Россияне подсели на тайские ингаляторы в надежде слезть с электронных сигарет
Пристрастие к ингалятору может навредить дыхательной системе
03 сентября 2025, 17:22, ИА Амител
Россияне начали массово использовать тайские аромаингаляторы, надеясь с их помощью отказаться от электронных сигарет. Эти устройства, наполненные эфирными маслами, в России воспринимают как альтернативу вейпам.
По информации Telegram-канала "Shot Проверка", ингаляторы имитируют процесс вдоха и выдоха и дают приятный запах. Некоторые даже пробуют вдыхать пары через рот, чтобы сохранить привычный ритуал.
«Врачи предупреждают, что мода на такие "нюхалки" небезопасна. Регулярное использование может привести к аллергическим реакциям, проблемам с дыхательными путями и даже анафилаксии при переизбытке эфирных масел. Кроме того, несмотря на натуральный состав, девайс способен формировать зависимость», – сообщает Telegram-канал.
Всплеск интереса к аромаингаляторам уже наблюдался несколько месяцев назад, когда школьники активно скупали дешевые варианты с фруктовыми ароматами. Проверки Роспотребнадзора показали, что часть продукции распространялась с поддельными декларациями безопасности, а состав устройств зачастую не указывался полностью, что делало их особенно рискованными для здоровья.
17:41:38 03-09-2025
мы еще из новостей про безопасные счета поняли, что россияне не отличаются умом и сообразительностью
23:11:32 03-09-2025
Чепуха.
09:36:21 04-09-2025
Небулайзеры тоже запретят? Ими же можно жижу в пар превратить и вдыхать.