Россияне массово избавляются от машинок для замешивания детской смеси из-за плесени
Регулярное мытье устройства помогает ненадолго
17 ноября 2025, 10:50, ИА Амител
Россияне начали массово выбрасывать машинки для приготовления детской смеси после многочисленных сообщений о плесени внутри устройств и проблемах с желудком у младенцев.
Как рассказала "Shot Проверке" одна из мам, она полгода не могла понять, почему у ребенка постоянные боли в животе, пока однажды ночью не увидела, как вместе со смесью из машинки в бутылочку вылетел черный комочек. Женщина вылила приготовленное питание, а утром попросила мужа разобрать устройство. Внутри супруги обнаружили плесень.
По словам других родителей, регулярное мытье помогает ненадолго: грибок поражает буквально все внутренние элементы – винты, трубки, скрытые механизмы, до которых невозможно добраться при обычной чистке. Многие семьи теперь отказываются от машинок, опасаясь за здоровье детей, и снова замешивают смесь вручную.
10:54:01 17-11-2025
Ленивые матери не могут своими руками приготовить свежую смесь? Ну тогда кормите детей плесенью. "Полгода не могла понять" - пусть в тиктоке выложит.
10:55:06 17-11-2025
Мамы стали криворукие грязнули. Сами с грязными руками и устройства постоянно не мытые.
Мы росли нам мать на плитке в кастрюльке манки сварит и нормально. И если кто то обсер...ся, то только от обжорства.
11:33:18 17-11-2025
Гость (10:55:06 17-11-2025) Мамы стали криворукие грязнули. Сами с грязными руками и уст... Манка ребенку постоянно - это как раз ненормально. Одна манка в рационе - это рахит и прочие прелести. Плюс дети не могут нормально переварить такое количество углеводов. А с учетом того, что там полным-полно глютена, то давать ее до полутора лет вообще не рекомендуют.
11:50:33 17-11-2025
Гость (11:33:18 17-11-2025) Манка ребенку постоянно - это как раз ненормально. Одна манк... никто и не утверждает, что одной манкой сыты были). Речь о способе приготовления. То то одни рахиты ходят по стране...
12:48:03 17-11-2025
Гость (11:50:33 17-11-2025) никто и не утверждает, что одной манкой сыты были). Речь о с... Так ожирение - это отчасти как раз и есть результат несбалансированного питания. Те самые углеводы, запихиваемые в ребенка без конца. "Домашняя еда", "полезная и вкусная", ага.
15:14:13 17-11-2025
Гость (12:48:03 17-11-2025) Так ожирение - это отчасти как раз и есть результат несбалан... Вы пробовали детские смеси? Меня всегда удивляло, почему их делают сладкими. Формируют вкусовые пристрастия с рождения.
16:08:19 17-11-2025
Гость (15:14:13 17-11-2025) Вы пробовали детские смеси? Меня всегда удивляло, почему их ... А давайте я вас удивлю еще больше? Материнское молоко, внезапно, тоже сладкое. Видимо, матери у нас настолько испорчены, что даже кормя грудью, формируют неправильные пищевые пристрастия.
15:27:19 17-11-2025
Гость (11:33:18 17-11-2025) Манка ребенку постоянно - это как раз ненормально. Одна манк... как же вы все выросли то ??
в ссср кстати жирных не было
16:08:35 17-11-2025
Гость (15:27:19 17-11-2025) как же вы все выросли то ??в ссср кстати жирных не было... Да, и секса тоже.
10:59:45 17-11-2025
вот это да, лень уже смесь развести? дольше машинку мыть
12:07:41 17-11-2025
А грудное вскармливание? Нет? Самое простое и безопасное. Ну если только мать не пьет и не боится "фигуру испортить"... словом нормальная мама.
12:52:01 17-11-2025
Гость (12:07:41 17-11-2025) А грудное вскармливание? Нет? Самое простое и безопасное. Ну... Молока может не быть, его может быть недостаточно, мать может нуждаться в лечении, на котором ребенка грудью кормить нельзя. Ребенок может отказаться от груди, если его в отстутствие матери (например, ребенок или она в больнице) кормили из соски, из бутылоки проще сосать, и все, отказ. Мать может выйти на работу, не предусматривающую перерыв на кормление. И да, внезапно, если мать просто не хочет кормить - это тоже не преступление)
12:10:41 17-11-2025
это они еще кофейный аппараты не видели...
15:09:07 17-11-2025
Не видел у своих друзей такого девайса. Может это только в Москва так делают?
16:45:33 17-11-2025
Хорошо хоть младенцев не выбрасывают, те тоже пачкаются сильно и мыть надолго не помогает (юмор)