выступили с предложением сделать выходным днем 7 ноября.