Россияне назвали главные источники счастья
Как оказалось, чем больше детей - тем больше счастья
30 июля 2025, 11:28, ИА Амител
Большинство россиян рассматривают семью и здоровье как главные источники счастья, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование консалтинговой компании "Яков и Партнеры" и социологического агентства РОМИР.
Семья и отношения с близкими оказались наиболее значимыми источниками счастья для почти 70% респондентов, за ними следуют здоровье (53%) и финансовое положение (42%).
При этом многодетные семьи оценивают свое благополучие выше, чем семьи с одним или двумя детьми. Финансовая стабильность и профессиональные достижения играют второстепенную роль.
«Тип семейных отношений имеет важное значение: те, кто состоит в официальном браке, оценивают свое счастье выше, чем те, кто живет в гражданском браке. Наличие детей также оказывает заметное влияние на субъективное ощущение благополучия», - отмечает издание.
Так, среди родителей с одним ребенком счастливы 69%, с двумя детьми - 71%, а в семьях с тремя детьми этот показатель достигает 80%. Особенно заметно увеличение уровня счастья у женщин после рождения первого ребенка - этот показатель растет на 14 процентных пунктов.
Работа также является важным источником удовлетворенности жизнью для многих россиян. Примерно 45% опрошенных заявили, что получают удовольствие от своей профессиональной деятельности.
Основные характеристики "счастливой работы" для мужчин и женщин совпадают: достойная зарплата (65% и 67% соответственно). А вот "приятный коллектив" больше ценят мужчины (40% против 28%).
Уровень счастья также варьируется в зависимости от формы занятости. Например, среди предпринимателей счастливым себя чувствуют 76% опрошенных, тогда как среди работающих по найму - 63%.
Неработающие по собственному желанию менее счастливы, а наименьший уровень счастья наблюдается среди людей, находящихся в поисках работы. Мужчины в этой группе чувствуют себя менее счастливыми, чем женщины.
12:02:02 30-07-2025
Счастье это стабильный ежемесячный доход от одного миллиона рублей.
Не видел ни одного несчастного человека с таким доходом.
А вот нищие несчастные многодетные семьи вижу часто.
15:17:02 30-07-2025
Гость (12:02:02 30-07-2025) Счастье это стабильный ежемесячный доход от одного миллиона ... Глупый вы человек. Видел массу обеспеченных, но несчастливых людей. Вы банальный мещанин, если счастье меряете деньгами. В итоге у вас ни денег нет, ни счастья.
12:02:04 30-07-2025
Не написано где проходил опрос и сколько человек было опрошено,для выводов.
12:43:25 30-07-2025
Я (12:02:04 30-07-2025) Не написано где проходил опрос и сколько человек было опроше... Возможно, вообще опроса не было, статья конкретной заказухой попахивает)
15:18:25 30-07-2025
Я (12:02:04 30-07-2025) Не написано где проходил опрос и сколько человек было опроше... Явно не на заводе среди люмпен-пролетариев.
12:24:59 30-07-2025
Секс, вино и домино
12:32:00 30-07-2025
все вопросы, которые делают вас несчастными, можно решить через деньги.
за исключением летального исхода. а все остальное-вопрос затрат и наличия денег
12:57:32 30-07-2025
И все рванули за счастьем...Папа держись, мама дрожи...
13:19:06 30-07-2025
странно, почему еще не создали Министерство Счастья
13:38:17 30-07-2025
Гость (13:19:06 30-07-2025) странно, почему еще не создали Министерство Счастья... Это следующий этап, сейчас демографический спецназ создают)
14:20:44 30-07-2025
Гость (13:38:17 30-07-2025) Это следующий этап, сейчас демографический спецназ создают)... В Дубае - есть.
По словам шейха и правителя Дубая Мухаммеда аль-Мактума “счастье не должно быть просто желанием: поставив его как цель, следует разрабатывать соответствующие проекты на государственном уровне.”
15:33:09 30-07-2025
Musik (14:20:44 30-07-2025) В Дубае - есть.По словам шейха и правителя Дубая Мухамме... Так то в Дубае)