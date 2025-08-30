Россиянам рассказали, как сэкономить на отоплении несколько тысяч рублей
Потребление тепловой энергии благодаря специальным приборам заметно уменьшается
30 августа 2025, 11:15, ИА Амител
Установка теплосчетчиков может помочь россиянам ощутимо сократить расходы на отопление. Об этом рассказал начальник производства компании "Теплоком" Михаил Бондарев в интервью News.ru.
«Работа теплосчетчика основана на фиксировании расхода теплоносителя и температурной разницы между подачей и обраткой. Полученные данные поступают в вычислитель, где рассчитывается количество потребленной энергии в гигакалориях или киловатт-часах», – отметил Бондарев.
По его словам, приборы позволяют снизить потребление тепловой энергии примерно на 5%. В качестве примера он привел случай из детского сада Ханты-Мансийского округа, где после монтажа счетчика использование тепла уменьшилось с 585 до 556 гигакалорий, что дало экономию около 400 тыс. рублей в год.
Для семьи из четырех человек, добавил эксперт, это может означать до 3,1 тыс. рублей экономии ежегодно. При этом вложения в покупку и установку устройства окупаются, как правило, за два-три года.
Однако Бондарев подчеркнул, что эффективность работы напрямую зависит от корректной установки. Ошибки в монтаже могут привести к искаженным показаниям, а значит, и к неверным расчетам. Поэтому, отметил эксперт, при внедрении таких приборов важно доверять работу профессионалам.
Ранее сообщалось, что в Алтайском крае планируют увеличить компенсации за отопление.
11:19:08 30-08-2025
🤣🤣🤣🤣
Только вот управляющая компания не принимает показания этих приборов учёта.
11:22:38 30-08-2025
В стране такие запасы топлива , а мы сидим считаем гигакалории ..тьфу на вас и езе раз тьфу
11:29:56 30-08-2025
Снабжающая кампания должна ставить эти приборы учета-при чем бесплатно. Ваш товар и весы ваши...
11:43:19 30-08-2025
а эксперД не рассказал, каким боком семья из любого количества человек относится к плате за отопление, если его начисляют по площади помещения?
11:43:37 30-08-2025
Уже разрешили счетчики в квартиры?
11:58:27 30-08-2025
А че он не сказал, что в многоквартирном доме таких приборов должно стоять не менее чем в 70% квартирах?
12:07:27 30-08-2025
Экономия до 3,1 тыс. руб. в год - вы серьезно? А если еще и тарифы растут каждый год. Приведите в соответствие теплотрассы, замените старые трубы и восстановите теплоизоляцию. А иначе очередное "чудо" - теплосчетчик экономит. Счетчик считает и ничего другого.
13:23:25 30-08-2025
А поверка этих чудо девайсов с лихвой перекроет эту мнимую экономию.
22:22:27 30-08-2025
Просто надо государству забрать у барыг все энергоносители.
08:38:42 31-08-2025
У мен и на воду счетчиков нет. Экономии пшик, а поверки- замена то еще удовольствие. Еще и мошенники на этом подлавливают.
01:01:09 01-09-2025
у нас многоквартирный, тсж с передачей обслуги на УК. так вот. мы поставили оборудование на входе , лет 6 назад, которое подает тепло в зависимости от темп. воздуха. экономия такая - я плачу ИТОГО квартплату за 110 метров 10 000 р в самый холодный месяц зимы. Оборудование стоило в 2019 г. 65 000 р. владельцам, это по 800 с небольшим руб. с квартиры.