Жители Алтая смогут разглядеть комету C/2025 A6 (Lemmon) в бинокли начиная с 3 октября

Комета С/2025 А6 достигнет пика яркости в конце октября — начале ноября

24 сентября 2025, 11:45, ИА Амител

Комета C/2025 A6 (Lemmon) / Фото: Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ

Комета C/2025 A6 (Lemmon) 3 октября подойдет к Земле на минимальное расстояние – 90 миллионов километров. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

По данным специалистов, небесное тело опережает прогнозы по яркости и уже в ближайшие две недели будет доступно для наблюдения в бинокль на всей территории России. К началу ноября жители некоторых регионов смогут увидеть комету невооруженным глазом.

Ученые подчеркивают, что, несмотря на кажущуюся близость, расстояние остается значительным – оно превышает дистанцию от Земли до Луны в 234 раза.