Россияне смогут наблюдать два звездопада в начале и середине октября

Условия для его наблюдения будут благоприятными

26 сентября 2025, 11:45, ИА Амител

Звездопад / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru
Звездопад / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

В октябре жители России смогут наблюдать два метеорных потока – Дракониды и Ориониды. Об этом ТАСС сообщили в Московском планетарии.

Первым проявят активность Дракониды: их пик придется на ночь с 8 на 9 октября. Максимальная интенсивность ожидается на уровне до 15 метеоров в час. Однако наблюдению будет мешать яркий свет почти полной Луны.

Второй звездопад – Ориониды – достигнет максимума в ночь с 20 на 21 октября. Поток будет более интенсивным: около 20 метеоров в час. По словам специалистов, условия для его наблюдения будут благоприятными, поскольку пик совпадет с фазой новолуния.

