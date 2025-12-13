Россияне стали массово подключать домашний интернет
Число подключений по стране резко выросло до 500 тысяч
13 декабря 2025, 12:05, ИА Амител
Согласно информации, предоставленной изданием "Известия" со ссылкой на данные "ТМТ Консалтинг", в третьем квартале 2025 года в Российской Федерации наблюдался значительный подъем спроса на услуги проводного интернета для дома. Количество новых подключений продемонстрировало резкий скачок, увеличившись на 500 тысяч.
Аналитики объясняют этот всплеск перебоями в функционировании сетей 4G. Вследствие этого многие пользователи, активно использующие мобильный интернет, стали массово подключаться к домашним сетям.
В особенности это касается жителей частных домов и дачных участков, а также родителей школьников, которым требуется надежное интернет-соединение для проведения онлайн-уроков.
Параллельно с этим растет и востребованность в необходимом оборудовании. В летний период продажи Wi-Fi-роутеров увеличились вдвое, а на площадке Wildberries – на 134% по сравнению с предыдущим годом.
Возросший интерес к фиксированному интернету также стимулирует операторов связи к пересмотру тарифной политики, подталкивая их к продвижению более дорогих, но при этом высокоскоростных тарифных планов.
14:08:00 13-12-2025
Надолго ли?
14:26:08 13-12-2025
гость (14:08:00 13-12-2025) Надолго ли?... Дело даже не в этом - далеко не везде есть возможность подключения проводного интернета.
14:50:28 13-12-2025
Следующая новость, россияне начали массово подключать проводной телефон!!! 😎🤪
00:58:49 14-12-2025
Сергей (14:50:28 13-12-2025) Следующая новость, россияне начали массово подключать провод... И радиоточку надо! Чтобы гимн слушать в 6 утра и в полночь.
07:07:25 14-12-2025
Гость (00:58:49 14-12-2025) И радиоточку надо! Чтобы гимн слушать в 6 утра и в полночь. ... Не, сейчас через радиоточку будут давать рекламу слабительного и т.п. В 6 утра и в полночь.
08:06:34 14-12-2025
Гость (00:58:49 14-12-2025) И радиоточку надо! Чтобы гимн слушать в 6 утра и в полночь. ... Мне ещë радио няня нравилась! 😎😋
16:45:03 13-12-2025
Пришлось подключить ещё летом. После 2х месяцев нерабочего мобильного в районе пр. Ленина. Конечно, операторы к тому времени уже подняли цены. Ещё обидно, что только-только купили новый мобильный модем за 3500, платили 2 месяца за моб интернет, а пользоваться не могли. Оператор т2 никак не пересматривал цену. Пропали гигабайты и минуты, но решили от них отказаться совсем.
01:55:54 14-12-2025
Ищите кому выгодно. Нашли.