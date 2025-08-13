В Алтайском крае планируют увеличить компенсации за отопление

В 2025 году на эти цели хотят направить еще более 42 млн рублей

13 августа 2025, 20:55, ИА Амител

Квитанция на оплату ЖКХ /Фото: amic.ru

Алтайские депутаты разрабатывают законопроект, который позволит направить на компенсации льготникам за отопление дополнительно 42 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба АКЗС.

Отмечается, что документ увеличит размер компенсации за отопление для получателей федеральных и региональных льгот. В 2025 году на эти цели дополнительно планируют направить 42,1 млн рублей, из них 25,3 млн рублей – краевым льготникам, 16,8 млн рублей – федеральным.

Кроме того, увеличить расходы на эти цели планируют и в 2026 году. Из краевого бюджета выделят 161,8 млн рублей, из которых 97,1 млн рублей для предоставления компенсации краевым льготникам, а еще 64,7 млн – федеральным.