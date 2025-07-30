Как оказалось, чем больше детей - тем больше счастья

30 июля 2025, ИА Амител

Семья в квартире / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Большинство россиян рассматривают семью и здоровье как главные источники счастья, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование консалтинговой компании "Яков и Партнеры" и социологического агентства РОМИР.

Семья и отношения с близкими оказались наиболее значимыми источниками счастья для почти 70% респондентов, за ними следуют здоровье (53%) и финансовое положение (42%).

При этом многодетные семьи оценивают свое благополучие выше, чем семьи с одним или двумя детьми. Финансовая стабильность и профессиональные достижения играют второстепенную роль.

«Тип семейных отношений имеет важное значение: те, кто состоит в официальном браке, оценивают свое счастье выше, чем те, кто живет в гражданском браке. Наличие детей также оказывает заметное влияние на субъективное ощущение благополучия», - отмечает издание.

Так, среди родителей с одним ребенком счастливы 69%, с двумя детьми - 71%, а в семьях с тремя детьми этот показатель достигает 80%. Особенно заметно увеличение уровня счастья у женщин после рождения первого ребенка - этот показатель растет на 14 процентных пунктов.

Работа также является важным источником удовлетворенности жизнью для многих россиян. Примерно 45% опрошенных заявили, что получают удовольствие от своей профессиональной деятельности.

Основные характеристики "счастливой работы" для мужчин и женщин совпадают: достойная зарплата (65% и 67% соответственно). А вот "приятный коллектив" больше ценят мужчины (40% против 28%).

Уровень счастья также варьируется в зависимости от формы занятости. Например, среди предпринимателей счастливым себя чувствуют 76% опрошенных, тогда как среди работающих по найму - 63%.

Неработающие по собственному желанию менее счастливы, а наименьший уровень счастья наблюдается среди людей, находящихся в поисках работы. Мужчины в этой группе чувствуют себя менее счастливыми, чем женщины.