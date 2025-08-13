В Алтайском крае планируют увеличить компенсации за отопление
В 2025 году на эти цели хотят направить еще более 42 млн рублей
13 августа 2025, 20:55, ИА Амител
Алтайские депутаты разрабатывают законопроект, который позволит направить на компенсации льготникам за отопление дополнительно 42 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба АКЗС.
Отмечается, что документ увеличит размер компенсации за отопление для получателей федеральных и региональных льгот. В 2025 году на эти цели дополнительно планируют направить 42,1 млн рублей, из них 25,3 млн рублей – краевым льготникам, 16,8 млн рублей – федеральным.
Кроме того, увеличить расходы на эти цели планируют и в 2026 году. Из краевого бюджета выделят 161,8 млн рублей, из которых 97,1 млн рублей для предоставления компенсации краевым льготникам, а еще 64,7 млн – федеральным.
«Увеличение компенсации затронет более 75 тысяч льготников, а это, прежде всего, ветераны, инвалиды и многодетные семьи, которые живут в домах с центральным отоплением, в тех 17 районах и городах, где нормативы потребления значительно ниже фактического потребления. Важно, что для получения компенсации с учетом принятых изменений никуда обращаться не надо», – подчеркнула председатель комитета АКЗС по социальной защите и занятости населения Ирина Солнцева.
21:29:45 13-08-2025
щас повысят сразу...нафигом такое писать то . адресно как-то сообщить может?
07:53:01 14-08-2025
Гость (21:29:45 13-08-2025) щас повысят сразу...нафигом такое писать то . адресно как-то... Сейчас сделаю продление субсидии еще на 6 месяцев, посмотрим, как увеличат. Вообще раньше зимой хорошо получалось, я почти всю коммуналку покрывал субсидией. Только потом забрать могут. Типа мы Вам пересчитали и поняли, что переплатили лишнего, ссылаются на какое-то постановление правительства. Короче, поживем — увидим.
11:06:06 14-08-2025
Гость (07:53:01 14-08-2025) Сейчас сделаю продление субсидии еще на 6 месяцев, посмотрим... у меня та же история - сначала добавили в субсидию в прошлые полгода 2 тыс, а в следующие полгода удержали их. Что это значит?,
05:54:02 14-08-2025
а за горячую воду?
07:26:10 14-08-2025
- "В 2025 году на эти цели дополнительно планируют направить 42,1 млн рублей, из них 25,3 млн рублей – краевым льготникам, 16,8 млн рублей – федеральным.
Кроме того, увеличить расходы на эти цели планируют и в 2026 году. Из краевого бюджета выделят 161,8 млн рублей, из которых 97,1 млн рублей для предоставления компенсации краевым льготникам, а еще 64,7 млн – федеральным. " ----------------------------- Значит 2026 год будет еще более жестоким по сравнению с 2025 годом.
09:13:25 14-08-2025
Зимой компенсируют - летом нет.Хотя уже и летом приходтся платить чувствительную сумму.