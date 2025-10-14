Россиянин бросил в пьяного тракториста полено и помог полицейским

Благодаря действиям неравнодушного убегающий от правоохранителей споткнулся и упал

14 октября 2025, 16:25, ИА Амител

Полиция / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Вологодской области поймать нетрезвого водителя помогли действия неравнодушного гражданина. Мужчина кинул деревянный брусок под ноги удиравшему от правосудия нарушителю. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-центр областного управления МВД.

Изначально погоня развернулась в поселении Ермаково, когда сотрудники дорожной инспекции попытались остановить транспортное средство с затемненными стеклами и поврежденной фарой. Пытаясь уйти от преследования, водитель совершал опасные маневры на проезжей части. Кульминацией погони стал гаражный комплекс, где рискованный водитель оставил свой автомобиль и предпринял попытку скрыться пешком.

Бегущего правонарушителя заметил местный житель, который в тот момент ремонтировал кровлю своего гаража. Он схватил подвернувшееся полено и метнул его под ноги удирающему. Беглец потерял равновесие, и в тот же момент был схвачен сотрудниками полиции.

Как выявила проверка, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Помимо этого, выяснилось, что у него отсутствовало водительское удостоверение, а имелось только удостоверение на право управления трактором.