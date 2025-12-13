Россияне стали массово подключать домашний интернет

Число подключений по стране резко выросло до 500 тысяч

Согласно информации, предоставленной изданием "Известия" со ссылкой на данные "ТМТ Консалтинг", в третьем квартале 2025 года в Российской Федерации наблюдался значительный подъем спроса на услуги проводного интернета для дома. Количество новых подключений продемонстрировало резкий скачок, увеличившись на 500 тысяч.

Аналитики объясняют этот всплеск перебоями в функционировании сетей 4G. Вследствие этого многие пользователи, активно использующие мобильный интернет, стали массово подключаться к домашним сетям.

В особенности это касается жителей частных домов и дачных участков, а также родителей школьников, которым требуется надежное интернет-соединение для проведения онлайн-уроков.

Параллельно с этим растет и востребованность в необходимом оборудовании. В летний период продажи Wi-Fi-роутеров увеличились вдвое, а на площадке Wildberries – на 134% по сравнению с предыдущим годом.

Возросший интерес к фиксированному интернету также стимулирует операторов связи к пересмотру тарифной политики, подталкивая их к продвижению более дорогих, но при этом высокоскоростных тарифных планов.