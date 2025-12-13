НОВОСТИОбщество

Россияне стали массово подключать домашний интернет

Число подключений по стране резко выросло до 500 тысяч

13 декабря 2025, 12:05, ИА Амител

Интернет / Фото: amic.ru
Согласно информации, предоставленной изданием "Известия" со ссылкой на данные "ТМТ Консалтинг", в третьем квартале 2025 года в Российской Федерации наблюдался значительный подъем спроса на услуги проводного интернета для дома. Количество новых подключений продемонстрировало резкий скачок, увеличившись на 500 тысяч.

Аналитики объясняют этот всплеск перебоями в функционировании сетей 4G. Вследствие этого многие пользователи, активно использующие мобильный интернет, стали массово подключаться к домашним сетям.

В особенности это касается жителей частных домов и дачных участков, а также родителей школьников, которым требуется надежное интернет-соединение для проведения онлайн-уроков.

Параллельно с этим растет и востребованность в необходимом оборудовании. В летний период продажи Wi-Fi-роутеров увеличились вдвое, а на площадке Wildberries – на 134% по сравнению с предыдущим годом.

Возросший интерес к фиксированному интернету также стимулирует операторов связи к пересмотру тарифной политики, подталкивая их к продвижению более дорогих, но при этом высокоскоростных тарифных планов.

Медленный интернет / Изображение сгенерировано Алиса AI / amic.ru

Avatar Picture
гость

14:08:00 13-12-2025

Надолго ли?

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:26:08 13-12-2025

гость (14:08:00 13-12-2025) Надолго ли?... Дело даже не в этом - далеко не везде есть возможность подключения проводного интернета.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Сергей

14:50:28 13-12-2025

Следующая новость, россияне начали массово подключать проводной телефон!!! 😎🤪

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

00:58:49 14-12-2025

Сергей (14:50:28 13-12-2025) Следующая новость, россияне начали массово подключать провод... И радиоточку надо! Чтобы гимн слушать в 6 утра и в полночь.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:07:25 14-12-2025

Гость (00:58:49 14-12-2025) И радиоточку надо! Чтобы гимн слушать в 6 утра и в полночь. ... Не, сейчас через радиоточку будут давать рекламу слабительного и т.п. В 6 утра и в полночь.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Сергей

08:06:34 14-12-2025

Гость (00:58:49 14-12-2025) И радиоточку надо! Чтобы гимн слушать в 6 утра и в полночь. ... Мне ещë радио няня нравилась! 😎😋

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:45:03 13-12-2025

Пришлось подключить ещё летом. После 2х месяцев нерабочего мобильного в районе пр. Ленина. Конечно, операторы к тому времени уже подняли цены. Ещё обидно, что только-только купили новый мобильный модем за 3500, платили 2 месяца за моб интернет, а пользоваться не могли. Оператор т2 никак не пересматривал цену. Пропали гигабайты и минуты, но решили от них отказаться совсем.

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

01:55:54 14-12-2025

Ищите кому выгодно. Нашли.

  5 Нравится
Ответить
