Россияне массово избавляются от машинок для замешивания детской смеси из-за плесени

Регулярное мытье устройства помогает ненадолго

17 ноября 2025, 10:50, ИА Амител

Машинка

Россияне начали массово выбрасывать машинки для приготовления детской смеси после многочисленных сообщений о плесени внутри устройств и проблемах с желудком у младенцев.

Как рассказала "Shot Проверке" одна из мам, она полгода не могла понять, почему у ребенка постоянные боли в животе, пока однажды ночью не увидела, как вместе со смесью из машинки в бутылочку вылетел черный комочек. Женщина вылила приготовленное питание, а утром попросила мужа разобрать устройство. Внутри супруги обнаружили плесень.

По словам других родителей, регулярное мытье помогает ненадолго: грибок поражает буквально все внутренние элементы – винты, трубки, скрытые механизмы, до которых невозможно добраться при обычной чистке. Многие семьи теперь отказываются от машинок, опасаясь за здоровье детей, и снова замешивают смесь вручную.

Ранее сообщалось, что в Минздраве Алтайского края разбираются с жалобами барнаульских мам, которые не могут получить в поликлинике бесплатное детское питание для своих детей. Изучить ситуацию и оперативно решить вопрос поручил министр здравоохранения региона Дмитрий Попов.