Более 92 млрд налогов и сборов заплатили в Алтайском крае за первую половину 2025 года

Общая сумма собранных за первые шесть месяцев налогов выросла почти на 17% по сравнению с тем же периодом прошлого года

07 сентября 2025, 09:00, ИА Амител

Денежные купюры / Фото: amic.ru, Екатерина Смолихина

92,2 млрд налогов, сборов и иных обязательных платежей собрали в Алтайском крае с января по июль 2025 года. Из этой суммы в бюджетную систему региона поступило 58,1 млрд рублей (63,1% от собранных денег). Об этом в отчете сообщает Алтайкрайстат со ссылкой на УФНС по Алтайскому краю.

По сравнению с тем же периодом прошлого года, общая сумма собранных денег выросла на 16,9%, а отчисления в краевой бюджет – на 11,9%.

Налог на добавленную стоимость принес казне почти 25,4 млрд рублей, налог на прибыль организаций – 19,7 млрд рублей, налог на доходы физлиц – почти 25,5 млрд, налоги на имущество – 4,5 млн рублей, также доходы от акцизов по произведенным в РФ подакцизным товарам составили 4 млрд рублей. Прочие налоги и сборы пополнили казну на сумму около 13 млрд рублей. По всем перечисленным налогам рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил от 12,6 до 19,9%.

Также в отчете Алтайкрайстата сказано, что за январь – июнь 2025 года консолидированный бюджет Алтайского края по доходам был исполнен на 104,5 млрд рублей, в том числе по налоговым и неналоговым доходам – на 73,1 млн рублей, что составляет 70%.

Отметим, что, по данным отчета, в январе – июне 2025 года объем денежных доходов и потребительских расходов населения по сравнению с тем же периодом 2024 года вырос на 18,9 и на 15,1% соответственно. Среднедушевые доходы и потребительские расходы выросли на 19,8 и на 16% соответственно. А реальные денежные доходы в январе – июне 2025-го повысились на 7,2% к январю – июню 2024 года.