Потребление тепловой энергии благодаря специальным приборам заметно уменьшается

30 августа 2025, 11:15, ИА Амител

Батарея, отопление / Фото: amic.ru

Установка теплосчетчиков может помочь россиянам ощутимо сократить расходы на отопление. Об этом рассказал начальник производства компании "Теплоком" Михаил Бондарев в интервью News.ru.

«Работа теплосчетчика основана на фиксировании расхода теплоносителя и температурной разницы между подачей и обраткой. Полученные данные поступают в вычислитель, где рассчитывается количество потребленной энергии в гигакалориях или киловатт-часах», – отметил Бондарев.

По его словам, приборы позволяют снизить потребление тепловой энергии примерно на 5%. В качестве примера он привел случай из детского сада Ханты-Мансийского округа, где после монтажа счетчика использование тепла уменьшилось с 585 до 556 гигакалорий, что дало экономию около 400 тыс. рублей в год.

Для семьи из четырех человек, добавил эксперт, это может означать до 3,1 тыс. рублей экономии ежегодно. При этом вложения в покупку и установку устройства окупаются, как правило, за два-три года.

Однако Бондарев подчеркнул, что эффективность работы напрямую зависит от корректной установки. Ошибки в монтаже могут привести к искаженным показаниям, а значит, и к неверным расчетам. Поэтому, отметил эксперт, при внедрении таких приборов важно доверять работу профессионалам.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае планируют увеличить компенсации за отопление.