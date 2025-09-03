Россияне подсели на тайские ингаляторы в надежде слезть с электронных сигарет

Пристрастие к ингалятору может навредить дыхательной системе

03 сентября 2025, 17:22, ИА Амител

Сигарета / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Россияне начали массово использовать тайские аромаингаляторы, надеясь с их помощью отказаться от электронных сигарет. Эти устройства, наполненные эфирными маслами, в России воспринимают как альтернативу вейпам.

По информации Telegram-канала "Shot Проверка", ингаляторы имитируют процесс вдоха и выдоха и дают приятный запах. Некоторые даже пробуют вдыхать пары через рот, чтобы сохранить привычный ритуал.

«Врачи предупреждают, что мода на такие "нюхалки" небезопасна. Регулярное использование может привести к аллергическим реакциям, проблемам с дыхательными путями и даже анафилаксии при переизбытке эфирных масел. Кроме того, несмотря на натуральный состав, девайс способен формировать зависимость», – сообщает Telegram-канал.

Всплеск интереса к аромаингаляторам уже наблюдался несколько месяцев назад, когда школьники активно скупали дешевые варианты с фруктовыми ароматами. Проверки Роспотребнадзора показали, что часть продукции распространялась с поддельными декларациями безопасности, а состав устройств зачастую не указывался полностью, что делало их особенно рискованными для здоровья.

