НОВОСТИОбщество

Россияне массово избавляются от машинок для замешивания детской смеси из-за плесени

Регулярное мытье устройства помогает ненадолго

17 ноября 2025, 10:50, ИА Амител

Машинка

Россияне начали массово выбрасывать машинки для приготовления детской смеси после многочисленных сообщений о плесени внутри устройств и проблемах с желудком у младенцев.

Как рассказала "Shot Проверке" одна из мам, она полгода не могла понять, почему у ребенка постоянные боли в животе, пока однажды ночью не увидела, как вместе со смесью из машинки в бутылочку вылетел черный комочек. Женщина вылила приготовленное питание, а утром попросила мужа разобрать устройство. Внутри супруги обнаружили плесень.

По словам других родителей, регулярное мытье помогает ненадолго: грибок поражает буквально все внутренние элементы – винты, трубки, скрытые механизмы, до которых невозможно добраться при обычной чистке. Многие семьи теперь отказываются от машинок, опасаясь за здоровье детей, и снова замешивают смесь вручную.

Ранее сообщалось, что в Минздраве Алтайского края разбираются с жалобами барнаульских мам, которые не могут получить в поликлинике бесплатное детское питание для своих детей. Изучить ситуацию и оперативно решить вопрос поручил министр здравоохранения региона Дмитрий Попов.

Здоровье Россия дети

Комментарии 15

Avatar Picture
Гость

10:54:01 17-11-2025

Ленивые матери не могут своими руками приготовить свежую смесь? Ну тогда кормите детей плесенью. "Полгода не могла понять" - пусть в тиктоке выложит.

  17 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:55:06 17-11-2025

Мамы стали криворукие грязнули. Сами с грязными руками и устройства постоянно не мытые.
Мы росли нам мать на плитке в кастрюльке манки сварит и нормально. И если кто то обсер...ся, то только от обжорства.

  13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:33:18 17-11-2025

Гость (10:55:06 17-11-2025) Мамы стали криворукие грязнули. Сами с грязными руками и уст... Манка ребенку постоянно - это как раз ненормально. Одна манка в рационе - это рахит и прочие прелести. Плюс дети не могут нормально переварить такое количество углеводов. А с учетом того, что там полным-полно глютена, то давать ее до полутора лет вообще не рекомендуют.

  -9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:50:33 17-11-2025

Гость (11:33:18 17-11-2025) Манка ребенку постоянно - это как раз ненормально. Одна манк... никто и не утверждает, что одной манкой сыты были). Речь о способе приготовления. То то одни рахиты ходят по стране...

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:48:03 17-11-2025

Гость (11:50:33 17-11-2025) никто и не утверждает, что одной манкой сыты были). Речь о с... Так ожирение - это отчасти как раз и есть результат несбалансированного питания. Те самые углеводы, запихиваемые в ребенка без конца. "Домашняя еда", "полезная и вкусная", ага.

  -9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:14:13 17-11-2025

Гость (12:48:03 17-11-2025) Так ожирение - это отчасти как раз и есть результат несбалан... Вы пробовали детские смеси? Меня всегда удивляло, почему их делают сладкими. Формируют вкусовые пристрастия с рождения.

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:08:19 17-11-2025

Гость (15:14:13 17-11-2025) Вы пробовали детские смеси? Меня всегда удивляло, почему их ... А давайте я вас удивлю еще больше? Материнское молоко, внезапно, тоже сладкое. Видимо, матери у нас настолько испорчены, что даже кормя грудью, формируют неправильные пищевые пристрастия.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:27:19 17-11-2025

Гость (11:33:18 17-11-2025) Манка ребенку постоянно - это как раз ненормально. Одна манк... как же вы все выросли то ??
в ссср кстати жирных не было

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:08:35 17-11-2025

Гость (15:27:19 17-11-2025) как же вы все выросли то ??в ссср кстати жирных не было... Да, и секса тоже.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:59:45 17-11-2025

вот это да, лень уже смесь развести? дольше машинку мыть

  17 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:07:41 17-11-2025

А грудное вскармливание? Нет? Самое простое и безопасное. Ну если только мать не пьет и не боится "фигуру испортить"... словом нормальная мама.

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:52:01 17-11-2025

Гость (12:07:41 17-11-2025) А грудное вскармливание? Нет? Самое простое и безопасное. Ну... Молока может не быть, его может быть недостаточно, мать может нуждаться в лечении, на котором ребенка грудью кормить нельзя. Ребенок может отказаться от груди, если его в отстутствие матери (например, ребенок или она в больнице) кормили из соски, из бутылоки проще сосать, и все, отказ. Мать может выйти на работу, не предусматривающую перерыв на кормление. И да, внезапно, если мать просто не хочет кормить - это тоже не преступление)

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

12:10:41 17-11-2025

это они еще кофейный аппараты не видели...

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:09:07 17-11-2025

Не видел у своих друзей такого девайса. Может это только в Москва так делают?

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:45:33 17-11-2025

Хорошо хоть младенцев не выбрасывают, те тоже пачкаются сильно и мыть надолго не помогает (юмор)

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров