"Работа не прекращается". Как на Алтае решают проблему нехватки льготного детского питания

В Минздраве Алтайского края сообщили, что провели необходимые закупки и планируют новые

23 октября 2025, 13:45, ИА Амител

Мама с младенцем на руках / Фото: amic.ru

Информация о том, в Алтайском крае так и не решили вопрос дефицита детского питания, не соответствует действительности. Об этом amic.ru рассказали в региональном Минздраве. Напомним, задержки с выдачей бесплатных препаратов возникли осенью 2025 года. В министерстве оперативно отреагировали: объяснили причины и заверили, что в кратчайшие сроки проведут дополнительные закупки. 20 октября в ряде СМИ появилась информация, что эти аукционы так и не состоялись, а некоторые дети и вовсе остались без питания.

В Минздраве края заявляют, что это не так: закупки проходят в штатном режиме, а также планируются новые, чтобы не допустить повторения ситуации. О том, как в регионе борются с нехваткой питания и почему она возникла, – в материале amic.ru.

Поставки уже начались

Все закупки, которые были анонсированы ранее, либо уже прошли, либо находятся в продвинутой стадии, сообщил начальник лекарственного отдела Министерства здравоохранения Тарас Хамрилов.

«Дополнительные средства в размере 12 млн рублей были выделены из краевого бюджета и сразу запущены в работу. По двум контрактам малого объема питание уже поступило в регион. Третий аукцион на сумму 5 млн рублей состоялся 21 октября. С учетом соблюдения всех требований контракт будет подписан в конце ноября. Мы уже отработали вопрос с поставщиком, чтобы препараты поступили в регион в максимально сжатые сроки», – рассказал представитель ведомства.По словам Хамрилова, ведется работа и над четвертой закупкой, сумма которой составит более 5 млн рублей. Сейчас аукцион проходит обязательную процедуру – утверждение межведомственной комиссии.

Всю работу держит на личном контроле региональный министр здравоохранения Дмитрий Попов. Глава ведомства уже направил в краевой Минфин письмо с просьбой выделить еще 14 млн рублей. Эти средства пойдут еще на несколько закупок, чтобы обеспечить всех нуждающихся детей до января 2026 года.

Детское питание на складах "Аптек Алтая" / Фото: Минздрав Алтайского края

"Работу не прекращали"

В своих недавних сообщениях СМИ ссылались на информацию из правоохранительных органов. Как пояснил Хамрилов, речь шла о прокуратуре: представители Минздрава работают по данному вопросу в тесном контакте, обсуждают все вопросы.

Он также сообщил, что все дети, чьи родители обращались в правоохранительное ведомство, сейчас обеспечены необходимым питанием.

Начальник лекарственного отдела подчеркнул, что сейчас бесплатные препараты в Алтайском крае положены 207 детям и все они его получают. Так, с 1 по 21 октября было выдано более 2200 упаковок.

«В начале октября мы провели совещание с педиатрами края, на котором было принято решение и дано поручение участковым педиатрам края систематически проводить работу с родителями паллиативных детей с целью своевременного обеспечения питанием. Также информация о проведенных закупках и возможности получить смесь в поликлинике по месту жительства уже доведена до родителей и законных представителей», – пояснил представитель Минздрава.По его словам, сейчас на складах "Аптек Алтая" есть 25 тысяч упаковок разных торговых наименований на общую сумму более 21 млн рублей.То, что обеспечение лекарством, несмотря на возникшие сложности, все же ведется, подтвердила и мама одного из паллиативных детей Наталья Лукьяненко.

«Моя дочь – ребенок-инвалид с паллиативным статусом. У нее были большие проблемы с набором веса и работой кишечника. Долго с гастроэнтерологом подбирали подходящее питание. В 2023-м нашли препарат, на котором дочь стала набирать вес. В сентябре этого года гастроэнтеролог заранее предупредила, что возникли проблемы с этим торговым наименованием и поэтому возможны задержки», – рассказывает женщина.

По словам Натальи, 7 октября ей позвонили из аптеки и пригласили за питанием. Банок выдали меньше, чем было назначено врачом, но объяснили ситуацию, сделали соответствующие пометки в рецепте и пообещали позвонить, когда смесь появится.

В Минздраве также напоминают, что обеспечение лечебным питанием проводится в строгом соответствии с назначением врача. При этом доктор руководствуется индивидуальными потребностями ребенка. Большинство паллиативных пациентов находятся на частично "энтеральном питании", т.е. они едят как натуральные продукты, так и лечебные смеси. Этим и руководствуются доктора при назначении и выписке рецептов на то или иное количество упаковок смесей.

Повториться не должно

В 2025 году изменились условия территориальной программы "Здоровое поколение", по которой малышей и обеспечивают детским питанием, объяснил Хамрилов. В результате количество детей, которым положены бесплатные смеси, резко увеличилось – с 40 до 218.

При этом закупка препаратов планируется еще перед началом года, поэтому уже приобретенного объема оказалось недостаточно для всех нуждающихся. Это и потребовало тех решений, которые сейчас реализует краевой Минздрав.

Представитель ведомства также подчеркнул, что закупки на 2026 год будут проводить уже с учетом нового количества детей, поэтому таких серьезных задержек больше возникнуть не должно. На эти цели в региональном бюджете предусмотрено более 130 млн рублей. Аукционы проведут заблаговременно, чтобы питание начало штатно поступать в Алтайский край с января.